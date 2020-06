Google pozwane na 5 mld dolarów za śledzenie w trybie incognito

Jakiś czas temu donosiliśmy o tym, iż marka Xiaomi ma problemy z prywatnością. Chodziło o to, że między innymi przeglądarka mobilna rzeczonej firmy gromadziła dane użytkowników nawet w trybie prywatnym (co, zdaniem producenta, zostało już wyeliminowane). Niemal identyczna sytuacja przydarzyła się teraz innemu gigantowi nowoczesnych technologii. Mowa o Google. Firma otrzymała mianowicie zbiorowy pozew opiewający kwotę pięciu miliardów dolarów. Pozew ów złożono do sądu federalnego w San Jose w Kalifornii. Podstawą do jego wystosowania było nieuprawnione zbieranie danych w trybie incognito, za pośrednictwem Google Analytics, Menedżera reklam Google oraz innych aplikacji i wtyczek do witryn, w tym aplikacji na smartfony.

"Google śledzi i gromadzi historię przeglądania konsumentów i inne dane o aktywności internetowej bez względu na to, jakie zabezpieczenia konsumenci podejmują w celu ochrony swojej prywatności danych (...) Pomaga to spółce Alphabet dowiedzieć się z kim znają się użytkownicy, jakie mają hobby, co lubią jeść, kupować, a nawet dowiedzieć się o najbardziej intymnych i potencjalnie zawstydzających rzeczach ich dotyczących" - napisano w pozwie. Wspomnianą "skargę" złożyły trzy osoby - Chasom Brown, Maria Nguyen oraz William Byatta - powołując się na federalną ustawę o podsłuchach. Ustawa ta stanowi, że użytkownicy mają prawo wnieść pozew, jeśli ich prywatne rozmowy zostaną przechwycone.

