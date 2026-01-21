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GoldenEye 007 - remaster kultowej gry z Jamesem Bondem ma otrzymać nieoficjalny port PC

Szymon Góraj | 21-01-2026 12:00 |

GoldenEye 007 - remaster kultowej gry z Jamesem Bondem ma otrzymać nieoficjalny port PCObecnie czekamy oczywiście na 007 First Light, grę mającą przedstawić Agenta Jej Królewskiej Mości w zupełnie odmiennej interpretacji. Pamiętajmy jednak, że nie jest to bynajmniej pierwsze podejście do legendarnej już osobistości w popkulturze. W 1997 roku na przykład na rynku pojawił się GoldenEye 007, FPP bazujący na filmowym hicie, w którym główną rolę zagrał Pierce Brosnan. Niestety, ale dotąd gra studia Rare nie zawitała na komputery osobiste.

Remaster GoldenEye 007 po latach ma nareszcie otrzymać pecetowy port dzięki przygotowywanej modyfikacji.

GoldenEye 007 - remaster kultowej gry z Jamesem Bondem ma otrzymać nieoficjalny port PC [1]

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Nie tak daleko do trzydziestej rocznicy gry FPP od studia Rare, a mimo to wciąż część graczy mile go wspomina. Usiłujący powstrzymać tytułową superbroń mogącą wprowadzić chaos na świecie James Bond dostał wtedy rozszerzenie swoich filmowych przygód, i to w naprawdę atrakcyjnej formie. Dziś rozgrywka jest już oczywiście mocno przestarzała, ale GoldenEye 007 nadal potrafi sprawić wiele frajdy. Bond dysponuje całkiem pokaźnym arsenałem broni, a w samej rozgrywce nie brak elementów skradankowych i wychwalanego multiplayera. Późniejsza wersja w ramach Xbox Game Pass nie do końca zadowoliła fanów, cierpiąc m.in. na problemy z wydajnością. Na PC jednak nigdy nie dotarła - i wydaje się, że nie ma co czekać, aż tytuł pojawi się oficjalną drogą.

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GoldenEye 007 mogło otrzymać remaster jeszcze w 2008 roku, ale ostatecznie Nintendo, MGM i Microsoft nie mogły dojść do porozumienia w kwestii licencji. Obecnie twórcy moda pracują nad stworzeniem nieoficjalnego portu pecetowego, choć niestety nie otrzymaliśmy jeszcze żadnej, nawet zbliżonej, daty premiery. Oczywiście jeżeli komuś szczególnie śpieszy się do rozgrywki, może skorzystać z emulatora Xenia. Nie będzie się to równało doświadczeniu grania w pełnoprawne przeniesienie hitu z czasów N64, ale na to musimy zaczekać.

GoldenEye 007 - remaster kultowej gry z Jamesem Bondem ma otrzymać nieoficjalny port PC [2]

Źródło: DSOGaming
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