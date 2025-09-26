Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Rozrywka

GOG obchodzi 17. urodziny. Z tej okazji w ciągu 12 następnych dni będziemy otrzymywać różne niespodzianki

Szymon Góraj | 26-09-2025 09:00 |

GOG obchodzi 17. urodziny. Z tej okazji w ciągu 12 następnych dni będziemy otrzymywać różne niespodziankiI ponownie wracamy do tematu tej świetnej i stale rozwijającej się platformy. Choć GOG ma swoje problemy, praktycznie z roku na rok wypracowuje nowe rozwiązania dla graczy, nie wspominając już o zaletach, jakie niesie ze sobą nabywanie gier w ich sklepie. Nawet w ostatnich tygodniach dostaliśmy kilka bardzo przydatnych usprawnień. Tym razem postanowiono uczcić 17-lecie istnienia. I od pierwszego dnia można mówić o całkiem ciekawym prezencie.

Z okazji swoich 17. urodzin GOG przygotowuje sporo atrakcji, w tym codzienne niespodzianki przez 12 dni. A pierwszą jest Clair Obscur: Expedition 33, które wchodzi do oferty sklepu. Poza tym mamy oczywiście wyprzedaż.

GOG obchodzi 17. urodziny. Z tej okazji w ciągu 12 następnych dni będziemy otrzymywać różne niespodzianki [1]

GOG - ważna aktualizacja recenzji użytkowników. Znacznie więcej znaków i rozszerzone zarządzanie nimi

To dobre tygodnie dla osób preferujących kupowanie gier na GOG-u. Dopiero co wjechała aktualizacja w ogromnym stopniu usprawniająca bardzo ubogi jak dotąd panel przeznaczony na recenzje dla użytkowników. Ale jak się okazuje, to dopiero początek. Otóż platforma obchodzi właśnie 17. urodziny. Najwyraźniej uznano, że do osiemnastki nie będą czekać ze specjalnymi atrakcjami dla użytkowników i przygotują 12-dniowy event. Przez tyle czasu będą pojawiać się różne niespodzianki. A na początek do oferty sklepu wchodzi jeden z głównych kandydatów do tytułu gry roku 2025, czyli Clair Obscur: Expedition 33.

Next-genowy Xbox ma kosztować dwa razy więcej niż PlayStation 6, ale w zamian obsłuży gry ze Steama czy GOG

Oczywiście bardzo duża część zainteresowanych już dawno nabyła grę poprzez Steam czy Epic Games Store, ale jak widać po sekcji recenzji, chętnych nie zabrakło. Do 9 października możemy się też cieszyć 10% zniżką. Poza kolejnymi niespodziankami, które pojawiać się będą dzień po dniu, masa innych tytułów doczekała się atrakcyjnych obniżek. Za bardzo niewielkie pieniądze zakupimy chociażby definitywną edycję Divinity: Original Sin 2, trylogię Mafii, czy Shadow of War. Kto ma jeszcze przed sobą takie Baldur's Gate 3, również kupi grę nieco taniej.

GOG obchodzi 17. urodziny. Z tej okazji w ciągu 12 następnych dni będziemy otrzymywać różne niespodzianki [2]

Źródło: GOG
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Mechanik, Nocny recepcjonista i Zabójczy lot

Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Mechanik, Nocny recepcjonista i Zabójczy lot

12
Disney+ – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Tysiąc ciosów, Zakłamanie, The Beauty oraz Wonder Man

Disney+ – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Tysiąc ciosów, Zakłamanie, The Beauty oraz Wonder Man

17
HBO Max – filmowe i serialowe nowości VOD na 1 - 15 stycznia 2026. Wśród premier Primal, saga Zmierzch oraz Steve Jobs

HBO Max – filmowe i serialowe nowości VOD na 1 - 15 stycznia 2026. Wśród premier Primal, saga Zmierzch oraz Steve Jobs

16
Lords of the Fallen II - reżyser gry opowiada w wywiadzie o kluczowych aspektach rozgrywki. Narracja, specyfika świata i inne

Lords of the Fallen II - reżyser gry opowiada w wywiadzie o kluczowych aspektach rozgrywki. Narracja, specyfika świata i inne

14
GOG zostaje przejęty od CD Projekt RED przez jednego ze współzałożycieli firmy

GOG zostaje przejęty od CD Projekt RED przez jednego ze współzałożycieli firmy

57
Liczba komentarzy: 71

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.