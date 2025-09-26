GOG obchodzi 17. urodziny. Z tej okazji w ciągu 12 następnych dni będziemy otrzymywać różne niespodzianki

I ponownie wracamy do tematu tej świetnej i stale rozwijającej się platformy. Choć GOG ma swoje problemy, praktycznie z roku na rok wypracowuje nowe rozwiązania dla graczy, nie wspominając już o zaletach, jakie niesie ze sobą nabywanie gier w ich sklepie. Nawet w ostatnich tygodniach dostaliśmy kilka bardzo przydatnych usprawnień. Tym razem postanowiono uczcić 17-lecie istnienia. I od pierwszego dnia można mówić o całkiem ciekawym prezencie.

Z okazji swoich 17. urodzin GOG przygotowuje sporo atrakcji, w tym codzienne niespodzianki przez 12 dni. A pierwszą jest Clair Obscur: Expedition 33, które wchodzi do oferty sklepu. Poza tym mamy oczywiście wyprzedaż.

To dobre tygodnie dla osób preferujących kupowanie gier na GOG-u. Dopiero co wjechała aktualizacja w ogromnym stopniu usprawniająca bardzo ubogi jak dotąd panel przeznaczony na recenzje dla użytkowników. Ale jak się okazuje, to dopiero początek. Otóż platforma obchodzi właśnie 17. urodziny. Najwyraźniej uznano, że do osiemnastki nie będą czekać ze specjalnymi atrakcjami dla użytkowników i przygotują 12-dniowy event. Przez tyle czasu będą pojawiać się różne niespodzianki. A na początek do oferty sklepu wchodzi jeden z głównych kandydatów do tytułu gry roku 2025, czyli Clair Obscur: Expedition 33.

It’s that time of the year – we’re celebrating GOG’s 17th Anniversary!



For 17 years, we’ve been offering DRM-free games and fighting for video game preservation. None of it would have been possible without you: gamers worldwide and our incredible… pic.twitter.com/PQpsKgpyGU — GOG.COM (@GOGcom) September 25, 2025

Oczywiście bardzo duża część zainteresowanych już dawno nabyła grę poprzez Steam czy Epic Games Store, ale jak widać po sekcji recenzji, chętnych nie zabrakło. Do 9 października możemy się też cieszyć 10% zniżką. Poza kolejnymi niespodziankami, które pojawiać się będą dzień po dniu, masa innych tytułów doczekała się atrakcyjnych obniżek. Za bardzo niewielkie pieniądze zakupimy chociażby definitywną edycję Divinity: Original Sin 2, trylogię Mafii, czy Shadow of War. Kto ma jeszcze przed sobą takie Baldur's Gate 3, również kupi grę nieco taniej.

