GNOME 48 ze wsparciem dla HDR i przydatnymi zmianami. Nowa wersja środowiska graficznego dla Linuksa już dostępna

Środowisk graficznych dla dystrybucji opartych na jądrze Linux jest całkiem sporo, więc każdy może wybrać coś dla siebie. Jednym z tych, które są albo uwielbiane, albo wręcz przeciwnie, jest GNOME, które właśnie doczekało się kolejnej aktualizacji. Wersja z numerem 48 zaoferuje nam ulepszony system powiadomień, szybsze działanie, nową aplikację, a także wsparcie dla trybu HDR. Usprawniono też przeglądarkę obrazów i wprowadzono inne czcionki systemowe.

Środowisko graficzne GNOME dostępne jest w wersji 48. Zmian doczekał się system powiadomień i aplikacja do przeglądania zdjęć, choć twórcy ulepszyli także działanie tego pulpitu, dodali obsługę trybu HDR i nową aplikację.

Jak możemy zauważyć na pierwszych dwóch grafikach w tym materiale, GNOME 48 (Bengaluru) oferuje nam system powiadomień, w którym te pochodzące z jednej aplikacji będą grupowane z możliwością rozwinięcia. W kwestii lepszej wydajności poczyniono wiele usprawnień, do których można zaliczyć obsługę dynamicznego potrójnego buforowania (możliwe dzięki zwiększeniu możliwości menedżera wyświetlania o nazwie Mutter) i inne zmiany, które w wielu przypadkach wpłyną na mniejsze zużycie procesora i pamięci RAM. Foldery z wieloma miniaturkami będą się wczytywać szybciej, a pozytywnych ulepszeń doczekało się też indeksowanie plików (proces będzie przebiegał sprawniej w przypadku dużych folderów, a przy tym wyodrębnianie metadanych multimedialnych będzie szybsze). Optymalizacje przyczynią się też do lepszej wydajności w momencie, gdy interfejs danej aplikacji jest tworzony lub zmienia się jego rozmiar.

Przeglądarka obrazów, która została wprowadzona w wydaniu GNOME 45, od teraz może liczyć na nowe możliwości w zakresie edytowania grafik (zmiana proporcji, obracanie, czy też lustrzane odbicie w pionie lub poziomie). Oprócz tego mamy eksperymentalne wsparcie dla formatu RAW, a także tych, które zawierają dodatkowe metadane (np. XMP). Aktualizacja wpływa także na opcje dotyczące powiększania zdjęć (np. powrót do domyślnego powiększenia jednym kliknięciem). Wprowadzono również nową, domyślną czcionkę interfejsu oraz tę o stałej szerokości - są nimi Adwaita Sans i Adwaita Mono. Przydatne mogą się okazać zmiany w sekcji "Cyfrowego zdrowia" (Digital Wellbeing), gdyż teraz możemy podejrzeć czas spędzony przed ekranem, ustalić dzienne limity, a także powiadomienia o korzystnej dla nas przerwie.

Dodano też korzystną opcję dla zachowania dłuższej sprawności akumulatora - kiedy ją włączymy w ustawieniach, akumulator będzie się ładował tylko do 80% (choć warto wspomnieć, że sprzęt musi wspierać taką funkcję). Nową aplikacją jest Decibels, czyli bardzo prosty odtwarzacz audio. Wyczekiwaną nowością jest wsparcie dla trybu HDR. Jeśli nasz monitor go obsługuje, to wystarczy przejść od ustawień i włączyć odpowiednią opcję. Trzeba mieć jednak na uwadze, że nie wszystkie aplikacje będą go obsługiwały, a ponadto w tym trybie nie można zarządzać jasnością ekranu, więc twórcy dodali możliwość emulacji tego aspektu przez oprogramowanie. Edytor tekstu także został usprawniony (łatwo zmienimy formatowanie, a program będzie bardziej intuicyjny w obsłudze przez integrację wielu opcji do jednego menu). Zmian jest jednak trochę więcej - z oficjalnym wpisem możemy się zapoznać pod tym adresem.

