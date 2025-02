Gmail niebawem otrzyma ważną aktualizację. Nowa funkcja powinna skutecznie chronić przed spamem

Trudno nie posiadać dziś swojego e-mailowego konta Gmail. Usługi Google są na tyle popularne, że założenie własnej skrzynki jest dziś właściwie obowiązkowe, choć warto też oczywiście docenić ogólną jakość i popularność tego serwisu. Co ważne, już niebawem Gmail stanie się jeszcze lepszy. Jak podaje serwis Android Authority, w najnowszej wersji aplikacji Gmail na Androida znajdują się ślady funkcji Shielded Email. O czym właściwie mowa?

Nowa funkcja Shielded Email może okazać się wybawieniem dla wielu osób, które mają dość spamu lub po prostu chcą lepiej chronić swoją prywatność.

Na pewno zdarzyło Wam się kiedyś podać swojego e-maila na jakiejś obcej nam stronie internetowej, choćby po to, by np. kupić coś w promocyjnej cenie czy sprawdzić jakąś sieciową usługę. Często jednak wiąże się to później z napływem spamu, którego pozbyć się wcale nie jest prosto - zazwyczaj jest to żmudny i czasochłonny proces. Na szczęście już niebawem będzie można skutecznie zabezpieczyć swoją skrzynkę za sprawą funkcji Shielded Email, która pozwoli na generowanie tymczasowego, wyjątkowego adresu e-mailowego, który domyślnie będzie przekierowywać właśnie na nasz adres. Po uzyskaniu pożądanych informacji z danego serwisu można będzie zwyczajnie wyłączyć nasz aliasowany adres i skutecznie ochronić się przed niechcianymi wiadomościami.

Chyba nie trzeba przekonywać, że nowa funkcja może okazać się wybawieniem dla wielu osób, które mają dość spamu lub po prostu chcą lepiej chronić swoją prywatność. Ba, aż dziw bierze, że trafi ona do Gmaila dopiero teraz (niektóre serwisy e-mailowe oferują ją już od jakiegoś czasu). Sam fakt, że w aplikacji znaleziono już konkretny kod, wskazuje na to, że niebawem funkcja Shielded Email powinna stać się aktywna, choć oczywiście nie da się przewidzieć, kiedy dokładnie to się stanie.

Źródło: Android Authority