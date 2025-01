Glaze - darmowy program, które pomoże artystom uniknąć skopiowania ich stylu przez Sztuczną Inteligencję

Generowanie obrazów z opisów tekstowych jest obecnie czymś banalnie prostym. Wystarczy wpisać odpowiednią frazę oraz dodatkowe parametry, takie jak styl wykonania danej grafiki. Narzędzia pokroju Stable Diffusion czy też Midjourney swoje działanie opierają na tzw. danych treningowych, które często obejmują obrazy wielu autorów. Generując obraz, możemy więc skopiować dowolny styl bez wiedzy twórców. Takiej sytuacji ma zamiar przeciwdziałać program Glaze.

Pomimo że narzędzia, które potrafią wygenerować dowolny obraz z opisu tekstowego, są bardzo przydatne, to czasami legalność uzyskanych wyników jest dość dyskusyjna. Nowy program Glaze ma celu chronić twórców dzieł, aby ich styl nie mógł zostać skopiowany w tym procesie.

Tak jak wspomniano po części we wstępie, każde narzędzie, które jest w stanie wygenerować nam jakikolwiek obraz, musiało zostać najpierw przeszkolone na danych treningowych. W ogromnej liczbie przypadków ten proces opierał się na "kradzieży" tysięcy obrazów, które możemy znaleźć w internecie. Dzięki temu model sztucznej inteligencji mógł nauczyć się tworzyć różnorodne obrazy. Jak wiemy, każdy artysta ma swój unikalny styl, którym posługuje się do tworzenia swoich dzieł. Jednak w dzisiejszych czasach bardzo łatwo go podrobić, poprzez "nakarmienie" nimi sztucznej inteligencji, która po chwili będzie w stanie wygenerować niemal identyczne grafiki. Obecnie dzieje się to bez wiedzy autorów i nie otrzymują oni z tego tytułu żadnych zysków. Z kolei użytkownicy Midjourney, czy Stable Diffusion mogą utworzyć dowolne dzieło z dowolnym stylem i to bez żadnych konsekwencji.

Oczywiście są prowadzone sprawy sądowe, które mają bardziej uregulować tę delikatną kwestię. Jednak nie jest to takie proste. Osoby zdające sobie sprawę ze skali problemu postanowiły działać na własną rękę i stworzyły aplikację Glaze. Pozwala ona przetworzyć obraz w taki sposób, aby model sztucznej inteligencji, który będzie się na nim szkolił, nie potrafił go w pełni odczytać. Opiera się to w głównej mierze na zmianach na poziomie pojedynczych pikseli, które dla ludzkiego oka nie są aż tak widoczne, jednak dla AI zakłócają wyraźny obraz. Dzięki temu wygenerowany obraz nie będzie posiadał tego samego stylu, a jedynie elementy, które się na nim znajdują. W celu przetestowania działania programu możemy go pobrać z tego adresu. Natomiast poniżej znajdziemy materiał wideo, który pokrótce omawia ten temat.

Źródło: Tom's Hardware