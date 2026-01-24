Forza Horizon 6 z zaawansowanym Ray Tracingiem na premierę. Intel ARC B390 iGPU w minimalnych wymaganiach sprzętowych

W czwartek studio Playground Games oficjalnie zaprezentowało grę Forza Horizon 6. Tym razem Festiwal odbędzie się w Japonii, a sama mapa ma być nie tylko największa w historii serii (z Tokio jako centralnym punktem), ale również i najbardziej różnorodna. Choć do premiery pozostało jeszcze kilka miesięcy, twórcy już teraz zdradzili kilka detali dotyczących warstwy technicznej gry jak również potwierdzili minimalne wymagania sprzętowe. Osoby, którym Forza Horizon 5 działała dobrze, nie powinni się obawiać skoku wymagań.

Forza Horizon 6 na premierę otrzyma "zaawansowany" Ray Tracing oraz wsparcie dla popularnych technik upscalingu. Z kolei w minimalnych wymaganiach sprzętowych widnieje zintegrowany układ graficzny Intel ARC B390 z najnowszej generacji procesorów Panther Lake.

Studio Playground Games potwierdziło pierwsze detale w kontekście technicznej strony nowej Forzy Horizon 6. Wiemy już, że gra otrzyma "zaawansowany" Ray Tracing na premierę, który wpłynie chociażby na lepszą jakość oświetlenia. Na PC otrzymamy rzecz jasna nielimitowaną liczbę klatek na sekundę oraz dostęp do popularnych technik upscalingu: NVIDIA DLSS, AMD FSR oraz Intel XeSS, choć jeszcze bez doprecyzowania o konkretnych wersjach. Z kolei wydanie na konsolę Xbox Series X otrzyma dwa tryby działania, podobnie jak w Forzy Horizon 5: tryb Quality w 30 FPS oraz tryb Performance w 60 klatkach na sekundę. Jak już wiadomo, wydanie na PlayStation 5 oraz PlayStation 5 Pro wyjdzie nieco później (choć w tym roku) i tutaj również spodziewamy się podobnych trybów obrazu jak w Forzy Horizon 5.

Minimalne wymagania sprzętowe Procesor Intel Core i5-8400 Procesor AMD Ryzen 5 1600 Karta NVIDIA GeForce GTX 1650 Karta AMD Radeon RX 6500 XT Karta Intel ARC A380 / ARC B390 iGPU Pamięć RAM 16 GB Biblioteki DirectX 12 System Windows 10 22H2 lub nowszy Inne SSD wymagany, szerokopasmowe łącze internetowe

Potwierdzono przy okazji minimalne wymagania sprzętowe Forzy Horizon 6 i wszystko wskazuje na to, że ponownie możemy liczyć na bardziej niż przyzwoitą jakość optymalizacji. Do płynnego działania gry twórcy zalecają posiadanie takich kart graficznych jak NVIDIA GeForce GTX 1650, AMD Radeon RX 6500 XT czy Intel ARC A380. W wymaganiach widnieje również nowy, zintegrowany układ graficzny Intel ARC B390 z układów Panther Lake. Potwierdza to, że w nową Forzę zagramy również bez większych problemów na współczesnych układach iGPU. Więcej szczegółów dotyczących technicznej strony gry otrzymamy bliżej premiery. Ta odbędzie się 19 maja (15 maja dla posiadaczy edycji Premium) na PC oraz Xbox Series X|S.

Źródło: Playground Games