FBI złamało zabezpieczenia Apple iPhone zamachowca z Florydy

W grudniu ubiegłego roku doszło do strzelaniny mającej miejsce na Florydzie. W ręce FBI wpadły dwa iPhone'y należące do sprawcy zamachu - Saeeda Alshamrani'ego. Prawdopodobnie były to modele Apple iPhone 5 oraz iPhone 7, a przynajmniej tak podaje The New York Times, który twierdzi, że Federalne Biuro Śledcze uzyskało dostęp do danych zapisanych na wspomnianych urządzeniach. Istotne dla sprawy jest natomiast to, że złamanie zabezpieczeń rzeczonych smartfonów odbyło się bez udziału i zgody Apple. Gigant z Cupertino nie chciał współpracować z FBI w zakresie odpowiadającym agencji. Nie jest to pierwsza sytuacja, w której śledczy rozważali sięgnięcie po pomoc zewnętrznych podmiotów.

Apple reklamuje iPhone'y jako bezpieczne i chroniące prywatność użytkowników smartfony. W zasadzie Tim Cook wspomina o tych kwestiach przy każdej możliwej okazji i jeśli się zastanowić - ma ku temu powody. Firma faktycznie stara się dbać o prywatność, choć z różnym skutkiem. Liczą się tu raczej dobre chęci i opór przed łamaniem zabezpieczeń smartfonów z logo nadgryzionego jabłka na obudowie na zlecenie rządu. Owszem, Sadownicy z uwagi na decyzje sądu przekazują agencji wybrane dane o przestępcach dostępne na kontach iCloud, jednak nie ma mowy o pełnym odblokowaniu samego urządzenia ani udostępnieniu takowego narzędzia. O konieczności stworzenia i udostępnienia tylnej furtki dla władz apelował sam Donald Trump. Rzecz jasna, bezskutecznie.

Według CNN i The New York Timesa FBI poradziło sobie z dostaniem się do danych zapisanych na iPhone'ach zamachowca z Florydy. Niestety, nie wiadomo jeszcze, jakimi metodami. Tajemnicą jest również to, czy agencji musieli się posiłkować zewnętrznymi narzędziami. Nieoficjalnie mówi się o tym, że FBI sięgnęło po znane metody odblokowywania przy wykorzystaniu luk w starszych wersjach oprogramowania. Dziury zostały załatane w nowszych wydaniach iOS, ale nie każdy smartfon pracuje pod kontrolą najświeższego mobilnego systemu Apple. Martwić może jednak to, że federalni mogli odnaleźć zupełnie nowy sposób na dostanie się do trzewi Apple iPhone'a. To oznaczałoby istotny spadek poziomu bezpieczeństwa osób, które zawierzyły bezpieczeństwu iSprzętu.

Źródło: Macrumors, CNN, The New York Times, Unsplash