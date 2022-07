Elon Musk chce zerwać umowę zakupu Twittera. Powód? Ukrywanie przez zarząd informacji o liczbie fałszywych kont

W kwietniu tego roku Internet żył między innymi wiadomością na temat przejęcia Twittera przez multimiliardera Elona Muska. Transakcja na kwotę przeszło 44 miliardów dolarów (54,20 dolarów za każdą akcję) była już niemal przesądzona, jednak już niedługo później pojawiły się wątpliwości ze strony Muska. Dotyczyły one konieczności weryfikacji, czy zarząd Twittera mówił prawdę w kontekście rzeczywistej liczby fałszywych kont, rozprowadzających spam i dezinformację. Teraz cała sprawa ma swój ciąg dalszy.

Elon Musk zdecydował się zrezygnować z finalizacji umowy dotyczącej kupna Twittera. W umowie był zapis informujący o konieczności zapłaty nawet miliarda dolarów w sytuacji, gdyby do transakcji ostatecznie nie doszło. Musk ze swoimi prawnikami jednak przekonuje, że nie zamierza zapłacić ani dolara z kary umownej. Dlaczego? Argumentem ma być to, że zarząd Twittera skłamał na temat wspomnianej liczby fałszywych kont. Według początkowych informacji, tego typu konta stanowiły mniej niż 5% wszystkich kont platformy społecznościowej. Według Muska procent ten jest zdecydowanie wyższy, co przekłada się na rentowność biznesu oraz wartość całej firmy.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.