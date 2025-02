LG prezentuje ekran, który dostosuje się do każdego kształtu. Technologia jest imponująca i wpłynie na wiele branż

Technologia stale rozwija się pod wieloma względami. Dziś zajrzymy do świata wyświetlaczy, aby zobaczyć ostatnie osiągnięcia z tej dziedziny. Dobrze znamy już składane ekrany w smartfonach, a na horyzoncie widać już zwijane panele. Tym razem firma LG Display przedstawiła wyświetlacz, który może się dostosować do dowolnego kształtu - i to nie tylko jeden raz. Można go zginać, rozciągać i składać. Rozwiązanie to z czasem trafi do wielu branż, a już obecnie robi spore wrażenie.

Przedsiębiorstwo LG Display zaprezentowało kolejną generację wyświetlaczy, które można umieścić na powierzchni o każdej strukturze. Technologia robi wrażenie, a przy tym może się okazać naprawdę przydatna w wielu branżach.

Nowy panel, jaki został przedstawiony przez LG Display, wyróżnia się przede wszystkim swoimi możliwościami. Mamy do czynienia z 12-calowym ekranem, który jest w stanie rozciągnąć się do 18 cali, a więc o 50%. W 2022 roku ta sama firma zaprezentowała wyświetlacz, który mógł zwiększyć swój rozmiar o 20%, więc dokonany postęp jest całkiem spory. Mamy do czynienia z ekranem, którego zagęszczenie pikseli na cal wynosi 100. Matryca Micro LED jest dość trwała, ponieważ wyświetlacz można rozciągnąć przeszło 10 tys. razy, a przy tym jakość obrazu powinna być zachowana nawet w niesprzyjających warunkach (np. niskie lub wysokie temperatury).

Panele wykonane w tej technologii są nie tylko rozciągliwe, ale i bardzo cienkie. Można je umieścić na powierzchniach o różnych kształtach, a zarazem mają możliwość dostosowania się do konkretnej formy, kiedy to potrzebne (dobrze jest to widoczne na załączonym materiale wideo). Jedną z koncepcji firmy jest panel samochodowy, który można zobaczyć na ostatnim zdjęciu. Rzecz jasna z takich wyświetlaczy mogą skorzystać także inne branże, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby tworzyć urządzenia z segmentu wearables, czyli zdatne do noszenia np. na ręce. Warto wspomnieć, że do omawianego rozciągliwego ekranu użyto specjalnego materiału silikonowego, który jest stosowany w soczewkach kontaktowych (poprawiono także strukturę okablowania, co pomogło osiągnąć lepsze efekty).

