Ekosystem Google z prawdziwą integracją usług i urządzeń. Nowości zapewnią wygodę znaną z rozwiązań Apple

Google od lat integruje swoje usługi i powoli stara się o możliwie najefektywniejszą współpracę pomiędzy urządzeniami wchodzącymi w skład ekosystemu. W grę wchodzą nie tylko komputery czy smartfony producenta, ale również urządzenia firm korzystających z systemów giganta. Mowa o sprzęcie Samsunga, Sony, realme, OPPO itd. Niestety, na ten moment rozwiązania oferowane przez Google nie mogą równać się wygodzie współpracy pomiędzy sprzętem i oprogramowaniem Apple. Ekosystem firmy z Cupertino wydaje się w tej materii niedościgniony. Nie znaczy to, że tak będzie zawsze. Google ogłosiło właśnie nowości na 2022 roku, które dotyczą integracji składowych części ekosystemu. Sprawdźmy je.

Czy ekosystem Google, który zostanie rozbudowany w 2022 roku będzie groźnym konkurentem dla zintegrowanych rozwiązań Apple skupionych na urządzeniach i oprogramowaniu?

Targi CES 2022 to nie tylko urządzenia. Producenci prezentują również nowinki software’owe oraz dzielą się planami na przyszłość. Nie inaczej jest z Google, które podzieliło się informacjami o nadchodzących funkcjach, które stworzą jeszcze sprawniejszy ekosystem. Nie da się ukryć, że widać tu wyraźną inspirację rozwiązaniami Apple, jednak nie powinniśmy tego negować. Opieranie się na sprawdzonych, dobrych rozwiązaniach to plus dla użytkownika końcowego. Wojenki o kopiowanie pomysłów zostawmy prawnikom korporacji. Funkcja Fast Pair pozwoli na parowanie smartfonów z Androidem z innymi urządzeniami, np. Chromebookami. Google doda także opcję odblokowania komputerów z Chrome OS przy użyciu zegarków z Wear OS.

To nie wszystko. Gigant z Mountain View pozwoli na dostęp do wiadomości ze smartfona bez potrzeby instalowania, natomiast multimedia takie jak zdjęcia czy filmy będą synchronizowane pomiędzy sprzętami w czasie rzeczywistym. W temacie podobieństwa do Apple możemy mówić także o wdrożeniu Ultra Wideband, który pełni rolę elektronicznego kluczyka samochodowego oraz szybkie parowanie (bezprzewodowe) pomiędzy smartfonem z systemem Android a komputerem działającym na platformie Windows.

Źródło: Google