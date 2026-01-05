Zgłoś błąd
Start Aktualności Felietony

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D

Damian Marusiak | 05-01-2026 20:00 |

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3DW jednym z artykułów z wydarzenia EHA Tech Tour 2025, omawialiśmy nowej generacji monitor MSI MPG 341CQR QD-OLED X36, wykorzystujący 5. generację wyświetlacza QD-OLED w technologii RGB Stripe. Oczywiście podczas spotkania z głównej siedzibie MSI, omawiane były również inne produkty, które trafią do sprzedaży w nadchodzących miesiącach. W tym artykule skupimy się na kompletnym systemie MSI MEG, składającym się m.in. z płyty głównej, obudowy, zasilania czy chłodzenia. Będzie również garść informacji o nowym zasilaczu z funkcją GPU Safeguard+ oraz o płytach głównych dla procesorów AMD Ryzen z dopiskiem MAX.

Podczas EHA Tech Tour 2025, które zorganizowaliśmy m.in. wraz z firmą MSI, producent zademonstrował próbkę możliwości nowego zasilacza z funkcją GPU Safeguard+ oraz zapowiedział płyty główne z serii MAX, które będą zgodne z procesorami AMD Ryzen i dostosowane przede wszystkim pod jednostki z 3D V-Cache, zarówno te, które już zadebiutowały jak i te, które dopiero się pojawią na rynku w nadchodzących miesiącach.

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

MSI MPG 341CQR QD-OLED X36 - Monitor ultrawide z matrycą RGB Stripe QD-OLED. Nowa generacja OLED dla graczy

Na początek omówimy system MSI MEG, który składa się z różnych komponentów komputerowych. Zaznaczamy jednak od razu, że w przypadku tej części artykułu, zabraknie naszych zdjęć, jako że nie wszystkie elementy zestawu były jeszcze gotowe do prezentacji w momencie naszej obecności w Tajpej (EHA Tech Tour 2025 odbył się 9 grudnia w siedzibie głównej MSI). Omówimy jednak to, czego dowiedzieliśmy się bezpośrednio od przedstawicieli firmy. Pierwszym elementem systemu będzie płyta główna MSI MEG X870E ACE MAX - to jedna z płyt, która zostanie pokazana już na targach CES w Las Vegas w najbliższych godzinach. Model ten to jedna z topowych płyt głównych, przygotowana pod procesory AMD Ryzen, głównie z najnowszej generacji Zen 5, które dodatkowo korzystają z technologii 3D V-Cache (mowa zarówno o jednostkach, które już wyszły oraz o tych, które dopiero wyjdą, a których TDP sięga maksymalnie 200 W). MSI MEG X870E ACE MAX korzysta z 21 faz zasilania w formacie 18 + 2 + 1 o natężeniu 110 A każda oraz oferuje nowoczesne rozwiązania w zakresie łączności zarówno przewodowej (Ethernet RJ-45 10 Gbit) jak i bezprzewodowej (Wi-Fi 7). Jest to konstrukcja w systemie EZ DIY, oferująca dostęp do 24 linii PCIe 5.0, w tym 16 linii przydzielonych wyłącznie dla karty graficznej oraz dodatkowych 8 linii, działających niezależnie i umożliwiających montaż nośników SSD PCIe 5.0 x4 NVMe. Płyta ta otrzyma także podwojoną pamięć dla BIOS-u - 64 MB zamiast 32 MB.

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

MSI MEG X870E ACE MAX - topowa płyta główna w sam raz dla nadchodzących chipów AMD Ryzen 9000 z pamięcią 3D V-Cache

Kolejnym elementem wchodzącym w skład systemu MSI MEG będzie obudowa, w tym wypadku mowa o modelu MSI MEG Maestro 900R. Jest to obudowa panoramiczna, wykorzystująca częściowo hartowane szkło z trzech stron. Akcesorium jest w stanie zmieścić płyty główne w formacie E-ATX oraz karty graficzne o długości do 400 mm. Dodatkowo użytkownik będzie miał możliwość montażu GPU nie tylko poziomo, ale również pionowo. Z kolei płytę główną można umieścić w jednej z czterech pozycji, w dowolnej orientacji. Do tego dochodzi montaż rozbudowanego systemu chłodzenia cieczą z radiatorem o wielkości do 480 mm.

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

MSI EdgeXpert MS-C931 - Zestaw komputerowy z układem NVIDIA GB10 Grace Blackwell. Solidna specyfikacja i wysoka cena

Kolejnymi elementami zestawu jest chłodzenie wodne MSI MEG Coreliquid E15 360 oraz zasilacz MSI MEG Ai1600T PCIe 5.0. Chłodzenie wykorzystuje 360 mm radiator z wentylatorami z odwracalnym kierunkiem obrotów oraz dodatkowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości QHD i przekątnej 6,67". Chłodzenie korzysta także ze złącza JAF_2, które za pomocą jednego kabla umożliwia połączenie wentylatorów z podświetleniem ARGB. Z kolei zasilacz MSI MEG Ai1600T PCIe 5.0 posiada certyfikaty 80 PLUS Titanium, Cybernetics Titanium oraz Cybernetics A++ (ten ostatni dotyczy kultury pracy i potwierdzający, że zasilacz pod obciążeniem jest bardzo cichy). Zasilacz MSI MEG Ai1600T korzysta z dwóch złączy 12V-2x6, jest wyposażony w cyfrowy wyświetlacz oraz ma możliwość obsługi nagłych skoków napięcia do maksymalnie 240%.

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

Podczas EHA Tech Tour 2025, firma MSI pokazała nam nowe zasilacze z serii MPG Ai1600TS PCIe 5.0 o mocy 1300 oraz 1600 W. Są to pierwsze modele producenta, w których zaimplementowano technologię GPU Safeguard+, czyli rozwiązanie przygotowane przez MSI, a które w zamyśle ma uchronić użytkowników od problemów ze złączem 12V-2x6. GPU Safeguard+ to funkcja, która stale monitoruje przepływ prądu na każdym przewodzie, wchodzącym w skład obu złączy 12V-2x6. Jeśli na którymkolwiek przewodzie zostanie przekroczona dopuszczalna wartość, użytkownik usłyszy wyraźny sygnał dźwiękowy. Dodatkowo, MSI GPU Safeguard+ oferuje specjalne narzędzie wbudowane w aplikację MSI Center, które pozwala na bieżąco monitorować wartości przepływu prądu na wszystkich przewodach dla złączy 12V-2x6.

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

W tym wypadku, oprócz wspomnianego wcześniej sygnału dźwiękowego, powiadomienie zobaczymy także w samym systemie operacyjnym, po czym po dokładnie 3 minutach, system się wyłączy, aby zapobiec dalszym problemom. Dodatkowo zasilacze MSI zaoferują funkcję FAN Safeguard, która automatycznie wyłączy zasilacz, jeśli prędkość obrotowa wentylatora nie będzie zgodna z ustawieniem zaaplikowanym na krzywej pracy wentylatora - taka sytuacja mogłaby się pojawić np. w przypadku nadmiernej ilości kurzu na łopatkach wentylatora. Same zasilacze MSI MPG Ai1600TS PCIe 5.0 wykorzystują ponadto japońskie kondensatory oraz tranzystory MOSFET SiC - te ostatnie mają pomóc w obniżeniu temperatury o 10% względem standardowych tranzystorów. Oczywiście nie brakuje certyfikatów 80 PLUS Titanium oraz Cybernetics Titanium.

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

W 2026 roku do sprzedaży trafi także kilka nowych płyt głównych, które przygotowane zostały z myślą o procesorach AMD Ryzen, zgodnych z podstawką AM5. Są to serie MAX oraz EVO, przy czym podczas spotkania skupiano się przede wszystkim na serii MAX. Do sklepów trafią następujące modele MAX: MSI MEG X870E GODLIKE MAX, MSI MEG X870E ACE MAX, MSI MEG X870E Unify-X MAX, MSI MPG X870E Carbon MAX Wi-Fi (ten model mogliśmy zobaczyć na prezentacji, zdjęcia znajdziecie w treści artykułu), MSI MAG X870E Tomahawk MAX Wi-Fi PZ, MSI MAG X870E Tomahawk MAX Wi-Fi, MSI MAG X870E Gaming Plus MAX Wi-Fi oraz MSI MAG X870E Gaming MAX Wi-Fi. Model GODLIKE MAX otrzyma 10-warstwowe PCB, 8-warstwowe w przypadku wszystkich pozostałych płyt z wyłączeniem serii Gaming. W tym ostatnim przypadku mowa bowiem o 6-warstwowym PCB. Płyty główne z dopiskiem MAX mogą liczyć na ulepszoną funkcjonalność OC Engine z niezależnym sterowaniem dla parametru BCLK.

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

Płyty główne otrzymają także ulepszone możliwości w zakresie podkręcania pamięci RAM, oferując wsparcie dla modułów DDR5 o efektywnej prędkości do 10 000 MT/s. Wszystkie modele płyt otrzymają również pełną kompatybilność ze strony EZ DIY (wszystkie funkcje wchodzące w skład EZ DIY omawialiśmy szczegółowo rok temu, jeśli ktoś potrzebuje wrócić do tamtego artykułu, to zachęcamy do kliknięcia w ten link). Nowe płyty mogą liczyć także na dwukrotnie powiększony BIOS z 32 MB do 64 MB, co pozwoli na utrzymanie pełnej funkcjonalności bez żadnych kompromisów. Nie brakuje ponadto dostępu do nowszych standardów, w tym USB 4 typu C, Wi-Fi 7 czy szybkiego połączenia przewodowego.

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

W przypadku płyt głównych z serii GODLIKE MAX oraz ACE MAX, użytkownicy otrzymają dostęp do dwóch portów Ethernet RJ-45, w tym jednego o prędkości do 10 Gbit, drugi natomiast o prędkości do 5 Gbit. Pozostałe płyty (Unify-X MAX, Carbon MAX Wi-Fi, Tomahawk MAX, Gaming Plus MAX, Gaming MAX) otrzymają natomiast dostęp wyłącznie do Ethernet RJ-45 5 Gbit (x1). Lepiej to wygląda w kontekście USB 4 typu C oraz Wi-Fi 7, ponieważ z obu technologii skorzystają wszystkie płyty MAX, bez względu na konkretny model. Ciekawostką jest jeszcze płyta MSI MEG X870E Unify-X, ponieważ jako jedyna będzie dostarczana z zewnętrznym kontrolerem do obsługi najważniejszych funkcji systemu (BCLK, OC Retry, OC Fail Save, Clear CMOS, Power, Reset). Płyta ta również jako jedyna korzysta wyłącznie z dwóch gniazd pamięci DIMM DDR5, co powinno umożliwić overclockerom większe możliwości w zakresie ekstremalnego podkręcania RAM-u. Z kolei osoby poszukujące nieco bardziej ekonomicznych rozwiązań, powinny zwrócić uwagę na nowe płyty główne MSI z chipsetem B850. Będą to odpowiednio modele MSI MAG B850M Mortar MAX Wi-Fi, MSI MAG B850M Tomahawk MAX Wi-Fi II oraz MSI B850M Gaming Plus MAX Wi-Fi. W sporej części zaoferują one specyfikację oraz funkcjonalność znaną z wcześniejszych płyt MSI z chipsetem AMD X870E.

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

EHA Tech Tour 2025: MSI MEG System, zasilacz z funkcją GPU Safeguard+ oraz płyty główne pod procesory AMD Ryzen 9000 X3D [nc1]

Tagi:
