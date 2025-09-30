Notebooki Predator Helios oraz komputery i monitory z serii Nitro - Innowacyjne rozwiązania dla graczy i profesjonalistów w erze AI

Acer już w przeszłości udowadniał, że jest w stanie stworzyć notebooki lub gotowe zestawy komputerowe, które odznaczają się absolutnie topową specyfikacją oraz wydajnością, zarówno w grach jak i profesjonalnych aplikacjach. Firma przez lata dopracowywała technologię, którą obecnie chętnie wykorzystuje - warto tutaj wymienić chociażby wentylatory AeroBlade, które trafiają już nie tylko do notebooków marki Predator, ale również kart graficznych (tak, Acer obecnie działa także i na tym rynku). Czym charakteryzują się najnowsze rozwiązania w laptopach, desktopach oraz monitorach? Omawiamy najważniejsze nowinki w seriach Predator oraz Nitro.

Notebooki Predator Helios oraz Nitro oferują duże możliwości w zakresie wydajności w grach oraz programach dla twórców treści. Ponadto najnowsze rozwiązania znacznie mocniej korzystają z AI, by jeszcze bardziej poprawić komfort użytkowania takiego sprzętu.

Obecnie najmocniejszym i najbardziej rozbudowanym notebookiem w ofercie producenta jest Predator Helios 18P AI, przy którym Acer redefiniuje pojęcie laptopa typowo gamingowego. To nie jest już tylko sprzęt do gier, ale urządzenie sprawdzające się w formie mobilnej stacji roboczej. Sprzęt wykorzystuje procesor Intel Core Ultra 9 285HX ze wsparciem dla technologii Intel vPro. Dzięki temu laptop może nie tylko oferować stabilną, wysoką wydajność, ale również podnosić poziom bezpieczeństwa, dzięki m.in. szyfrowaniu oraz kompleksowej ochronie danych bez względu na to czy notebook jest włączony czy wyłączony. Procesor ze wsparciem Intel vPro to nie tylko podwyższona klasa bezpieczeństwa, ale także wsparcie dla stabilniejszej pamięci RAM DDR5 z korekcją błędów ECC. Taka pamięć może samodzielnie wykrywać oraz korygować błędy, dzięki czemu sprzęt zbliża się możliwościami do typowych, mobilnych stacji roboczych, gdzie tego typu funkcjonalność jest często oferowana. Intel Core Ultra 9 285HX oferuje również swoje własne funkcje, które we wspieranych grach są w stanie jeszcze bardziej zwiększyć wydajność. Mowa tutaj o Intel Application Optimization (APO), polegającej na priorytetyzacji najmocniejszych rdzeni klasy Performance (P-Core) w wybranych grach. Skutkuje to wzrostem wydajności nawet o kilkanaście procent - czasami w odniesieniu do średniej liczby klatek na sekundę, a czasami w odwołaniu do 1% LOW FPS.

Predator Helios 18P AI wykorzystuje również topową obecnie kartę graficzną dla notebooków. Mowa o NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU o mocy do 175 W oraz wydajności rzędu 1824 AI TOPS, co pozwoli na szybsze generowanie obrazków, uczenie modeli czy obróbkę wideo w czasie rzeczywistym. W grach układ Blackwell zaoferuje najwyższą wydajność, zwłaszcza w połączeniu z technologią skalowania AI o nazwie DLSS 4. Do przeskalowania obrazu wykorzystuje złożony i dokładniejszy model Transformer, natomiast w celu poprawy płynności obrazu można skorzystać z funkcji Multi Frame Generation. W połączeniu z kolejną z funkcji - Reflex - gracze mogą liczyć na wyraźnie płynniejszy obraz, zachowując wysokie detale graficzne i to bez obawy o znaczący wzrost opóźnień (input lag). Obliczenia oparte na sztucznej inteligencji są coraz częściej spotykane, a Acer jako jedna z wiodących na rynku firm, widzi tendencję wzrostową, w wyniku czego chętnie wprowadza kolejne tego typu rozwiązania do swoich urządzeń.

Predator Helios 18P AI oferuje sporo możliwości także w zakresie wyświetlanego obrazu. Do dyspozycji oddano 18-calowy ekran IPS z podświetleniem Mini LED oraz proporcjami 16:10. Warstwa diod Mini LED pozwala na dokładniejsze przyciemnianie obrazu tam gdzie to konieczne i rozjaśnianie w jasnych partiach. Obraz staje się dużo bardziej kontrastowy, co wpływa na wyraźnie wyższy współczynnik kontrastu statycznego, wielokrotnie przekraczający możliwości standardowej matrycy IPS bez warstwy Mini LED. Wyświetlacz obsługuje również HDR, oferując wspomniany już wcześniej odpowiedni balans pomiędzy najjaśniejszymi oraz najciemniejszymi partiami obrazu, jednocześnie utrzymując szczytową jasność na poziomie ponad 1000 nitów. Do tego dochodzi wysoka częstotliwość odświeżania (250 Hz) oraz pełne pokrycie przestrzeni barw DCI-P3. Otrzymujemy zatem ekran o dużych możliwościach w zakresie prezentacji wyrazistego i żywego obrazu zarówno w standardowym zakresie dynamiki (SDR), jak i przy wysokiej rozpiętości tonalnej (HDR). Tak uniwersalna matryca świetnie sprawdzi się w grach, obsłudze multimediów czy pracy kreatywnej, gdzie potrzeba bogatego w kolory i wiernie reprodukującego barwy ekranu.

Laptopy Predator od początku istnienia odznaczały się rozbudowanymi i dobrze działającymi systemami chłodzenia. Nie inaczej jest w przypadku Predator Helios 18P AI, gdzie producent korzysta z najnowszej generacji wentylatorów AeroBlade 6. generacji. W połączeniu z ciekłym metalem jako materiałem termoprzewodzącym oraz wektorowymi ciepłowodami, całość tworzy odpowiednie warunki dla optymalnego przepływu powietrza, tym samym utrzymując temperatury karty graficznej oraz procesora na odpowiednim poziomie, dzięki czemu gracze oraz osoby pracujące w aplikacjach kreatywnych mogą liczyć na maksymalną wydajność przez długi czas i to pomimo smukłości obudowy (grubość nie przekracza 29 mm). Wśród innych nowinek technologicznych warto wspomnieć o klawiaturze z przełącznikami MagKey 4.0. Klawisze odznaczają się skokiem na poziomie 0,3 mm, umożliwiając wysoką precyzję podczas korzystania z niej. Dodatkowo producent oferuje 8 wymiennych klawiszy - WSAD oraz strzałki, które cechują się znacznie większą sprężystością (zbudowane zostały na bazie sprężynek, które owijają się wokół obudowy klawisza i działają na zasadzie obrotowego mechanizmu, zapewniającego stabilniejszy oraz dokładniejszy klik). Wymienne przełączniki są mechaniczne, co jest od razu odczuwane w momencie nacisku - skok jest bardziej wyczuwalny w porównaniu do membranowych odpowiedników.

Predator Helios 18P AI jest również bogato wyposażony i to zarówno pod względem łączności sieciowej / lokalnej jak również zastosowanych portów. Notebook korzysta z najnowszej obecnie generacji łączności sieci bezprzewodowej - Wi-Fi 7 - w połączeniu z technologią Bluetooth 5.4, co zapewnia stabilne działanie łącza oraz bezproblemowe łączenie laptopa z innymi akcesoriami, także wykorzystującymi Bluetooth. W przypadku złączy, Predator Helios 18P AI posiada m.in. Thunderbolt 5 (2-krotnie wyższa przepustowość w przesyłaniu danych), pełnowymiarowy HDMI 2.1 o pełnej przepustowości 48 Gb/s oraz czytnik kart pamięci SD, który przyda się zwłaszcza osobom korzystającym w pracy z zewnętrznych kart, na których zapisane są np. zdjęcia lub pliki wideo. Z kolei Thunderbolt 5 zgodny z protokołem DisplayPort oraz HDMI pozwolą na podłączenie kilku monitorów o wysokiej rozdzielczości (4K i wyższej), co sprawdzi się chociażby dla osób, które wykorzystują więcej ekranów do pracy w aplikacjach lub w ramach streamowania swoich gier. Laptop jest także w pełni gotowy do obsługi wirtualnej rzeczywistości (VR).

No dobrze, Predator Helios 18P AI posiada w swojej nazwie AI, co jasno sugeruje wykorzystanie sztucznej inteligencji do poprawy komfortu codziennego użytkowania sprzętu. Acer posiada kilka autorskich rozwiązań, których celem jest maksymalizacja potencjału swojego sprzętu, tak aby korzystanie z urządzeń było jak najbardziej przyjazne w stosunku do użytkownika. Wśród głównych funkcji należy wspomnieć o PurifiedView 2.0 oraz PurifiedVoice 2.0. Pierwsza z nich związana jest z wbudowaną kamerą internetową i pozwala m.in. na automatyczne kadrowanie twarzy (tzw. auto-framing), tak aby użytkownik stale znajdował się w centrum kadru, nawet jeśli w rzeczywistości się porusza. PurifiedView 2.0 pozwala również na korekcję wzroku, co będzie niezwykle istotną funkcją zwłaszcza dla streamerów. Opcja ta umożliwia poprawę kierunku patrzenia się, tak aby dla innych osób użytkownik po drugiej stronie wyglądał tak jakby patrzył się stale w obiektyw kamery, nawet w sytuacji, gdy ekran jest pochylony. PurifiedView 2.0 finalnie pozwala także na rozmycie tła czy automatyczną regulację oświetlenia, by użytkownik mógł prezentować się maksymalnie naturalnie np. podczas wideokonferencji.

Drugą z funkcji AI jest PurifiedVoice 2.0. Celem w tym wypadku jest redukcja szumów otoczenia, tak aby dźwięk był jak najbardziej czysty. Usuwane są niepożądane dźwięki typu stałe klikanie w klawiaturę, działający wentylator lub inne dźwięki, które mogłyby wybijać z rytmu np. w trakcie wideokonferencji. Wszelkie modyfikacje odbywają się oczywiście w czasie rzeczywistym. PurifiedVoice 2.0 pozwala także na dostosowanie jakości mikrofonu, tak aby użytkownik był doskonale słyszany oraz rozumiany. Dostęp do funkcji AI, które można szybko dostosować, odbywa się za pośrednictwem centralnego HUB-u o nazwie AcerSense. Oprócz wymienionych wyżej funkcji AI, w AcerSense znajdziemy także opcję Acer User Sensing 2.0, która wykrywa obecność użytkownika poprzez wbudowane czujniki, pozwalając automatycznie blokować zawartość ekranu, jeśli użytkownik nie znajdzie się w ich polu widzenia (a następnie odblokowywać, gdy już pojawimy się przed ekranem). Acer przygotował ponadto autorskie aplikacje, które mają pomóc w codziennym użytkowaniu oraz maksymalizacji wydajności. PredatorSense 5.0 to flagowa aplikacja dla gamingowych notebooków tejże marki. Wśród jej funkcji należy wspomnieć o predefiniowanych trybach działania, które determinują czy uzyskamy maksymalną wydajność kosztem większej głośności, czy też nieco ograniczymy osiągi, ale jednocześnie zachowamy świetną kulturę pracy. PredatorSense 5.0, dzięki algorytmom AI, pozwala na automatyczne dostosowanie prędkości pracy wentylatorów w zależności od tego, jakie temperatury w danym momencie są osiągane przez kartę graficzną lub procesor. Finalnie PredatorSense 5.0 ma zintegrowany system do sterowania podświetleniem klawiatury (mowa oczywiście o pełnym RGB) oraz dostosowania makr. W tym ostatnim przypadku, algorytmy uczenia maszynowego umożliwiają rozpoznawanie najczęściej stosowanych skrótów klawiszowych, by następne podpowiadać na ich bazie personalizację klawiatury do własnych preferencji.

Predator posiada w swojej ofercie także inne notebooki, które stworzone zostały z myślą o różnych osobach. Niektórzy potrzebują bardzo wydajnego laptopa, o większej wadze i z najbardziej rozbudowanym systemem chłodzenia. W tym wypadku producent oferuje model Predator Helios 18 AI z procesorem Intel Core Ultra 9 275HX oraz kartami NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU / GeForce RTX 5090 Laptop GPU o mocy do 175 W. Notebook z tej linii wspiera do 192 GB pamięci RAM DDR5 oraz do 6 TB w przypadku magazynu danych. W tym ostatnim przypadku mowa o 6 TB w standardzie SSD PCIe 5.0, czyli najnowocześniejszym rozwiązaniu, przygotowanym z myślą o płynnej i stabilnej pracy z bardzo dużymi plikami. Także pod względem ekranu notebook dostarcza to co najlepsze w branży. W tym wypadku mowa o 18-calowym wyświetlaczu IPS z podświetleniem Mini LED, o rozdzielczości 4K+ (3840 x 2400), ze 100% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3, 120 Hz częstotliwością odświeżania (240 Hz po przełączeniu w tryb Full HD+) oraz jasnością przekraczającą 1000 nitów w trybie HDR. Za chłodzenie tak wydajnych komponentów odpowiada system z wentylatorami AeroBlade 6. generacji w połączeniu z ciekłym metalem oraz wektorowymi ciepłowodami. Gwarantuje to stabilną pracę nawet przez wiele godzin jednocześnie. Sprzęt ponadto wyposażono w rozbudowany i świetnie grający zestaw 6 głośników wspierających standard DTS:X Ultra, bezprzewodową kartę sieciową Wi-Fi 7 Intel Killer, przewodowy system Ethernet E5000 (RJ-45 5 Gbit) oraz dwa porty Thunderbolt 5. To wszystko zapewnia pełne wsparcie nawet dla rozbudowanego streamingu, wirtualnej rzeczywistości oraz pracy w środowiskach sieciowych.

Acer posiada również propozycje dla osób preferujących mniejsze urządzenia, ale nadal o bardzo wysokiej wydajności oraz jakości wykonania. Predator Helios 16 AI to coś dla tych, którzy potrzebują maksymalnej, możliwej wydajności w kompaktowej obudowie. Notebook ten jest oferowany z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU lub opcjonalnie z GeForce RTX 5070 Laptop GPU w połączniu z procesorem Intel Core Ultra 9 275HX. Zestaw ten zapewni satysfakcjonującą płynność w najnowszych grach z segmentu AAA oraz akcelerację AI w aplikacjach kreatywnych (oraz w grach, w dużej mierze dzięki DLSS 4 z Multi Frame Generation). Predator Helios 16 AI dostępny jest z maksymalnie 64 GB RAM DDR5 6400 MT/s oraz pojemnym magazynem danych - do 4 TB w najnowszym standardzie SSD PCIe 5.0 x4 NVMe. Jest to jednocześnie propozycja dla osób poszukujących najwyższej jakości obrazu - do dyspozycji oddano bowiem 16-calowy wyświetlacz klasy OLED o rozdzielczości 2560 x 1600, z odświeżaniem 240 Hz oraz jasnością do 1000 nitów maksymalnie - wszystko to sprawia, że z matrycy użytkownicy zrobią pożytek zarówno przy treściach o standardowej dynamice (SDR) jak również w materiałach zgodnych z szeroką rozpiętością tonalną (HDR). Predator Helios 16 AI odznacza się stabilną pracą nawet przy dłuższych posiedzeniach przed komputerem, za co odpowiada dopracowany system chłodzenia z wentylatorami AeroBlade 6. generacji, grubszymi ciepłowodami oraz ciekłym metalem jako materiałem termoprzewodzącym. Pomimo swojej smukłej konstrukcji (waga to 2,7 kg), sprzęt został wyposażony w duży akumulator o pojemności 90 Wh oraz klawiaturę MagKey 4.0 z wymiennymi przełącznikami mechanicznymi. Podobnie jak wymienione wyżej modele laptopów, także tutaj użytkownik skorzysta z całej gamy funkcji, opracowanych z myślą o wykorzystaniu w nich algorytmów sztucznej inteligencji: Acer PurifiedView 2.0, PurifiedVoice 2.0 oraz z aplikacji PredatorSense 5.0.

Z kolei osoby poszukujące najlepszego stosunku ceny do wydajności oraz jakości wykonania, powinny zwrócić swoją uwagę ku modelowi Predator Helios Neo 16S AI. Charakteryzuje się obudową niemal w całości wykonaną z anodyzowanego aluminium o wysokiej odporności na odkształcenia. Do tego sprzęt mierzy maksymalnie 19,9 mm grubości przy wadze 2,7 kg. Jest to zatem propozycja dla osób poszukujących mocnej, ale i mobilnej maszyny. Do dyspozycji oddano tutaj procesor Intel Core Ultra 9 275HX (opcjonalnie Intel Core Ultra 7 255HX) w połączniu z kartą NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU, do 64 GB RAM DDR5 6400 MT/s oraz magazynem danych o pojemności do 2 TB (SSD PCIe 4.0 x4 NVMe).

Napisaliśmy sporo na temat najnowszych laptopów Predator, jednak faktem jest również to, że Acer od lat rozwija dwie główne marki - zarówno Predator jak i Nitro. Ta druga zawsze była prowadzona jako tańsza alternatywa, pozbawiona wielu funkcji znanych z Predatorów. Z biegiem czasu polityka ta uległa zmianie, a nieustanny rozwój AI pozwolił tchnąć nowe życie w serię Nitro, nadając jej wiele cech, wcześniej powiązanych z marką Predator. Nie chodzi wyłącznie o autorskie funkcje, oparte na AI, ale również nowej technologii, udostępnionej przez NVIDIĘ oraz Intela. W tym pierwszym wypadku mowa o wsparciu dla techniki inteligentnego skalowania DLSS 4 w połączeniu z Multi Frame Generation, znacząco poprawiającym komfort grania. U Intela z kolei jest to wsparcie dla technologii Intel Application Optimization, dynamicznie przekierowującej dodatkową moc do gier, wpływając na dalszą poprawę wydajności. Laptopy Nitro oferują jeszcze lepszy stosunek ceny do wydajności oraz możliwości, a dodawanie funkcji AI do urządzeń z typowo średniej półki można dzisiaj uznać za rewolucyjny moment w dalszym rozwoju sztucznej inteligencji. Z punktu widzenia Polski, seria Nitro odgrywa jeszcze inną, ważną rolę. W ostatnich latach to właśnie notebooki Acer Nitro uznawane są za wybór numer jeden - są najpopularniejsze, najchętniej wybierane i najczęściej polecane.

Nie powinno być zaskoczeniem stwierdzenie, że AI dzisiaj jest czymś w rodzaju centralnego punktu dla dalszego rozwoju sprzętu komputerowego, przeznaczonego zarówno do gier jak i pracy kreatywnej. Rasteryzacja, Ray Tracing czy liczba klatek na sekundę oczywiście jest ważna z punktu widzenia tego, jak odbieramy dzisiejsze gry wideo. Jednocześnie jednak integracja z coraz szybciej rozwijającymi się algorytmami uczenia maszynowego pozwala nie tylko na znaczące zwiększenia uczucia płynności w grach (NVIDIA DLSS 4 z Multi Frame Generation), ale również na przyspieszenie tworzenia różnych treści: foto, wideo czy w modelowaniu trójwymiarowym. Rewolucja AI jest dzisiaj silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, a Acer jest jednym z pionierów we wdrażaniu sztucznej inteligencji do swoich komputerów - zarówno stacjonarnych jak i przenośnych.

W przypadku notebooków Nitro warto wyszczególnić dwa modele, które dzisiaj są istotą całej rewolucji AI. Acer Nitro V16 (ANV16-72) to wszechstronne urządzenie, napędzane przez procesor Intel Core 9 270H (Raptor Lake-H Refresh, 14 rdzeni i 20 wątków, następca Intel Core i7-13700H) oraz kartę NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU. Ta ostatnia pozwala na skorzystanie ze skalowania AI w postaci DLSS 4 oraz rozszerzonego generatora klatek (x2, x3, x4), pozwalającego na odczuwalną poprawę płynności rozgrywki, przy jednoczesnym utrzymaniu input lagu na akceptowalnym poziomie (w czym pomaga NVIDIA Reflex, obligatoryjnie działająca przy aktywacji Multi Frame Generation). Z kolei po stronie Intela mamy wsparcie dla Application Optimization, o którym już wspominaliśmy wcześniej, a który jest w stanie poprawić wyniki we wspieranych grach nawet o kilkanaście procent.

Laptop wyposażono również w 32 GB RAM oraz 2 TB magazyn danych (SSD PCIe 4.0 x4 NVMe), co jest wystarczające do codziennego użytkowania, grania oraz pracy w wielu aplikacjach. Dobrze prezentuje się także ekran - do dyspozycji mamy m.in. wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, ze 100% pokryciem przestrzeni barw sRGB, co przyda się w mniej zaawansowanej obróbce materiałów foto-wideo, gdzie często przestrzeń barwną ogranicza się właśnie do naturalnej kolorystyki sRGB. Z kolei gracze docenią wysoką częstotliwość odświeżania, wynoszącą nawet 180 Hz. Aby podzespoły mogły pracować z pełnią swoich możliwości, potrzebny jest oczywiście równie sprawnie działający system chłodzenia. W Acer Nitro V16 o temperatury dba system zbudowany na bazie dwóch wentylatorów (każdy z dwoma wylotami oraz wlotami powietrza) oraz zestawu ciepłowodów. Niczego nie brakuje również po stronie komunikacji. Do dyspozycji oddano m.in. bezprzewodową kartę sieciową Wi-Fi 6, przewodowy Ethernet E2600 (RJ-45 2.5 Gbit) czy Thunderbolt 4. Co ciekawe, aby jeszcze poprawić jakość połączenia internetowego (co może mieć znaczenie chociażby w grach nastawionych na wieloosobowe rozgrywki), Acer korzysta z technologii Intela o nazwie Killer DoubleShot Pro, która jednocześnie korzysta z łączności przewodowej oraz bezprzewodowej w celu zaoferowania jeszcze szybszego i stabilniejszego Internetu. Mimo bardziej budżetowego charakteru konstrukcji, laptop wspiera takie rozwiązania jak HDMI 2.1 (pełna przepustowość), czytnik kart pamięci microSD czy format dźwięku DTS:X Ultra. Wszystko to sprawia, że Acer Nitro V16 jest wszechstronnym urządzeniem, zarówno dla gracza jak i osoby potrzebującej stabilnie działającej maszyny do pracy (w tym także kreatywnej).



Laptopy Acer Nitro posiadają swoje własne oprogramowanie wspomagane algorytmami AI - mowa o NitroSense, które zbudowane zostało na fundamentach PredatorSense

Jeśli potrzebujecie smuklejszego, lżejszego i bardziej mobilnego rozwiązania ze średniej półki, wówczas alternatywą jest Acer Nitro V16S (ANV16S-71). Obudowa tego notebooka nie przekracza 19,9 mm grubości, natomiast waga to tylko 2,1 kg. Pomimo smuklejszej formy, bardziej eleganckiej, Nitro V16S oferuje taką samą moc obliczeniową jak wcześniej wymieniony Acer Nitro V16. To nadal połączenie procesora Intel Core 9 270H oraz karty NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, wspierającej najnowsze funkcje AI. Wyposażenie również jest bardzo podobne - użytkownik może liczyć na pamięć RAM DDR5, magazyn danych SSD PCIe 4.0 x4 NVMe, ekran 16-calowy o rozdzielczości 2560 x 1600 i z pełnym pokryciem przestrzeni barw sRGB, a także identyczne opcje komunikacyjne, jak Wi-Fi 6, Ethernet E2600 czy porty HDMI 2.1, Thunderbolt 4 oraz czytnik kart pamięci microSD.

Oprócz laptopów, seria Nitro to również bardzo wydajne, gotowe zestawy komputerowe, które są śmiałą konkurencją nie tylko dla PC innych marek, ale i dla samej marki Predator. Otrzymujemy tutaj zestawy o innym wyglądzie, czasami innej funkcjonalności, ale o zbliżonym poziomie czystej mocy obliczeniowej. Producent proponuje tutaj jeden z dwóch komputerów: Nitro 70 lub Nitro 50. Ten pierwszy to prawdziwy behemot mocy, ponieważ Acer sparował najlepszy procesor z najlepszą kartą - mowa o układach AMD Ryzen 9 9950X3D oraz NVIDIA GeForce RTX 5090. Ta ekstremalnie wydajna maszyna jest jednocześnie zaskakująco wszechstronna, ponieważ zaoferuje topową wydajność w grach, ale jednocześnie ma w sobie istny wulkan mocy, który skierujemy na bardziej zaawansowane programy np. do obróbki treści wideo, do modelowania trójwymiarowego lub do akceleracji AI. Tak wydajne podzespoły mogą zostać sparowane ze 128 GB pamięci RAM DDR5 oraz pojemnym magazynem danych, w konfiguracji nawet 2 TB (SSD PCIe 4.0 x4 NVMe) + 4 TB (HDD)

O tym, jak komputery marki Nitro zbliżyły się do serii Predator, niech świadczy fakt wykorzystania systemu AiO CycloneX 360 w celu poprawy chłodzenia. Jest to 360 mm chłodzenie klasy AiO, które ma na celu poprawę przepływu powietrza w komputerze nawet o 15% względem standardowych zestawów AiO w gotowych zestawach komputerowych, a także zmniejszenie temperatury podzespołów nawet o 9 stopni, co poprawia kulturę pracy oraz pozwala na maksymalizację wydajności, bez obaw o stabilność pracy głównych komponentów jak procesor czy karta graficzna. Acer Nitro 70 PC jest także przykładem pro-ekologicznego nastawienia Acera do przygotowywania elektroniki. Obudowa komputera w 65% wykorzystuje materiały pochodzące z recyklingu. W PC nie brakuje również systemu podświetlenia ARGB oraz hartowanego szkła jako jednego z elementów obudowy, pozwalając w ten sposób na lepszą personalizację oraz ekspozycję swojego stanowiska do pracy i grania. Nie brakuje tutaj także szybkiej łączności internetowej, zarówno przewodowej (Ethernet RJ-45 2.5 Gbit) jak i bezprzewodowej (połączenie Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 5.4).

Przystępniejszą maszyną (co nie oznacza, że słabą w grach oraz programach) jest natomiast gotowy zestaw komputerowy Acer Nitro 50, gdzie zestawiono procesor AMD Ryzen 7 8700G z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 5080. Mowa zatem o wciąż wydajnej konfiguracji, sprawdzającej się w grach oraz wymagających aplikacjach do tak zwanego content creation, jednocześnie zachowując niższą a więc i atrakcyjniejszą cenę. Komputer, podobnie jak Nitro 70, obsługuje do 128 GB RAM, do 6 TB magazynu danych (2 TB SSD + 4 TB HDD) oraz jest wyposażony w chłodzenie AiO CycloneX 360, obniżający temperatury nawet o 9 stopni, jednocześnie poprawiający kulturę pracy komputera. W 45-litrowej obudowie znalazło się miejsce dla wszystkich najważniejszych portów, w tym USB-A, USB-C, HDMI 2.1, Ethernet RJ-45 (2.5 Gbit). Oprócz łączności przewodowej, Nitro 50 wspiera również najnowocześniejsze standardy łączności bezprzewodowej, tj. Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 5.4. Oczywiście, jak przystało na rasowy komputer także do gier, nie brakuje tutaj podświetlenia ARGB.

Choć seria Acer Nitro początkowo rozwijała się głównie w laptopach, obecnie mowa o całej gamie produktów, przygotowanych głównie z myślą o graczach. Po notebookach i gotowych zestawach komputerowych, na chwilę zatrzymajmy się na monitorach, ponieważ i tutaj firma ma kilka ciekawych nowości, które idealnie wpisują się w dzisiejsze trendy. Mowa o dobrej jakości obrazu, przyjemnym w odbiorze HDR czy wysokiej częstotliwości odświeżania. Acer Nitro XV275K V6 (IPS 27 cali) przykładowo to propozycja monitora o rozdzielczości 4K i 180 Hz częstotliwością odświeżania. Posiada on jednak tryb Dual Mode, dzięki czemu może pracować również przy rozdzielczości Full HD i 360 Hz częstotliwości odświeżania. Drugi z trybów przyda się chociażby w grach e-sportowych. Nitro XV275K V6 pokrywa również 97% przestrzeni barw DCI-P3 oraz 95% Adobe RGB, mowa zatem o monitorze o bogatych i żywych barwach.

Dla osób preferujących wyższą rozdzielczość niż Full HD, ale nadal przy bardzo wysokim odświeżaniu oraz niskim czasie reakcji, Acer ma do zaoferowania nową propozycję jaką jest monitor Nitro XV273U W1 (IPS 27 cali). Model ten obsługuje rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli przy częstotliwości odświeżania na poziomie 275 Hz. Monitor oferuje m.in. dwa porty HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, ma jasność do 500 nitów oraz pokrywa przestrzeń barw DCI-P3 w 95%. W cenie 279 euro jest to świetna alternatywa dla wielu monitorów, dostępnych w podobnych kwotach. Do gier typowo e-sportowych (ale oczywiście nie tylko, dobrze wypadnie w każdym typie gier) będzie to świetna propozycja.

Acer ma również propozycję skierowaną bardziej pod pracę, streaming czy szeroko pojęty content creation. Mowa o monitorze Nitro XV270X (IPS 27 cali), który jest jednym z najatrakcyjniejszych cenowo modeli o rozdzielczości 5120 x 2880 pikseli (699 euro). To idealna propozycja dla wszystkich osób, które potrzebują znacznie większego obszaru roboczego, sprawdzającego się w wielozadaniowości. Acer Nitro XV270X przy rozdzielczości 5K pracuje z odświeżaniem 72 Hz, jednak posiada on opcję przełączenia się na rozdzielczość Quad HD (2560 x 1440) i wówczas operuje na 2x wyższej częstotliwości odświeżania 144 Hz. Tym samym monitor w jednej chwili można przekształcić w propozycję typowo pod gry, by za chwilę przestawić się w tryb pracy.

Ostatnią z nowości monitorowych jest model Nitro XZ403CKR, który to z kolei jest propozycją skierowaną dla osób preferujących monitory ultrapanoramiczne. W tym wypadku gracze otrzymują panel VA o przekątnej 39,7", rozdzielczości 5120 x 1440 pikseli oraz promieniu krzywizny sięgającym 1000R (ta ostatnia bezpośrednio wpływa na immersję, jako że mocno zakrzywiony ekran jest łatwiejszy do uchwycenia naszym oczom z każdej strony). Monitor ten również może pracować w trybie Dual Mode. W natywnej rozdzielczości Dual Quad HD oferuje odświeżanie 180 Hz, w drugim trybie działa w rozdzielczości 2560 x 1080 pikseli oraz z odświeżaniem 288 Hz. Jego cechy sprawiają, że zaoferuje immersyjne doznania zarówno w grach jak i kinowe doświadczenia podczas oglądania filmów. Przedstawione, nowe portfolio monitorów demonstruje różnorodność oraz chęć dopasowania oferty do potrzeb różnych typów użytkowników.

