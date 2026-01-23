Aktualizacja regulaminu eBay. Platforma wprowadza zakaz autonomicznych agentów AI do zakupów od lutego 2026 roku

eBay właśnie zaktualizowało swój regulamin użytkownika, oficjalnie zakazując korzystania z autonomicznych agentów AI do dokonywania zakupów na platformie. Zmiany, które wejdą w życie 20 lutego 2026 roku, celują w nową kategorię narzędzi określanych jako "agentic commerce", systemy AI zaprojektowane do przeglądania ofert, porównywania cen i finalizowania transakcji w imieniu użytkowników. To nie jest pierwsza platforma, która stawia opór tej technologii.

Platforma eBay oficjalnie zakazuje używania autonomicznych agentów AI do składania zamówień, rozpoczynając nową erę regulacji w handlu elektronicznym wykorzystującym sztuczną inteligencję.

Zaktualizowany regulamin eBay wyraźnie zabrania używania "agentów typu buy-for-me, botów opartych na dużych modelach językowych (LLM) oraz jakichkolwiek zautomatyzowanych procesów próbujących składać zamówienia bez kontroli człowieka" – chyba że platforma udzieli na to wyraźnej zgody. Poprzednia wersja dokumentu wprawdzie zakazywała robotów i scraperów, ale nie wymieniała wprost agentów AI ani LLM. Serwis Modern Retail zauważył też, że eBay zaktualizowało swój plik robots.txt, dodając wprost nazwy firm takich jak Perplexity, Anthropic czy Amazon do listy blokowanych botów.

Wyjątek? Google, jego bot zakupowy, nadal ma zielone światło. Firma nie jest osamotniona w swoich obawach. Amazon już w listopadzie 2025 roku wysłał do Perplexity AI wezwanie do zaprzestania działalności, domagając się, aby firma wyłączyła swojego agenta Comet z możliwości robienia zakupów w sklepie. Firma z Seattle od miesięcy systematycznie blokuje boty różnych firm AI w swoim kodzie strony, a CEO Andy Jassy publicznie mówił o problemach z niedokładnymi cenami i stanami magazynowymi raportowanymi przez te systemy. Z kolei Google przeszedł na przeciwległą stronę barykady i w styczniu 2026 zaprezentował Universal Commerce Protocol (UCP), otwarty standard mający ułatwić agentom AI interakcję z platformami handlowymi. Paradoks? Nie do końca. Google nie pobiera prowizji od transakcji obsługiwanych przez swój system, ale jak pokazuje historia, firma ma talent do zamieniania swojej dominacji w dochodowe modele biznesowe.

eBay ma konkretny powód, aby nie entuzjazmować się autonomicznymi zakupami. Platforma zarabia na zmiennych opłatach transakcyjnych, które rosną wraz z ceną sprzedanego przedmiotu. Boty programowane do agresywnego negocjowania i wygrywania aukcji po najniższych możliwych kwotach mogłyby drastycznie obniżyć średnią wartość transakcji, a w konsekwencji przychody firmy. To tym bardziej istotne, że eBay od lat traci grunt pod nogami wobec nowszych graczy. TikTok Shop, który wystartował w USA niecałe dwa lata temu, już dorównał rozmiarami 30-letniemu weteranowi. W tej sytuacji ochrona modelu biznesowego staje się priorytetem.

Cała branża stoi przed dylematem, czy przyjąć rewolucję "agentic commerce", która według prognoz Morgan Stanley może wygenerować dodatkowe 385 mld dolarów w amerykańskim e-commerce do 2030 roku, czy też bronić tradycyjnych źródeł przychodów z reklam i prowizji? eBay wybrało drugą opcję, przynajmniej na razie. Choć CEO Jamie Iannone wspominał w listopadzie, że firma "może dołączyć" do programu Instant Checkout OpenAI, to zaktualizowany regulamin sugeruje, że kontrola pozostanie po stronie platformy, a nie zewnętrznych agentów.

Źródło: eBaymModern Retail, EcommerceBytes