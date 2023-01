Dyrektor działu oprogramowania Tesli twierdzi, że film z 2016 r. pokazujący możliwości autopilota był sfałszowany

Tesla opublikowała w 2016 roku materiał ukazujący możliwości ich autorskiego systemu pilotującego pojazdy tej korporacji, wliczając w to zdolność do interpretowania sygnalizacji świetlnej. Jak się jednak okazuje, materiał ten niekoniecznie był prawdziwy, o czym wspomina Ashok Elluswamy, dyrektor działu zajmującego się oprogramowaniem w Tesli. Był raczej "pokazem tego, do czego dąży Tesla".

Ashok Elluswamy, dyrektor działu oprogramowania Tesli przyznaje, że materiał ukazujący zdolności autopilota tej firmy był sfałszowany.

Zaczęło się od zeznań rodziny Wei Huang'a, który zginął w wypadku samochodowym. Samochodem, którym się poruszał, była Tesla Model X. Rodzina Huang'a twierdzi, że przyczyną wypadku było niepoprawne działanie funkcji autopilota. Wyżej wspomniany materiał przedstawia Model X, który porusza się zgodnie z przepisami oraz poprawnie interpretuje sygnalizacje świetlną, a z informacji przedstawianych na materiale można się dowiedzieć, że osoba, która zasiada na fotelu kierowcy, jest tam tylko z przyczyn prawnych. Co ciekawe, Ashok Elluswamy przyznaje, że w momencie, w którym ten materiał powstawał, autopilot nie miał zdolności rozpoznawania świateł, a nawet doszło do stłuczki, gdy system próbował zaparkować pojazd bez ingerencji kierowcy. Dodał też, że materiał nie miał na celu przedstawiania tego, co w momencie powstawania tej demonstracji było możliwe, a tego, co jest możliwe do uzyskania w niedalekiej przyszłości.

W 2021 roku, The New York Times podzielił się informacją o tym, że trasa, którą pokonał pojazd, była wstępnie predefiniowana, a mimo to, doszło do wypadku. Po śmierci Huang'a, do której doszło w marcu 2018 roku, Tesla oznajmiła, że to Huang był odpowiedzialny za całe zdarzenie, gdyż ignorował ostrzeżenia systemu o konieczności przejęcia kontroli nad pojazdem, Amerykańska Rada Bezpieczeństwa Transportu poinformowała jednak, że Huang często skarżył się na problemy autopilota w miejscu, w którym doszło do wypadku. Przed Teslą teraz prawdopodobnie ciężka batalia w sądzie. Warto też wspomnieć o tym, że Tesla odchodzi od czujników ultradźwiękowych na rzecz systemów opartych stricte o kamery (Tesla Vision), co jest dość kontrowersyjne i raczej nie pomoże tej korporacji. Materiał demonstrujący funkcje autopilota jest wciąż dostępny, zamieszczamy go więc poniżej:

Źródło: TECHSPOT, ARSTECHNICA, TESLA