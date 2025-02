Dostawy procesorów powoli rosną, jednak wciąż nie osiągnięto poziomu sprzed pandemii

W ostatnich latach branża sprzętu komputerowego przeszła kilka istotnych faz. W okresie pandemii koronawirusa mieliśmy do czynienia z prawdziwym boomem w kwestii dostaw, gdyż restrykcje były czynnikiem mocno stymulującym popyt. Po pewnym czasie rynek się nasycił i doszło do pokaźnego załamania, którego nie obserwowaliśmy co najmniej od 2008 roku. Teraz dostawy znowu powoli rosną, ale na względną stabilizację przyjdzie nam jeszcze zapewne trochę poczekać.

Dostawy procesorów były w trzecim kwartale 2024 roku o 7,8% wyższe niż analogicznym okresie zeszłego roku. Choć wzrost jest zauważalny, to branża wciąż nie odbiła się w pełni po dołku postpandemicznym.

Najnowsze dane dotyczące dostaw procesorów PC-towych zostały opublikowane przez firmę badawczą Jon Peddie Research. W trzecim kwartale bieżącego roku na rynek trafiło łącznie około 63 mln jednostek tego sprzętu. To oznacza wzrost o 12% względem poprzedniego kwartału i 7,8% rok do roku. Warto odnotować, że na rynku procesorów występują naturalne fluktuacje w poszczególnych kwartałach. Dlatego wskaźniki roczne lepiej odzwierciedlają aktualne trendy. Obecne poziomy dostaw CPU nie mogą się oczywiście równać z tymi z okresu pandemii, jednak nie osiągnęliśmy jeszcze także poziomu charakterystycznego dla okresu sprzed jej wybuchu. Przy obecnych trendach wydaje się to jednak tylko kwestią czasu, choć otwarte pozostaje pytanie, kiedy będzie można mówić o względnej stabilizacji.

Firma Jon Peddie Research zaprezentowała także aktualne udziały rynkowe procesorów desktopowych i laptopowych. W porównaniu do drugiego kwartału bieżącego roku można zaobserwować znaczące zmiany. Jednostki dla komputerów stacjonarnych to obecnie około 30% rynku. Odnotowano tutaj zatem wzrost o 6 pp. O tyle samo spadł oczywiście udział procesorów dla notebooków, zatem do tego segmentu należy teraz 70% rynku. W porównaniu do trzeciego kwartału 2023 roku nie odnotowano jednak znaczących różnic. Warto przy okazji zaznaczyć, że także w przypadku procesorów serwerowych można mówić o wzrostach dostaw. Te wyniosły 10,5% w zestawieniu kwartał do kwartału i 2% w zestawieniu rok do roku.

Źródło: Jon Peddie Research