Dostawy płyt głównych dużo niższe niż przed rokiem. Najwięksi producenci znacząco tną podaż

Nie jest wielką tajemnicą, że gospodarka światowa odczuwa oznaki znaczącego spowolnienia. Przekłada się to bezpośrednio na sektor sprzętu komputerowego, gdzie spada zapotrzebowanie na nowe komponenty. Właśnie poznaliśmy dane za 2022 rok, obejmujące liczbę dostarczonych na rynek płyt głównych i nie są one optymistyczne. ASUS, GIGABYTE, MSI i ASRock odnotowały pokaźne spadki, co z pewnością przełoży się na wyniki finansowe tych firm.

Wiele wskazuje na to, że firmy i użytkownicy indywidualni decydują się w zaistniałej sytuacji gospodarczej zrezygnować lub odroczyć w czasie zakup nowego sprzętu. Bezpośrednią konsekwencją tego zjawiska jest znacząco mniejsza liczba dostarczonych na rynek komponentów. Okazuje się, że czterech największych producentów płyt głównych musiało zdecydować się na pokaźne cięcia w podaży swoich produktów. Choć łączna liczba dostarczonych jednostek nadal jest spora, to biorąc pod uwagę spadki, trudno o powody do optymizmu. Największe cięcia przeprowadził ASRock. Firma dostarczyła w 2022 roku 2,7 mln jednostek sprzętu tego typu, co przekłada się na wartość niższą o 55% w porównaniu do roku 2021. Duży spadek (o 42%) zanotowało także MSI, które może się pochwalić wynikiem na poziomie 5,5 mln dostarczonych płyt głównych. Nieco lepsze wyniki zanotowały firmy ASUS i GIGABYTE. W tym przypadku mowa jest o spadku rzędu 25% i 14%. Przedsiębiorstwa te w 2022 roku wysłały na rynek odpowiednio ok. 18 mln i 11 mln jednostek sprzętu.

Liczba dostarczonych jednostek w 2021 r. Liczba dostarczonych jednostek w 2022 r. Zmiana ASUS 18 mln 13,6 mln -25% GIGABYTE 11 mln 9,5 mln -14% MSI 9,5 mln 5,5 mln -42% ASRock 6 mln 2,7 mln -55%

Zaprezentowane wyniki są oczywiście przybliżone. Trzeba brać na nie także pewną poprawkę, wynikającą z ogólnej sytuacji panującej na rynku w 2021 roku. Dane z tego okresu mogły być nieco zawyżone z uwagi na trwającą jeszcze w tamtym okresie pandemię koronawirusa. Zmiana typu pracy na zdalną sprzyjała zwiększonemu popytowi na sprzęt komputerowy. Jednakże mało prawdopodobne, żeby wpływ tego czynnika był bardzo znaczący, ponieważ szczyt pandemii przypadał na okres wcześniejszy. Należy zatem przyjąć, że dane z 2022 roku są po prostu złe i dowodzą, że nie można mówić o pomyślnych globalnych trendach gospodarczych. Spadki objęły także światowy rynek procesorów, gdzie dostawy w zeszłym roku były o 21% niższe niż w 2021. Łącznie dostarczono w tym okresie ok. 374 mln CPU (wyłączając procesory ARM).

Źródło: Tom's Hardware