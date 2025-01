Dobry komputer do grania za nieco ponad 4000 złotych. Test zestawu ACTINA AMD Ryzen 5 5600 i Radeon RX 6700 XT

Komputer do grania za 4000 złotych jest często wyszukiwanym zapytaniem, bowiem za relatywnie nieduże pieniądze można znaleźć całkiem sensowne konfiguracje, chociaż na tytana wydajności nie należy się nastawiać. Jak będzie w opisywanym przypadku? Dotychczas testowane komputery ACTINA pokazywały, że gotowce zrobione przez zespół dobrze zorientowany w aktualnej sytuacji rynkowej, niewiele ustępują zestawom polecanym na internetowych forach. Dzisiaj na warsztat wziąłem połączenie, które w ostatnich miesiącach jest bardzo popularne i przede wszystkim opłacalne, zwierając procesor AMD Ryzen 5 5600 i kartę graficzną AMD Radeon RX 6700 XT. Sprawdźmy co potrafi ACTINA Endorfy w takim wydaniu...

Autor: Sebastian Oktaba

ACTINA to marka komputerów stacjonarnych z ponad 20-letnim stażem, której właścicielem jest firma ACTION, jeden z największych dystrybutorów sprzętu elektronicznego w Polsce. Producent posiada w swoim portfolio sieć sprzedażową Sferis i portal gram.pl, więc mówimy o poważnym graczu z solidnym zapleczem. Oprócz zestawów stricte gamingowych firma oferuje również sprzęt serwerowy i sieciowy, niemniej to właśnie maszyny dla graczy cieszą się obecnie największą popularnością. Częściowo jest to zasługą ogromnej aktywności firmy w sekcjach e-sportowych i drużynami esportowymi jak Honoris czy Wisła Kraków, a także umiejętnego dobierania podzespołów. Producent regularnie rozszerza portfolio o kolejne zestawy, dostosowując konfiguracje do aktualnych warunków rynkowych. Dzisiaj na warsztat weźmiemy sprzęt w dużej mierze zbudowany na podzespołach Endorfy, czyli gamingowy zestaw ACTINA.

Dobry komputer do grania za 4000 złotych. Test zestawu ACTINA Endrofy z procesorem AMD Ryzen 5 5600 i kartą Sapphire Radeon RX 6700 XT Pulse.

Najważniejszymi podzespołami w opisywanej konfiguracji są oczywiście procesor AMD Ryzen 5 5600 i karta graficzna Sapphire Radeon RX 6700 XT Pulse, będące głównym czynnikiem wpływającym na wydajność. Jednostka obliczeniowa dysponuje 6 rdzeniami, obsługuje 12 wątków i posiada odblokowany mnożnik, dzięki czemu przy odrobinie szczęścia taktowanie bazowe można podnieść do nawet 4700-4800 MHz. Chłodzenie Endorfy Fera 5 ARGB powinno sobie poradzić, zwłaszcza w grach komputerowych, gdzie obciążenie jest zdecydowanie mniejsze niż w programach renderujących. Równie popularnym komponentem jest karta graficzna Sapphire Radceon RX 6700 XT, zapewniająca przyzwoite osiągi nawet w rozdzielczości 2560x1440, a dodatkowo posiadająca 12 GB pamięci. Trudno obecnie znaleźć bardziej opłacalną konstrukcję, więc decyzja zespołu ACTINA okazuje się optymalna w wybranej półce cenowej.

Konfiguracja Komputera Actina PBE Procesor AMD Ryzen 5 5600 6R/12W 3500-4400 MHz Płyta główna ASUS Prime B550-Plus AM4 ATX Karta graficzna Sapphire RX 6700 XT Pulse 12 GB GDDR6 192-bit Pamięć RAM 32 GB Kingston Fury RGB 3600 MHz CL18-22-22-39 Nośnik SSD WD Blue 1 TB NVMe PCIe 3.0 x4 Chłodzenie CPU Endorfy Fera 5 ARGB 1x 120 mm Zasilacz Endorfy Vero L5 600 W 80Plus Bronze Obudowa Endorfy Signum 300 ARGB 4x 120 mm Cena ~4299 zł 36-mcy gwarancji

Połączenie AMD Ryzen 5 5600 i Sapphire Radeon RX 6700 XT Pulse jest rozsądnym wyborem do zestawów gamingowych ze średniej półki cenowej, jednak to jeszcze nie wszystko co znajdziemy wewnątrz. Ważne jest chociażby, że producent wybrał płytę główną ASUS Prime B550-Plus, która obsługuje PCI-Express 4.0, dzięki czemu karta graficzna uzyskuje maksimum wydajności. 32 GB pamięci RAM Kingston Fury RGB działa w trybie synchronicznym z taktowaniem 3600 MHz oraz opóźnieniami 18-22-22-39, co również jest wartością dobraną całkiem rozsądnie. Magazyn danych stanowi natomiast nośnik SSD WDS100T3B0C Blue o pojemności 1 TB. Obudowa, system chłodzenia oraz zasilacz pochodzą od Endrofy, które większości czytelników PurePC powinny być doskonale znane - Signum 300 ARGB, Fera 5 ARGB i Vero L5 600 W uchodzą za niedrogie lecz sprawdzone podzespoły. Wszystko razem wyceniono na kwotę 4299 złotych.