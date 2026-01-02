Disney+ – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Tysiąc ciosów, Zakłamanie, The Beauty oraz Wonder Man

Disney+ zawiera treści od firm należących lub współpracujących z The Walt Disney Company. W Polsce dostępna jest też zakładka Star, która proponuje treści dla dojrzalszych użytkowników. Znajdziemy tu m.in. mnóstwo filmów od 20th Century Studios (dawniej 20th Century Fox) oraz seriali przygotowywanych przez ABC Studios czy Searchlight Pictures (również dawny Fox). Sprawdźmy, jakie nowości trafią do Disney+ w tym miesiącu.

Co przyniesie styczeń 2026 r. na platformie streamingowej Disney+? Wśród premier pojawi się m.in. Tożsamość Bourne'a, Tysiąc ciosów, Zakłamanie, The Beauty oraz miniserial Wonder Man od Marvela, ale jakby od drugiej strony.

Tożsamość Bourne'a (The Bourne Identity) - Film

Film oparty na powieści Roberta Ludluma opowiada historię mężczyzny odnalezionego pośrodku morza, cierpiącego na zaniki pamięci. W skrytce bankowej, której numer miał wszczepiony w plecy, odkrywa dziwne i niezrozumiałe przedmioty oraz nazwisko: Jason Bourne. Wkrótce zdaje sobie sprawę, że ktoś usilnie próbuje się go pozbyć. W styczniu na Disney+ dostępna będzie także cała saga Jasona Bournea. Występują: Matt Damon, Franka Potente, Clive Owen, Chris Cooper, Brian Cox

Matt Damon, Franka Potente, Clive Owen, Chris Cooper, Brian Cox Światowa data premiery: 6 czerwca 2002 roku

6 czerwca 2002 roku W Disney+ od: 1 stycznia 2026 roku

1 stycznia 2026 roku Tytuł oryginalny: The Bourne Identity

The Bourne Identity Gatunek: Thriller, Psychologiczny, Akcja

Thriller, Psychologiczny, Akcja Kraj produkcji: USA, Niemcy, Czechy

USA, Niemcy, Czechy Ocena na portalu IMDb: 7,8/10 (607 tys. ocen)

7,8/10 (607 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 7,6/10 (243 tys. ocen)

7,6/10 (243 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 84% / 93%

Tysiąc ciosów (A Thousand Blows) - Sezon 2

Serial inspirowany prawdziwymi wydarzeniami opowiada o walce o przetrwanie w brutalnym londyńskim East Endzie lat 80. XIX wieku. Ezechiasz Moscow i Alec Munroe, przyjaciele z Jamajki, zostają wciągnięci w przestępczy świat boksu. Gdy Ezechiasz zdobywa sławę i majątek, zwraca na siebie uwagę Mary Carr, bezwzględnej Królowej Czterdziestu Słonic, która zaczyna wykorzystywać jego talent do własnych celów. Występują: Stephen Graham, Malachi Kirby, Erin Doherty, Jemma Carlton

Stephen Graham, Malachi Kirby, Erin Doherty, Jemma Carlton Światowa data premiery: 21 lutego 2025 roku

21 lutego 2025 roku W Disney+ od: 9 stycznia 2026 roku

9 stycznia 2026 roku Tytuł oryginalny: A Thousand Blows

A Thousand Blows Gatunek: Dramat, Historyczny, Kryminał, Sport

Dramat, Historyczny, Kryminał, Sport Kraj produkcji: Wielka Brytania

Wielka Brytania Ocena na portalu IMDb: 7,3/10 (10 tys. ocen)

7,3/10 (10 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 6,7/10 (1,6 tys. ocen)

6,7/10 (1,6 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 88% / 78%

Zakłamanie (Tell Me Lies) - Sezon 3

Serial „Zakłamanie” opowiada o burzliwym, ale intensywnym związku rozwijającym się przez osiem lat. Lucy Albright i Stephen DeMarco poznają się na studiach, w wieku, w którym nawet pozornie błaha decyzja może mieć trwałe konsekwencje. Choć ich znajomość zaczyna się jak typowy romans na kampusie, szybko przeradza się w uzależniający, toksyczny związek, który zmienia nie tylko ich życie, ale także życie osób wokół nich. Występują: Grace Van Patten, Jackson White, Catherine Missal, Branden Cook

Grace Van Patten, Jackson White, Catherine Missal, Branden Cook Światowa data premiery: 7 września 2022 roku

7 września 2022 roku W Disney+ od: 13 stycznia 2026 roku

13 stycznia 2026 roku Tytuł oryginalny: Tell Me Lies

Tell Me Lies Gatunek: Dramat, Psychologiczny, Romans

Dramat, Psychologiczny, Romans Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: 7,0/10 (15 tys. ocen)

7,0/10 (15 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 6,7/10 (2,9 tys. ocen)

6,7/10 (2,9 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / 80%

The Beauty - Sezon 1

Świat wielkiej mody pogrąża się w chaosie, gdy międzynarodowe supermodelki zaczynają ginąć w tajemniczych okolicznościach. Agenci FBI Cooper Madsen i Jordan Bennett zostają wysłani do Paryża, by odkryć przyczynę tych makabrycznych zdarzeń. W trakcie śledztwa natrafiają na wirus przenoszony drogą płciową, który przemienia zwykłych ludzi w uosobienie fizycznej perfekcji – piękno jednak niesie ze sobą poważne konsekwencje. Występują: Chanel Stewart, Rob Yang, Patrick Luwis, Chris Silcox, Swanmy Sampaio

Chanel Stewart, Rob Yang, Patrick Luwis, Chris Silcox, Swanmy Sampaio Światowa data premiery: 21 stycznia 2026 roku

21 stycznia 2026 roku W Disney+ od: 22 stycznia 2026 roku

22 stycznia 2026 roku Tytuł oryginalny: The Beauty

The Beauty Gatunek: Dramat, Sci-Fi

Dramat, Sci-Fi Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Wonder Man - Miniserial

Ambitny aktor Simon Williams od lat nie może przebić się w Hollywood. Przypadkiem spotyka Trevora Slattery’ego, kolegę po fachu, który największe role ma już za sobą, i dowiaduje się, że legendarny reżyser Von Kovak kręci remake superbohaterskiego filmu „Wonder Man”. Dwaj aktorzy, znajdujący się na przeciwległych krańcach kariery, zażarcie rywalizują o rolę w produkcji, która może odmienić ich losy, a widzowie mają okazję zajrzeć za kulisy świata show-biznesu i serii filmowej Marvela. Występują: Demetrius Grosse, Ben Kingsley, Lauren Glazier, Byron Bowers

Demetrius Grosse, Ben Kingsley, Lauren Glazier, Byron Bowers Światowa data premiery: 27 stycznia 2026 roku

27 stycznia 2026 roku W Disney+ od: 28 stycznia 2026 roku

28 stycznia 2026 roku Tytuł oryginalny: Wonder Man

Wonder Man Gatunek: Komedia, Przygodowy, Akcja, Fantasy, Sci-Fi

Komedia, Przygodowy, Akcja, Fantasy, Sci-Fi Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Źródło: Disney+