Disney+ – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Tysiąc ciosów, Zakłamanie, The Beauty oraz Wonder Man
Disney+ zawiera treści od firm należących lub współpracujących z The Walt Disney Company. W Polsce dostępna jest też zakładka Star, która proponuje treści dla dojrzalszych użytkowników. Znajdziemy tu m.in. mnóstwo filmów od 20th Century Studios (dawniej 20th Century Fox) oraz seriali przygotowywanych przez ABC Studios czy Searchlight Pictures (również dawny Fox). Sprawdźmy, jakie nowości trafią do Disney+ w tym miesiącu.
Co przyniesie styczeń 2026 r. na platformie streamingowej Disney+? Wśród premier pojawi się m.in. Tożsamość Bourne'a, Tysiąc ciosów, Zakłamanie, The Beauty oraz miniserial Wonder Man od Marvela, ale jakby od drugiej strony.
Disney+ – filmowe i serialowe nowości VOD na grudzień 2025. Wśród premier Powrót do przyszłości, Shrek, Simpsonowie i Państwo Rose
Tożsamość Bourne'a (The Bourne Identity) - Film
- Opis: Film oparty na powieści Roberta Ludluma opowiada historię mężczyzny odnalezionego pośrodku morza, cierpiącego na zaniki pamięci. W skrytce bankowej, której numer miał wszczepiony w plecy, odkrywa dziwne i niezrozumiałe przedmioty oraz nazwisko: Jason Bourne. Wkrótce zdaje sobie sprawę, że ktoś usilnie próbuje się go pozbyć. W styczniu na Disney+ dostępna będzie także cała saga Jasona Bournea.
- Występują: Matt Damon, Franka Potente, Clive Owen, Chris Cooper, Brian Cox
- Światowa data premiery: 6 czerwca 2002 roku
- W Disney+ od: 1 stycznia 2026 roku
- Tytuł oryginalny: The Bourne Identity
- Gatunek: Thriller, Psychologiczny, Akcja
- Kraj produkcji: USA, Niemcy, Czechy
- Ocena na portalu IMDb: 7,8/10 (607 tys. ocen)
- Ocena na portalu Filmweb: 7,6/10 (243 tys. ocen)
- Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 84% / 93%
Tysiąc ciosów (A Thousand Blows) - Sezon 2
- Opis: Serial inspirowany prawdziwymi wydarzeniami opowiada o walce o przetrwanie w brutalnym londyńskim East Endzie lat 80. XIX wieku. Ezechiasz Moscow i Alec Munroe, przyjaciele z Jamajki, zostają wciągnięci w przestępczy świat boksu. Gdy Ezechiasz zdobywa sławę i majątek, zwraca na siebie uwagę Mary Carr, bezwzględnej Królowej Czterdziestu Słonic, która zaczyna wykorzystywać jego talent do własnych celów.
- Występują: Stephen Graham, Malachi Kirby, Erin Doherty, Jemma Carlton
- Światowa data premiery: 21 lutego 2025 roku
- W Disney+ od: 9 stycznia 2026 roku
- Tytuł oryginalny: A Thousand Blows
- Gatunek: Dramat, Historyczny, Kryminał, Sport
- Kraj produkcji: Wielka Brytania
- Ocena na portalu IMDb: 7,3/10 (10 tys. ocen)
- Ocena na portalu Filmweb: 6,7/10 (1,6 tys. ocen)
- Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 88% / 78%
Zakłamanie (Tell Me Lies) - Sezon 3
- Opis: Serial „Zakłamanie” opowiada o burzliwym, ale intensywnym związku rozwijającym się przez osiem lat. Lucy Albright i Stephen DeMarco poznają się na studiach, w wieku, w którym nawet pozornie błaha decyzja może mieć trwałe konsekwencje. Choć ich znajomość zaczyna się jak typowy romans na kampusie, szybko przeradza się w uzależniający, toksyczny związek, który zmienia nie tylko ich życie, ale także życie osób wokół nich.
- Występują: Grace Van Patten, Jackson White, Catherine Missal, Branden Cook
- Światowa data premiery: 7 września 2022 roku
- W Disney+ od: 13 stycznia 2026 roku
- Tytuł oryginalny: Tell Me Lies
- Gatunek: Dramat, Psychologiczny, Romans
- Kraj produkcji: USA
- Ocena na portalu IMDb: 7,0/10 (15 tys. ocen)
- Ocena na portalu Filmweb: 6,7/10 (2,9 tys. ocen)
- Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / 80%
The Beauty - Sezon 1
- Opis: Świat wielkiej mody pogrąża się w chaosie, gdy międzynarodowe supermodelki zaczynają ginąć w tajemniczych okolicznościach. Agenci FBI Cooper Madsen i Jordan Bennett zostają wysłani do Paryża, by odkryć przyczynę tych makabrycznych zdarzeń. W trakcie śledztwa natrafiają na wirus przenoszony drogą płciową, który przemienia zwykłych ludzi w uosobienie fizycznej perfekcji – piękno jednak niesie ze sobą poważne konsekwencje.
- Występują: Chanel Stewart, Rob Yang, Patrick Luwis, Chris Silcox, Swanmy Sampaio
- Światowa data premiery: 21 stycznia 2026 roku
- W Disney+ od: 22 stycznia 2026 roku
- Tytuł oryginalny: The Beauty
- Gatunek: Dramat, Sci-Fi
- Kraj produkcji: USA
- Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak
- Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak
- Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak
Wonder Man - Miniserial
- Opis: Ambitny aktor Simon Williams od lat nie może przebić się w Hollywood. Przypadkiem spotyka Trevora Slattery’ego, kolegę po fachu, który największe role ma już za sobą, i dowiaduje się, że legendarny reżyser Von Kovak kręci remake superbohaterskiego filmu „Wonder Man”. Dwaj aktorzy, znajdujący się na przeciwległych krańcach kariery, zażarcie rywalizują o rolę w produkcji, która może odmienić ich losy, a widzowie mają okazję zajrzeć za kulisy świata show-biznesu i serii filmowej Marvela.
- Występują: Demetrius Grosse, Ben Kingsley, Lauren Glazier, Byron Bowers
- Światowa data premiery: 27 stycznia 2026 roku
- W Disney+ od: 28 stycznia 2026 roku
- Tytuł oryginalny: Wonder Man
- Gatunek: Komedia, Przygodowy, Akcja, Fantasy, Sci-Fi
- Kraj produkcji: USA
- Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak
- Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak
- Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak
Źródło: Disney+
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Zgłoś błąd
Powiązane publikacje
Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Mechanik, Nocny recepcjonista i Zabójczy lot10
HBO Max – filmowe i serialowe nowości VOD na 1 - 15 stycznia 2026. Wśród premier Primal, saga Zmierzch oraz Steve Jobs16
Lords of the Fallen II - reżyser gry opowiada w wywiadzie o kluczowych aspektach rozgrywki. Narracja, specyfika świata i inne14
GOG zostaje przejęty od CD Projekt RED przez jednego ze współzałożycieli firmy57
LG Gaming Portal rozbudowuje bibliotekę. Just Dance Now, Asphalt Legends Unite i sterowanie głosowe AI trafiają na Smart TV7
Liczba komentarzy: 17
Komentarze:
Załaduj komentarze