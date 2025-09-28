DirectX 12 Agility SDK 1.618 i Work Graphs wchodzą do gry. Microsoft dostarcza narzędzia przeciw stutteringowi

Kompilacja shaderów i powodowany przez nią stuttering to zmora graczy PC. Jakiś czas temu informowaliśmy o zapowiedziach Microsoftu, które miały ukrócić ten proceder raz na zawsze. Obietnice te nabierają teraz realnych kształtów, ponieważ firma udostępniła narzędzia, które wprowadzają tę zmianę w życie. Oznacza to, że deweloperzy otrzymali właśnie do rąk oprogramowanie pozwalające na implementację wyczekiwanej funkcji w swoich grach.

Nowe API DirectX pozwala na kompilację shaderów w tle, bezpośrednio na GPU, co eliminuje przycięcia bez wpływu na wydajność w trakcie gry.

Jak pisaliśmy już na PurePC, Microsoft opracował przełomową technologię Advanced Shader Delivery mającą rozwiązać problem stutteringu w grach PC. Teraz firma oficjalnie udostępniła narzędzia umożliwiające implementację tego rozwiązania. DirectX Agility SDK 1.618 z pełnym wsparciem dla prekompilowanych shaderów jest już dostępne dla deweloperów i platform dystrybucyjnych. Wydanie SDK oznacza przejście Advanced Shader Delivery z fazy konceptualnej do praktycznej implementacji. Microsoft dostarczył kompletny zestaw narzędzi i kompilatory offline od partnerów sprzętowych. AMD potwierdziło wsparcie, udostępniając swoje kompilatory shaderów do użytku przez deweloperów. Najważniejszym elementem jest możliwość automatycznego generowania Precompiled Shader Database (PSDB) bez dodatkowej pracy programistów.

Pierwsza implementacja technologii rozpocznie się 16 października na urządzeniach ROG Xbox Ally i ROG Xbox Ally X poprzez aplikację Xbox PC. Microsoft strategicznie wybrał te handheldy ze względu na ograniczoną liczbę konfiguracji sprzętowych, co ułatwia początkowe wdrożenie. System automatycznie wykrywa konfigurację sprzętową użytkownika i pobiera odpowiednie prekompilowane shadery, eliminując potrzebę lokalnej kompilacji. W testach z grą Avowed osiągnięto redukcję czasów uruchamiania o 85 proc. przy jednoczesnym oszczędzaniu energii.

Szersze wdrożenie Advanced Shader Delivery będzie stopniowe i wymaga adaptacji przez platformy dystrybucyjne, takie jak Steam, Epic Games Store czy GOG. Microsoft udostępnił szczegółową dokumentację API umożliwiającą integrację z różnymi systemami instalacji gier. Firma planuje również bezpośrednią implementację w popularnych silnikach gier, co pozwoli na automatyczne wsparcie w nowych tytułach. Opisywaliśmy podobne problemy w kontekście rozwiązań Epic Games dla Unreal Engine 5, ale Advanced Shader Delivery jest znacznie bardziej uniwersalnym podejściem obejmującym wszystkie nowoczesne API graficzne.

Źródło: Microsoft