Darmowe aplikacje na Androida, styczeń 2025. Siedem przydatnych narzędzi z otwartym źródłem

Patrząc na statystyki użycia mobilnych systemów operacyjnych, można śmiało przyznać, że Polacy kochają Androida. Oczywiście widać pewne wahania w zależności od miesiąca, ale średnio korzysta z niego nawet ponad 80% osób, co przekłada się na miliony użytkowników, którzy szukają dobrych, sprawdzonych aplikacji. A jak wiadomo, największym zainteresowaniem cieszą się aplikacje darmowe, bo w każdej chwili można je wymienić na inne i nie żałować pieniędzy. Dlatego zapraszam Cię do kolejnego zestawienia, w którym znajdziesz przydatne narzędzia na smartfony i tablety z Androidem, za które nie zapłacisz ani grosza. Jest szansa, że niektóre z nich zostaną z Tobą na dłużej, bo różnorodność ich funkcji jest całkiem spora.

Autor: Tomasz Duda

Tak się akurat trafiło, że dosłownie wszystkie aplikacje w tym zestawieniu znalazłem na znanej i lubianej platformie GitHub. Każda z nich ma otwarte źródło i rzecz jasna jest bezpłatna. Instalacja odbywa się z pliku APK, chyba że ktoś korzysta z alternatywnego sklepu z oprogramowaniem F-Droid, to część z nich można pobrać bezpośrednio w nim. Chciałoby się rzucić dobrze znanym hasłem, że za darmo to słuszna cena, ale korzystałem z każdego z tych programów i nie miałbym nic przeciwko, gdybym za niektóre musiał zapłacić kilka złotych. Ale nie trzeba i to jest piękne. Ktoś udostępnił ci link do muzyki, ale z innego serwisu streamingowego, którego nie używasz? Tutaj znajdziesz apkę, która to skoryguje. Chcesz usunąć aplikacje (w tym systemowe) i powiązane z nimi śmieci? Poniżej są dwie propozycje dla Ciebie. A może wręcz przeciwnie: chcesz zainstalować aplikację z dodatkowymi opcjami? Też znajdziesz coś ciekawego. Przeglądarka nastawiona na prywatność? Żaden problem. Aparat nagrywający “po cichu” na zablokowanym ekranie? Jasna sprawa. Funkcjonalne narzędzie do masowej edycji i przetwarzania zdjęć i grafik na telefonie? Proszę uprzejmie. Przejdźmy zatem do sedna sprawy.

Siedem darmowych aplikacji na telefon z Androidem, a każda z nich pochodzi ze znanej platformy GitHub i ma otwarte źródło. Zachęcam do zapoznania się z nimi, bo jest szansa, że przynajmniej część może się okazać przydatna.

Redomi - otwórz linki z jednej usługi strumieniującej muzykę, w innej

Mnóstwo osób słucha muzyki z usług strumieniujących online i nie ma w tym nic dziwnego. Użytkownik ma dostęp do dosłownie milionów utworów w każdej chwili, a płaci za to cenę jednego kebaba na miesiąc. Kwestia jest taka, że Ty wybierasz np. Spotify, a Twoi znajomi używają Tidal, YouTube Music, Apple Music, Soundcloud, Deezer albo jeszcze coś innego. W takim przypadku może od czasu do czasu pojawiać się problem, bo jeśli ktoś Tobie wyśle linka do fajnego utworu z Apple Music, a Ty korzystasz ze Spotify (lub czegoś innego), to nie koniecznie będziesz w stanie otworzyć ten utwór i go w pełni posłuchać. Na szczęście istnieje prosta i darmowa aplikacja, która rozwiązuje tę niedogodność. Nosi ona nazwę Redomi i jest dostępna do pobrania np. z GitHub. Po zainstalowaniu i bardzo krótkiej oraz łatwej konfiguracji, gdy dostaniesz link do utworu choćby w oknie czatu lub w e-mailu, po prostu dotykasz go, a Redomi zapyta, w czym chcesz go otworzyć. Wskazujesz Spotify i… to wszystko. Od teraz słuchasz tego samego utworu, ale z usługi, za którą płacisz. Oczywiście od czasu do czasu zdarza się, że jakaś muzyka jest na jednej platformie, a na innej jej nie ma, ale to raczej są wyjątki w potężnym morzu tytułów. Redomi to po prostu lekka, darmowa i przydatna aplikacja.

Canta - usuwanie zbędnych aplikacji, w tym systemowych

Canta to użyteczne narzędzie do usuwania zbędnych aplikacji z telefonu, choćby w celu oczyszczenia pamięci, a czasami też po to, by zmniejszyć obciążenie procesora i pośrednio zużycie energii. Oczywiście można stwierdzić, że “aplikację to ja mogę usunąć bez dodatkowych narzędzi”. Tak, to prawda, ale Canta ma dwie ważne zalety. Po pierwsze: jest w stanie odinstalować komponenty systemu Android (lub nakładki) i nie jest do tego wymagane żadne rootowanie systemu. Canta potrzebuje jedynie dostępu do Shizuku, czyli aplikacji, o której pisałem już przy okazji wcześniejszego poradnika. Po drugie: wyraźnie oznacza programy i komponenty systemowe, których usunięcie jest raczej bezpieczne (rekomendowane), niebezpieczne, przewidziane tylko dla ekspertów itp. Obok widoczne jest też oznaczenie wskazujące, że dany element wchodzi w skład systemu. Można ustawić też filtr, który wyświetli tylko rekomendowane (zielone). Po dotknięciu wybranej aplikacji użytkownik ma szansę przeczytać krótką informację na jej temat. Canta może się przydać osobom często instalującym różne programy i chcącym zrobić z tym porządek lub tym które borykają się z brakiem miejsca, albo spowolnionym działaniem smartfonu.

ShizuTools - usuwanie aplikacji, ustawienia dźwięku i inne

Narzędziem o jeszcze większych możliwościach jest ShizuTools. Już sama nazwa może wskazywać, że ono też wymaga do pełnego działania autoryzacji w aplikacji Shizuku. Co realnie oferuje? Jedną z jej funkcji jest usuwanie aplikacji i komponentów systemowych, podobnie jak w wymienionym wyżej narzędziu Canta. Jednak oprócz tego pozwala używać motywów graficznych premium za darmo w smartfonach OnePlus, Oppo i Realme, umożliwia ustawienie jednoczesnego odtwarzania dźwięku z kilku aplikacji na smartfonie, regulowanie głośności dla różnych aplikacji oraz odtwarzanie na różnych wyjściach w tym samym czasie, obniżanie wersji aplikacji (np. gdy po aktualizacji coś nie działa) i kilka innych rzeczy. ShizuTools to taki zasobnik narzędziowy, przydatny w specyficznych sytuacjach, ale czasami po prostu nieodzowny.

Install with Options - zaawansowane opcje instalacji aplikacji

Install with Options to poniekąd przeciwieństwo narzędzia Canta. Nie usuwa aplikacji, lecz właśnie pozwala je zainstalować, ale z dodatkowymi z dodatkowymi opcjami i ograniczeniami. Warto jednak zaznaczyć, że jest to program głównie kierowany do zaawansowanych użytkowników, testerów, programistów itp. Pozwala np. intensywniej zwalniać zasoby systemowe dla instalowanej aplikacji, instalować ją jako aplikację błyskawiczną, przeprowadzać instalację etapową, z góry przyznawać wszystkie uprawnienia, wymuszać instalację w pamięci wewnętrznej, wyłączać weryfikację pakietu (nie licząc weryfikacji podpisu), zastępować / aktualizować pakiety, obniżać wersję aplikacji, zezwalać na instalację aplikacji tylko do testów i szereg innych.

Cromite - przeglądarka internetowa nastawiona na prywatność

Cromite jest nastawioną głównie na prywatność przeglądarką internetową bazującą na Chromium, ale realnie stanowiącą kontynuację dzieła przeglądarki Bromite. Celem twórców jest ograniczenie funkcji pozwalających śledzić zachowania użytkownika, a jeśli samo ograniczenie jest niemożliwe, to wyłączenie tych funkcji i zostawienie decyzji o ich ewentualnym włączeniu użytkownikowi. Starają się też ograniczyć do minimum połączenie / integrację przeglądarki z ich twórcą. Nie jest to bynajmniej odpowiednik Tor Browsera, lecz coś w stylu “utwardzonej”, prywatnej odmiany Chrome. Zresztą nie ogranicza się tylko do Androida, ale można pobrać też wersje na system Linux czy Windows. Zakres zmian jest dość szeroki i w krótkiej formie nie da się go w pełni opisać, ale polecam odwiedzenie strony na GitHub poświęconej funkcjom Cromite. Jest ona w języku angielskim, ale i tak pozwala sprawdzić, ile rzeczy zostało wyłączonych lub zmienionych, by chronić prywatność i bezpieczeństwo. Lista jest bardzo długa.

FadCam - nagrywanie filmu i dźwięku, nawet gdy telefon jest zablokowany

Narzędzie w sam raz dla osób, które chcą lub muszą nagrać coś na wideo, nie wzbudzając większych podejrzeń. Chodzi o to, że FadCam jest w stanie nagrywać filmy wraz z dźwiękiem i nałożonym znakiem wodnym (np. czas, data, współrzędne geograficzne), nawet gdy smartfon jest zablokowany albo gdy sama aplikacja działa w tle, a użytkownik korzysta w tym czasie z innych funkcji i programów. Ujmując rzecz krótko: FadCam nagrywa cały czas, ale nie widać, że nagrywa. W jaki sposób ktoś wykorzysta tę funkcjonalność, to już temat na inną dyskusję. W każdym razie można nagrywać wideo + audio z kamery przedniej i tylnej, nawet w Full HD i 60 kl/s, przy czym nie ma ustawionego limitu na długość nagrywania, czyli rejestrowanie będzie się odbywało do momentu zapełnienia pamięci w telefonie. W interfejsie aplikacja podaje, ile mniej więcej czasu może nagrywać w SD, HD i Full HD, ale jeśli ktoś ma sporo miejsca w telefonie, to będą to dziesiątki, a nawet setki godzin. Jakość nagrań jest przy tym bardzo dobra, choć oczywiście zależna też od jakości aparatu w danym urządzeniu.

Image Toolbox - bardzo funkcjonalny edytor i konwerter zdjęć oraz grafik

Image Toolbox to jedna aplikacja integrująca w sobie obszerny zbiór narzędzi do różnorodnej edycji, konwersji i tworzenia grafik, w tym, co ważne, do masowego przetwarzania wielu plików naraz. Może np. wyciągać tekst z plików graficznych i kopiować go do notatnika lub innych dokumentów tekstowych (OCR), konwertować obrazy do wektorowego formatu SVG, skanować dokumenty do formatu PDF, wyodrębniać pojedyncze klatki z GIF i przerabiać obrazy na GIF, generować kody QR, usuwać tło z grafik, łączyć i dzielić obrazki, rysować na grafikach, konwertować jeden format na inny, porównywać dwie grafiki, generować paletę barw na podstawie obrazu, a oprócz tego oczywiście nakładać filtry, przycinać, zmieniać rozmiar, usuwać informacje EXIF oraz wiele innych. Wszystko to za darmo i z otwartym źródłem. Dla części osób może to być całkiem użyteczna aplikacja.