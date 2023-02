Czy warto kupować używane karty graficzne? Przeprowadzono testy 19 modeli różnych producentów

Powszechnie panuje przekonanie, że kupno używanej karty graficznej wiąże się z dużym ryzykiem. Problem ten stał się istotny zwłaszcza w kontekście boomu na kryptowaluty. Na portalach aukcyjnych pojawiło się bardzo dużo kart graficznych, wykorzystywanych wcześniej do kopania wirtualnych walut. Serwis Linus Tech Tips postanowił sprawdzić, czy faktycznie jest się czego obawiać. Rezultaty mogą wydawać się zachęcające.

Na filmie opublikowanym przez Linus Tech Tips w serwisie YouTube, można znaleźć test 19 używanych kart graficznych. Choć nie zabrakło bardziej problematycznych układów, to większość z nich nie wykazuje oznak zużycia.

Choć boom na kryptowaluty już minął, to wciąż nie ma większego problemu z kupnem kart graficznych, które były wykorzystywane do ich wydobywania. Można przypuszczać, że skala dostępności tego typu układów jest jeszcze większa, ponieważ przeważająca część sprzedawców nie przyznaje otwarcie, do czego były wykorzystywane oferowane przez nich GPU. Autorzy opublikowanego w serwisie YouTube filmu nabyli używane karty graficzne różnych producentów. Zdecydowano się na zakup tych modeli, które na jakimś etapie były wysoce pożądane przez górników. Rezultaty testu spodobają się osobom, których nie stać na nowe GPU.

Do celów testowych nabyto anonimowo 19 modeli kart graficznych od 17 sprzedawców na portalu eBay i przeprowadzono na nich łącznie aż 1500 testów. Wybór padł na produkty z różnych przedziałów testowych, dlatego można wśród nich znaleźć zarówno karty GeForce RTX 3060, jak i znacznie potężniejsze RTX 3080. Na szczególną uwagę zasługują GPU z serii Radeon RX 5700 XT, które były swojego czasu popularne wśród górników kryptowalut ze względu na lepszą wydajność energetyczną, niż ich odpowiedniki NVIDII.

Większość zakupionych kart graficznych dotarła w bardzo dobrym stanie wizualnym. Zakłada się jednak, że górnicy raczej dbają o wykorzystywane przez siebie urządzenia, ponieważ ich celem jest to, żeby służyły jak najdłużej. Dlatego cechy fizyczne zakupionego sprzętu są na dalszym planie. O wiele istotniejsze jest to, jak sprawują się te urządzenia w praktyce. Zużycie karty graficznej może objawiać się na przykład niemożnością osiągnięcia deklarowanego poziomu taktowania. Problem pojawił się w przypadku GPU GIGABYTE GeForce RTX 3060 Eagle OC, który osiągnął w teście MSI Kombustor średnio jedynie 1278 MHz. Poniżej oczekiwań sprawował się także układ Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse z wynikiem 1855 MHz. W przypadku kart z serii RTX 3070 i 3080 nie odnotowano żadnych poważniejszych problemów.

Głównym winowajcą obniżonego taktowania okazała się temperatura, która w przypadku GeForce RTX 3060 od firmy GIGABYTE znacząco przekroczyła 100 stopni Celsjusza. Wspomniany wyżej Radeon RX 5700 XT pracował jednak w prawidłowym zakresie temperatur. Jak wskazuje Linus Tech Tips, może to wskazywać, że karta działała na zmodyfikowanym pod kątem wydobycia kryptowalut BIOSie. GPU przetestowano też w benchmarkach dostępnych z poziomu gier i można stwierdzić, że przeważająca większość używanych kart graficznych broni się swoją wydajnością. Bez zarzutu sprawował się także wspomniany powyżej GIGABYTE GeForce RTX 3060 Eagle OC, co zapewne wynika z faktu, że w trakcie tych testów nie przekraczał dopuszczalnych limitów temperatur. Dobre wyniki uzyskano także w przypadku układu firmy Sapphire. Wszystkie karty, poza nieszczęsnym modelem od GIGABYTE, przeszły także pomyślnie testy pamięci VRAM. Posłużono się przy tym benchmarkiem wbudowanym w program AIDA64.

Przeprowadzone testy dowodzą, że prawdopodobnie większość dostępnych na rynku wtórnym kart graficznych nie nosi wyraźnych oznak użytkowania. Można oczywiście postawić pytanie, ile z przetestowanych modelów było rzeczywiście wykorzystywane do kopania kryptowalut. Biorąc pod uwagę to, że większość z nich cieszyła się, w jakimś okresie czasu, popularnością wśród górników, uzasadnione będzie przypuszczenie, że zakupiono również takie egzemplarze. Rezultaty testów mogą być zachęcające dla osób planujących zaopatrzyć się w używany sprzęt, którego ceny są zazwyczaj znacznie niższe niż fabrycznie nowych kart.

