Kryptowaluty: oszuści wyłudzili od inwestorów 722 mln dolarów

Jak każde (w założeniu) innowacyjne rozwiązanie, kryptowaluty niosą w sobie pewnego rodzaju negatywny potencjał do tego, by mydlić ludziom oczy i wyłudzać pieniądze. Pomimo jednak coraz nowszych technologii, mechanizmy, jakimi posługują się oszuści są dość klasyczne i często przybierają formę piramidy finansowej. Tak właśnie miało miejsce z Matthew Brentem Goettsche, Jobadiahem Sinclair Weeksem, Silviu Catalinem Balaci i Josephem Frankiem Ablem. Ci czterej panowie (oraz piąty, który pozostał na wolności) powołali do życia spółkę BitClub Network. W ramach jej działań wprowadzali świadomie swoich inwestorów w błąd, wyłudzając łącznie 722 mln dolarów.

Pieniądze te miały być przeznaczone na poczet wyposażenia do wydobywania kryptowalut. Inwestorzy, którzy nakłonili inne osoby do przystąpienia mieli być wynagradzani przez inicjatorów piramidy finansowej. Według dokumentów dowodowych wszystko zaczęło się jako drobny przekręt, po czym skala procederu stopniowo wzrastała. W korespondencji wewnętrznej założyciele BitClub Network posłużyli się stwierdzeniem, że "budują cały ten model opierając się na bezmyślnych owcach". W początkowym okresie ich działalności oszuści preparowali dane finansowe na różne sposoby, aby zadowolić inwestorów i nakręcić bańkę, po czym chcieli je zaniżyć, tak aby w pewnym momencie zakończyć działalność, będąc ustawionymi do końca życia. Właściciele biznesu sprzedawali również udziały w BitClub Network (BCN), nie inwestując zdobytych pieniędzy w sprzęt do kryptowalut.

Goetschemu, Weeksowi i Balaciemu zostały postawione zarzuty zorganizowania oszustwa telekomunikacyjnego oraz oszustwa giełdowego. Ich wspólnik, Joseph Frank Abel usłyszał jedynie zarzuty tego drugiego z przestępstw. Jak do tej całej sytuacji doszło? BCN miało duże zasięgi, a ich reklamy oraz materiały wideo docierały do szerokiego grona osób, szczególnie przy pomocy Facebooka. Oferowane przez oszustów udziały zaczynały się od 1000 dolarów wzwyż, a jak wiadomo im większy udział, tym potencjalnie większy zwrot inwestycji. Łatwo sobie wyobrazić w momencie boomu na kryptowaluty, że dla wielu niezorientowanych osób, była to perspektywa co najmniej kusząca. Co ciekawe, strony społecznościowe BCN nadal pozostają aktywne, na przykład w Malezji, czy RPA i zrzeszają dziesiątki tysięcy członków. Proceder trwał od października 2014 aż do grudnia 2019. Oszustom grozi łącznie do dwudziestu pięciu lat więzienia (dwadzieścia za oszustwo telekomunikacyjne i dodatkowe pięć za giełdowe).

