Chiny mają Micius, Europa odpowiada Eagle-1. Konsorcjum NASK i Creotech realizuje projekt PIONIER-Q-SAT za 9,9 mln euro

Maciej Lewczuk | 31-12-2025 16:00 |

Chiny mają Micius, Europa odpowiada Eagle-1. Konsorcjum NASK i Creotech realizuje projekt PIONIER-Q-SAT za 9,9 mln euroEuropa przyspiesza w wyścigu o bezpieczną komunikację kwantową, a Polska właśnie zajęła w nim ważną pozycję. Międzynarodowe konsorcjum pod przewodnictwem NASK rozpoczyna realizację projektu PIONIER-Q-SAT, który ma połączyć najdłuższą w Europie naziemną sieć kwantową z kosmicznym segmentem EuroQCI. Mobilna stacja naziemna umożliwi bezpośredni kontakt z satelitą Eagle-1, pierwszym europejskim satelitą kwantowym.

Projekt PIONIER-Q-SAT to nie tylko technologiczna inwestycja, ale przede wszystkim fundament europejskiej suwerenności cyfrowej i odpowiedź na rosnące zagrożenia ze strony komputerów kwantowych.

Chiny mają Micius, Europa odpowiada Eagle-1. Konsorcjum NASK i Creotech realizuje projekt PIONIER-Q-SAT za 9,9 mln euro [1]

Russian Orbital Station powstanie z recyklingu. Roskosmos wykorzysta moduły Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Projekt o wartości 9,9 mln euro wystartuje w styczniu 2026 roku i potrwa do połowy 2029. W międzynarodowym konsorcjum oprócz NASK, który pełni rolę lidera, znajdą się Creotech Instruments, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Wojskowa Akademia Techniczna oraz litewski Kauno Technologijos Universitetas. Najważniejszym elementem będzie mobilna optyczna stacja naziemna wykorzystująca technologię kwantowej dystrybucji klucza, która pozwoli nawiązać łączność z satelitą Eagle-1. Jego start planowany jest na początku 2026 roku. Creotech dostarczy detektor pojedynczych fotonów, czyli serce całego systemu odbiorczego, co potwierdza rosnący potencjał komercyjny polskiej spółki w segmencie technologii kwantowych.

Chiny mają Micius, Europa odpowiada Eagle-1. Konsorcjum NASK i Creotech realizuje projekt PIONIER-Q-SAT za 9,9 mln euro [2]

Reaktory nuklearne z okrętów US Navy mogą zasilać centra danych AI. HGP Intelligent Energy wnioskuje do Departamentu Energii

PIONIER-Q-SAT nie powstaje w próżni. Polska dysponuje już siecią PIONIER-Q obejmującą 1770 km światłowodów łączących Warszawę, Gdańsk, Poznań, Wrocław i Kraków. Jest to najdłuższa infrastruktura kwantowej dystrybucji klucza w Europie, ustępująca globalnie jedynie chińskiej sieci. Przypomnijmy, że we wrześniu tego roku pisaliśmy o ambitnych planach Ministerstwa Cyfryzacji dotyczących Polityki Rozwoju Technologii Kwantowych z budżetem miliarda euro do 2035 roku. Projekt PIONIER-Q-SAT jest naturalną kontynuacją tej strategii i wpisuje się w szerszą inicjatywę EuroQCI, mającą objąć wszystkie kraje UE zabezpieczoną komunikacją kwantową.

Chiny mają Micius, Europa odpowiada Eagle-1. Konsorcjum NASK i Creotech realizuje projekt PIONIER-Q-SAT za 9,9 mln euro [3]

Polski satelita wojskowy ICEYE rozpoczął obrazowanie radarowe. Rozdzielczość 25 cm przez chmury i w nocy

Znaczenie projektu wykracza daleko poza technologiczne cacka. Quantum Key Distribution gwarantuje teoretycznie niemożliwą do złamania ochronę transmisji danych, wykorzystując prawa mechaniki kwantowej. Każda próba podsłuchu zmienia stan fotonów, natychmiast demaskując intruza. To nie abstrakcyjna teoria, lecz praktyczna odpowiedź na realne zagrożenie. Komputery kwantowe w ciągu kilku lat mogą złamać popularne algorytmy szyfrowania RSA i ECC, na których bazuje większość dzisiejszej infrastruktury cyfrowej. Europa wyraźnie przyspiesza, próbując nadrobić dystans do Chin, które satelitę Micius do komunikacji kwantowej wystrzelili już w 2016 roku. Polska stacja naziemna to nie tylko połączenie z Eagle-1, ale także element redundancji. Satelitarna dystrybucja kluczy zapewni ciągłość komunikacji nawet w przypadku awarii naziemnych łączy światłowodowych, zwiększając odporność całej europejskiej infrastruktury krytycznej.

Źródło: Creotech Instruments, NASK, European Space Agency, European Commission
Tagi:
