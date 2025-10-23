Cooler Master Hyper 212 3DHP Black (ARGB) i V4 Alpha 3DHP Black - nowe chłodzenia powietrzne z technologią ciepłowodów 3DHP

Firma Cooler Master wprowadziła do swojej oferty nowe chłodzenia powietrzne, w skład których wchodzą tytułowe serie Hyper 212 3DHP Black (ARGB) oraz V4 Alpha 3DHP Black. Najbardziej wyróżniają się one autorską technologią 3DHP, która dotyczy połączonych z radiatorem ciepłowodów. Dzięki niej ciepło ma być odprowadzane z procesora efektywniej, a same temperatury powinny być stabilniejsze podczas obciążenia. Przyjrzyjmy się bliżej nowościom i samemu rozwiązaniu.

Coler Master dodał do portfolio chłodzenia powietrzne, które wykorzystują do działania autorską technologię 3DHP. Ta dotyczy zintegrowanych z radiatorem ciepłowodów i ma pomóc efektywniej odprowadzać ciepło z procesora.



Cooler Master V4 Alpha 3DHP Black

Pod względem samej konstrukcji nowe chłodzenia powietrzne od marki Cooler Master - mimo że są z innych serii - są do siebie całkiem podobne. Różnice są łatwo zauważalne, gdyż mowa o ilości wentylatorów, a także o górnej pokrywie. Odsłona Hyper 212 3DHP Black występuje w edycji z podświetleniem ARGB, a także bez niego, z kolei V4 Alpha 3DHP Black - pomimo braku dopisku - oferuje wspomniane podświetlenie. Omawiane chłodzenia wspierają popularne gniazda od Intela, a także AMD. Opierają się one na miedzianej podstawie, a także radiatorze z aluminiowymi finami - tutaj jest więc standardowo. Do tego obecne są 120-milimetrowe wentylatory pierścieniowe.

*Słabsza odsłona, czyli Hyper 212 3DHP Black (ARGB) skierowana jest do mainstreamu, z kolei wydajniejsza V4 Alpha 3DHP Black to już segment Premium - według marki Cooler Master.

Cooler Master Hyper 212 3DHP Black + Black ARGB Cooler Master V4 Alpha 3DHP Black Gniazda Intela LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700, 1851 Gniazda AMD AM4, AM5 Podstawa Miedź Radiator Aluminium Ciepłowody 2 x 3DHP Wentylatory 1 x 120 x 120 x 25 mm



Przód: 0-2050 RPM, 107,2 m3/h, 63,1 CFM, 2,69 mmH2O, 22,6 dB(A) 2 x 120 x 120 x 25 mm



Przód: 0-2050 RPM, 107,2 m3/h, 63,1 CFM, 2,69 mmH2O, 22,6 dB(A)



Tył: 0-1850 RPM, 85,8 m3/h, 50,5 CFM, 1,77 mmH2O, 20 dB(A) Złącze Wentylator: 4-pinowe (PWM) Łożysko Loop Dynamic Bearing MTTF Wentylatory: 200 000 godzin Pobór mocy Wentylator z przodu: 1,44 W Wentylator z przodu: 1,44 W

Wentylator z tyłu: 0,96 W Podświetlenie Black: Nie

Black ARGB: RGB, adresowalne (Gen 2) RGB, adresowalne (Gen 2) Wymiary 133 x 86 x 158 mm 133 x 114 x 161 mm Gwarancja 5 lat TDP 230 W 240 W Pasta Cooler Master CryoFuze Ceny 29,99 dolarów 39,99 dolarów



Cooler Master V4 Alpha 3DHP Black

Cechą wryóżniającą te nowości jest wspomniane już rozwiązanie 3DHP (prawdopodobnie skrót od 3D Heat Pipes). Dodaje ono dodatkowy "wymiar" w przypadku ciepłowodów, a konkretniej mówiąc: rurki cieplne przechodzą też przez środek radiatora, dzięki czemu wypełniają martwą strefę i przez to poprawiają efektywność chłodzenia. Ich struktura wewnętrzna jest hybrydowa, gdyż w środku znajduje się zarówno proszek (wypalany), jak i kanaliki, które mają różne rozmiary i teksturę. Sekcje w środku mają być dostosowane do "konkretnej fazy - parowania, kondensacji lub powrotu cieczy". Zarazem taki system chłodzenia ma być cichszy od konkurencyjnych rozwiązań (przez "redukcję turbulencji w radiatorze i hałasu wentylatora"). Szczegółową specyfikację podano w powyższej tabeli, aczkolwiek producent nie zawarł informacji na swojej stronie o wadze nowości. Jeżeli jesteśmy zainteresowani oficjalnymi opisami i grafikami, to znajdziemy je pod tymi adresami: Hyper 212 3DHP Black, Hyper 212 3DHP Black ARGB, V4 Alpha 3DHP Black. Możemy liczyć na długą, bo aż 5-letnią gwarancję, a co do samych cen, to znamy jedynie te, które podano w dolarach (są co prawda oferty w sklepie BuyIT, ale towaru nie ma tam na stanie i ciężko powiedzieć, czy są to realne ceny, czy tylko "chwilowe"). Zapewne niebawem chłodzenia zawitają do polskich sklepów i wtedy sytuacja się bardziej wyklaruje.



Cooler Master Hyper 212 3DHP Black



Cooler Master Hyper 212 3DHP Black



Cooler Master Hyper 212 3DHP Black ARGB

Źródło: TechPowerUp, Cooler Master, DeepL