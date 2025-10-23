Cooler Master Hyper 212 3DHP Black (ARGB) i V4 Alpha 3DHP Black - nowe chłodzenia powietrzne z technologią ciepłowodów 3DHP
Firma Cooler Master wprowadziła do swojej oferty nowe chłodzenia powietrzne, w skład których wchodzą tytułowe serie Hyper 212 3DHP Black (ARGB) oraz V4 Alpha 3DHP Black. Najbardziej wyróżniają się one autorską technologią 3DHP, która dotyczy połączonych z radiatorem ciepłowodów. Dzięki niej ciepło ma być odprowadzane z procesora efektywniej, a same temperatury powinny być stabilniejsze podczas obciążenia. Przyjrzyjmy się bliżej nowościom i samemu rozwiązaniu.
Coler Master dodał do portfolio chłodzenia powietrzne, które wykorzystują do działania autorską technologię 3DHP. Ta dotyczy zintegrowanych z radiatorem ciepłowodów i ma pomóc efektywniej odprowadzać ciepło z procesora.
Cooler Master V4 Alpha 3DHP Black
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Pod względem samej konstrukcji nowe chłodzenia powietrzne od marki Cooler Master - mimo że są z innych serii - są do siebie całkiem podobne. Różnice są łatwo zauważalne, gdyż mowa o ilości wentylatorów, a także o górnej pokrywie. Odsłona Hyper 212 3DHP Black występuje w edycji z podświetleniem ARGB, a także bez niego, z kolei V4 Alpha 3DHP Black - pomimo braku dopisku - oferuje wspomniane podświetlenie. Omawiane chłodzenia wspierają popularne gniazda od Intela, a także AMD. Opierają się one na miedzianej podstawie, a także radiatorze z aluminiowymi finami - tutaj jest więc standardowo. Do tego obecne są 120-milimetrowe wentylatory pierścieniowe.
*Słabsza odsłona, czyli Hyper 212 3DHP Black (ARGB) skierowana jest do mainstreamu, z kolei wydajniejsza V4 Alpha 3DHP Black to już segment Premium - według marki Cooler Master.
|Cooler Master Hyper 212 3DHP Black + Black ARGB
|Cooler Master V4 Alpha 3DHP Black
|Gniazda Intela
|LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700, 1851
|Gniazda AMD
|AM4, AM5
|Podstawa
|Miedź
|Radiator
|Aluminium
|Ciepłowody
|2 x 3DHP
|Wentylatory
|1 x 120 x 120 x 25 mm
Przód: 0-2050 RPM, 107,2 m3/h, 63,1 CFM, 2,69 mmH2O, 22,6 dB(A)
|2 x 120 x 120 x 25 mm
Przód: 0-2050 RPM, 107,2 m3/h, 63,1 CFM, 2,69 mmH2O, 22,6 dB(A)
Tył: 0-1850 RPM, 85,8 m3/h, 50,5 CFM, 1,77 mmH2O, 20 dB(A)
|Złącze
|Wentylator: 4-pinowe (PWM)
|Łożysko
|Loop Dynamic Bearing
|MTTF
|Wentylatory: 200 000 godzin
|Pobór mocy
|Wentylator z przodu: 1,44 W
|Wentylator z przodu: 1,44 W
Wentylator z tyłu: 0,96 W
|Podświetlenie
|Black: Nie
Black ARGB: RGB, adresowalne (Gen 2)
|RGB, adresowalne (Gen 2)
|Wymiary
|133 x 86 x 158 mm
|133 x 114 x 161 mm
|Gwarancja
|5 lat
|TDP
|230 W
|240 W
|Pasta
|Cooler Master CryoFuze
|Ceny
|29,99 dolarów
|39,99 dolarów
Cooler Master V4 Alpha 3DHP Black
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Cechą wryóżniającą te nowości jest wspomniane już rozwiązanie 3DHP (prawdopodobnie skrót od 3D Heat Pipes). Dodaje ono dodatkowy "wymiar" w przypadku ciepłowodów, a konkretniej mówiąc: rurki cieplne przechodzą też przez środek radiatora, dzięki czemu wypełniają martwą strefę i przez to poprawiają efektywność chłodzenia. Ich struktura wewnętrzna jest hybrydowa, gdyż w środku znajduje się zarówno proszek (wypalany), jak i kanaliki, które mają różne rozmiary i teksturę. Sekcje w środku mają być dostosowane do "konkretnej fazy - parowania, kondensacji lub powrotu cieczy". Zarazem taki system chłodzenia ma być cichszy od konkurencyjnych rozwiązań (przez "redukcję turbulencji w radiatorze i hałasu wentylatora"). Szczegółową specyfikację podano w powyższej tabeli, aczkolwiek producent nie zawarł informacji na swojej stronie o wadze nowości. Jeżeli jesteśmy zainteresowani oficjalnymi opisami i grafikami, to znajdziemy je pod tymi adresami: Hyper 212 3DHP Black, Hyper 212 3DHP Black ARGB, V4 Alpha 3DHP Black. Możemy liczyć na długą, bo aż 5-letnią gwarancję, a co do samych cen, to znamy jedynie te, które podano w dolarach (są co prawda oferty w sklepie BuyIT, ale towaru nie ma tam na stanie i ciężko powiedzieć, czy są to realne ceny, czy tylko "chwilowe"). Zapewne niebawem chłodzenia zawitają do polskich sklepów i wtedy sytuacja się bardziej wyklaruje.
Cooler Master Hyper 212 3DHP Black
Cooler Master Hyper 212 3DHP Black
Cooler Master Hyper 212 3DHP Black ARGB