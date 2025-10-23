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Start Aktualności Chłodzenie

Cooler Master Hyper 212 3DHP Black (ARGB) i V4 Alpha 3DHP Black - nowe chłodzenia powietrzne z technologią ciepłowodów 3DHP

Natan Faleńczyk | 23-10-2025 06:00 |

Cooler Master Hyper 212 3DHP Black (ARGB) i V4 Alpha 3DHP Black - nowe chłodzenia powietrzne z technologią ciepłowodów 3DHPFirma Cooler Master wprowadziła do swojej oferty nowe chłodzenia powietrzne, w skład których wchodzą tytułowe serie Hyper 212 3DHP Black (ARGB) oraz V4 Alpha 3DHP Black. Najbardziej wyróżniają się one autorską technologią 3DHP, która dotyczy połączonych z radiatorem ciepłowodów. Dzięki niej ciepło ma być odprowadzane z procesora efektywniej, a same temperatury powinny być stabilniejsze podczas obciążenia. Przyjrzyjmy się bliżej nowościom i samemu rozwiązaniu.

Coler Master dodał do portfolio chłodzenia powietrzne, które wykorzystują do działania autorską technologię 3DHP. Ta dotyczy zintegrowanych z radiatorem ciepłowodów i ma pomóc efektywniej odprowadzać ciepło z procesora.

Cooler Master Hyper 212 3DHP Black (ARGB) i V4 Alpha 3DHP Black - nowe chłodzenia powietrzne z technologią ciepłowodów 3DHP [1]
Cooler Master V4 Alpha 3DHP Black

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Pod względem samej konstrukcji nowe chłodzenia powietrzne od marki Cooler Master - mimo że są z innych serii - są do siebie całkiem podobne. Różnice są łatwo zauważalne, gdyż mowa o ilości wentylatorów, a także o górnej pokrywie. Odsłona Hyper 212 3DHP Black występuje w edycji z podświetleniem ARGB, a także bez niego, z kolei V4 Alpha 3DHP Black - pomimo braku dopisku - oferuje wspomniane podświetlenie. Omawiane chłodzenia wspierają popularne gniazda od Intela, a także AMD. Opierają się one na miedzianej podstawie, a także radiatorze z aluminiowymi finami - tutaj jest więc standardowo. Do tego obecne są 120-milimetrowe wentylatory pierścieniowe.

*Słabsza odsłona, czyli Hyper 212 3DHP Black (ARGB) skierowana jest do mainstreamu, z kolei wydajniejsza V4 Alpha 3DHP Black to już segment Premium - według marki Cooler Master.

  Cooler Master Hyper 212 3DHP Black + Black ARGB Cooler Master V4 Alpha 3DHP Black
Gniazda Intela LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700, 1851
Gniazda AMD AM4, AM5
Podstawa Miedź
Radiator Aluminium
Ciepłowody 2 x 3DHP
Wentylatory 1 x 120 x 120 x 25 mm

Przód: 0-2050 RPM, 107,2 m3/h, 63,1 CFM, 2,69 mmH2O, 22,6 dB(A)		 2 x 120 x 120 x 25 mm

Przód: 0-2050 RPM, 107,2 m3/h, 63,1 CFM, 2,69 mmH2O, 22,6 dB(A)

Tył: 0-1850 RPM, 85,8 m3/h, 50,5 CFM, 1,77 mmH2O, 20 dB(A)
Złącze Wentylator: 4-pinowe (PWM)
Łożysko Loop Dynamic Bearing
MTTF Wentylatory: 200 000 godzin
Pobór mocy Wentylator z przodu: 1,44 W Wentylator z przodu: 1,44 W
Wentylator z tyłu: 0,96 W
Podświetlenie Black: Nie
Black ARGB: RGB, adresowalne (Gen 2)		 RGB, adresowalne (Gen 2)
Wymiary 133 x 86 x 158 mm 133 x 114 x 161 mm
Gwarancja 5 lat
TDP 230 W 240 W
Pasta Cooler Master CryoFuze
Ceny 29,99 dolarów 39,99 dolarów

Cooler Master Hyper 212 3DHP Black (ARGB) i V4 Alpha 3DHP Black - nowe chłodzenia powietrzne z technologią ciepłowodów 3DHP [2]
Cooler Master V4 Alpha 3DHP Black

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Cechą wryóżniającą te nowości jest wspomniane już rozwiązanie 3DHP (prawdopodobnie skrót od 3D Heat Pipes). Dodaje ono dodatkowy "wymiar" w przypadku ciepłowodów, a konkretniej mówiąc: rurki cieplne przechodzą też przez środek radiatora, dzięki czemu wypełniają martwą strefę i przez to poprawiają efektywność chłodzenia. Ich struktura wewnętrzna jest hybrydowa, gdyż w środku znajduje się zarówno proszek (wypalany), jak i kanaliki, które mają różne rozmiary i teksturę. Sekcje w środku mają być dostosowane do "konkretnej fazy - parowania, kondensacji lub powrotu cieczy". Zarazem taki system chłodzenia ma być cichszy od konkurencyjnych rozwiązań (przez "redukcję turbulencji w radiatorze i hałasu wentylatora"). Szczegółową specyfikację podano w powyższej tabeli, aczkolwiek producent nie zawarł informacji na swojej stronie o wadze nowości. Jeżeli jesteśmy zainteresowani oficjalnymi opisami i grafikami, to znajdziemy je pod tymi adresami: Hyper 212 3DHP Black, Hyper 212 3DHP Black ARGBV4 Alpha 3DHP Black. Możemy liczyć na długą, bo aż 5-letnią gwarancję, a co do samych cen, to znamy jedynie te, które podano w dolarach (są co prawda oferty w sklepie BuyIT, ale towaru nie ma tam na stanie i ciężko powiedzieć, czy są to realne ceny, czy tylko "chwilowe"). Zapewne niebawem chłodzenia zawitają do polskich sklepów i wtedy sytuacja się bardziej wyklaruje.

Cooler Master Hyper 212 3DHP Black (ARGB) i V4 Alpha 3DHP Black - nowe chłodzenia powietrzne z technologią ciepłowodów 3DHP [3]
Cooler Master Hyper 212 3DHP Black

Cooler Master Hyper 212 3DHP Black (ARGB) i V4 Alpha 3DHP Black - nowe chłodzenia powietrzne z technologią ciepłowodów 3DHP [4]
Cooler Master Hyper 212 3DHP Black

Cooler Master Hyper 212 3DHP Black (ARGB) i V4 Alpha 3DHP Black - nowe chłodzenia powietrzne z technologią ciepłowodów 3DHP [5]
Cooler Master Hyper 212 3DHP Black ARGB

Cooler Master Hyper 212 3DHP Black (ARGB) i V4 Alpha 3DHP Black - nowe chłodzenia powietrzne z technologią ciepłowodów 3DHP [6]

Cooler Master Hyper 212 3DHP Black (ARGB) i V4 Alpha 3DHP Black - nowe chłodzenia powietrzne z technologią ciepłowodów 3DHP [7]

Cooler Master Hyper 212 3DHP Black (ARGB) i V4 Alpha 3DHP Black - nowe chłodzenia powietrzne z technologią ciepłowodów 3DHP [8]

Cooler Master Hyper 212 3DHP Black (ARGB) i V4 Alpha 3DHP Black - nowe chłodzenia powietrzne z technologią ciepłowodów 3DHP [9]

Źródło: TechPowerUp, Cooler Master, DeepL
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