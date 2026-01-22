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Siqi Chen stworzył wtyczkę dla Claude, która obchodzi detektory tekstów AI używając zasad Wikipedii

Maciej Lewczuk | 22-01-2026 15:30 |

Siqi Chen stworzył wtyczkę dla Claude, która obchodzi detektory tekstów AI używając zasad WikipediiWikipedia ciągle boryka się z lawiną treści generowanych przez AI. Redaktorzy wolontariusze stworzyli szczegółowy przewodnik zawierający 24 charakterystyczne cechy, które zdradzają pochodzenie tekstu z modeli językowych. Od nadużywania słów jak "delve" czy "tapestry", po typowe konstrukcje składniowe. Siqi Chen postanowił wykorzystać ją inaczej i opublikował wtyczkę open source dla asystenta Claude zamieniającą ten katalog oznak AI w… instrukcję ich unikania.

Ironiczny paradoks: lata pracy wolontariuszy Wikipedii nad katalogowaniem śladów AI w tekście zostały przekształcone w jednoplikową wtyczkę, która uczy modele Claude, jak tych śladów unikać.

Siqi Chen stworzył wtyczkę dla Claude, która obchodzi detektory tekstów AI używając zasad Wikipedii [1]

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Wtyczka nazwana "Humanizer" to zaledwie jeden plik prompt, który wprowadza do Claude listę 24 wzorców językowych i formatowania zidentyfikowanych przez redaktorów Wikipedii jako typowe dla chatbotów AI. Model otrzymuje jasną instrukcję. Zastępuj napompowany język prostymi faktami, unikaj przesadnych porównań, eliminuj konstrukcje w stylu "it's not just about… it's…". Działa to dokładnie tak, jak można się spodziewać. Claude analizuje dane na wyjściu przez pryzmat zasad Wikipedii i systematycznie usuwa wszystkie potencjalnie problematyczne zapisy.

Siqi Chen stworzył wtyczkę dla Claude, która obchodzi detektory tekstów AI używając zasad Wikipedii [2]

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Paradoks całej sytuacji jest bolesny. Wikipedia przez lata prowadziła projekt WikiProject AI Cleanup, którego wolontariusze katalogowali tysiące przypadków tekstów generowanych przez AI. Ich praca zaowocowała jednym z najbardziej kompleksowych przewodników wykrywania treści AI w sieci. Dokument zawiera nie tylko listę podejrzanych słów, ale także analizę głębszych problemów jak powierzchowne analizy, promocyjny język czy sztuczne podkreślanie znaczenia tematu. Badanie z 2025 roku wykazało, że intensywni użytkownicy LLM-ów potrafią rozpoznać teksty AI z 90-procentową dokładnością, co brzmi imponująco do momentu, gdy uświadomimy sobie, że oznacza to 10 proc. fałszywych pozytywów. Teraz ta sama wiedza, wypracowana mozolnie przez społeczność, została odwrócona w narzędzie do omijania wykrywania.

Siqi Chen stworzył wtyczkę dla Claude, która obchodzi detektory tekstów AI używając zasad Wikipedii [3]

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Problem wykracza daleko poza Wikipedię. W środowisku akademickim detektory AI stały się etyczną miną. Narzędzia jak Turnitin czy GPTZero obiecują rozpoznawanie tekstów generowanych przez sztuczną inteligencję, ale ich wskaźniki fałszywych pozytywów sięgają od 1 do nawet 20 proc. w przypadku darmowych opcji. Dla studenta oznacza to potencjalne oskarżenie o oszustwo mimo napisania pracy samodzielnie. Wtyczka Humanizer dodatkowo komplikuje ten obraz. Jeśli model AI może nauczyć się unikać charakterystycznych wzorców, detektory stają się jeszcze bardziej zawodne. Antropic tymczasem wprowadził system "Agent Skills" do Claude Code, pozwalający na dynamiczne ładowanie specjalistycznych instrukcji. Humanizer wykorzystuje właśnie ten mechanizm, działając jak lekka wtyczka, którą Claude skanuje i stosuje na żądanie. To zmienia naturę wykrywania AI z problemu technicznego w filozoficzny. Gdy modele potrafią świadomie ukrywać swoje cechy charakterystyczne, co tak naprawdę sprawdzamy? Nie sposób nie zauważyć ironii. Narzędzie, które ma pomóc w pisaniu "bardziej po ludzku", samo w sobie pokazuje, jak daleko zaszliśmy w automatyzacji czegoś tak fundamentalnie ludzkiego jak język.

Źródło: @blader (X - Siqi Chen), Skills.sh, Wikipedia, Ars Technica, TurnItIn
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