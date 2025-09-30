Zgłoś błąd
Borderlands 4 - ujawniono piątego Vault Huntera, który pojawi się wraz z pierwszym DLC

Szymon Góraj | 30-09-2025 15:30

Borderlands 4 - ujawniono piątego Vault Huntera, który pojawi się wraz z pierwszym DLCNowa gra z serii jest już na rynku od blisko trzech tygodni. Od tamtego czasu wypowiedzieć na ten temat zdążył się już niemal każdy zainteresowany (za wyjątkiem osób, które postanowiły zaczekać na zniżki bądź rozszerzenia). Na pewno pod wieloma względami można mówić o progresie względem poprzednika - inna sprawa, że nie jest to zbyt wysoko postawiona poprzeczka - ale opinie są dość mieszane, w dużej mierze przez problemy techniczne. Ale to oczywiście nie koniec rozwoju Borderlands 4 - jak zwykle czekają nas DLC.

Ujawniono wstępnie nowego Vault Huntera, który zawita do Borderlands 4 - C4SH-a, mającego pojawić się wraz z fabularnym DLC.

Borderlands 4 - ujawniono piątego Vault Huntera, który pojawi się wraz z pierwszym DLC [1]

Recenzja Borderlands 4 - Gearbox wyprowadza serię z Pandory, dorzuca Unreal Engine 5 i próbuje przywrócić jej dawną chwałę

Jak to zazwyczaj bywa z tą serią, premiera nigdy nie jest końcem rozwoju tytułu. Jakiś czas po niej jeden po drugim pojawiają się kolejne DLC. Nie inaczej dzieje się w związku z Borderlands 4. Jakoś w okolicach pierwszego kwartału 2026 roku czeka nas płatne rozszerzenie - niewątpliwie jedno z wielu. Wraz z nim dostaniemy oczywiście jakąś nową historię w świecie looter shootera, być może też konkretne zabawki ze świeżymi pukawkami na czele. Ponadto do gry zawita również pierwszy bonusowy Vault Hunter - C4SH.

Borderlands 4 - Gearbox wreszcie wypuszcza większą aktualizację, która ma poprawić krytykowany stan techniczny gry

Na razie informacje o tym śmiałku są dość oszczędne - bo poza wstępnym opisem graficzna prezentacja ekwipunku z nim związanego. Niemniej będzie on ściśle powiązany z rzeczonym DLC - Mad Ellie and the Vault of the Damned, nabywanym oddzielnie jeżeli nie zakupiliście gry w wersji Super Deluxe Edition. Wiemy natomiast, że C4SH był robotem powiązanym z kasynem, który wskutek pewnych okoliczności stał się Vault Hunterem. Jego zdolności będą naturalnie kręciły się wokół losowości, nieprzewidywalności - co może być całkiem interesujące i sprawić, że w zależności od sytuacji (i zapewne konkretnego buildu) stanie się jednocześnie najpotężniejszą i najsłabszą postacią. Czyżby swojego rodzaju upgrade wariantu Claptrapa z Pre-Sequel...?

Borderlands 4 - ujawniono piątego Vault Huntera, który pojawi się wraz z pierwszym DLC [2]

Źródło: WCCFtech
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
