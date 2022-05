BLIK pręży muskuły. W Q1 2022 wykonano ćwierć miliarda transakcji, czyli o 62 % więcej niż w Q1 2021

PSP (Polski Standard Płatności), operator BLIK-a pochwalił się wynikami za pierwszy kwartał 2022 roku. Od stycznia do marca zarejestrowano niemal 250 mln transakcji na łączną kwotę 32,6 mld złotych. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 20 mld złotych, czyli mamy progres na poziomie 63 %. W przypadku liczby użytkowników wzrost wyniósł 39 % i dziś z BLIK-a korzysta aż 10,5 mln osób. Choć usługa jest dostępna od lat, przez większość czasu dotyczyła głównie płatności w internecie. Z czasem rozszerzono ją o przelewy na telefon, które cieszą się niesłabnącą popularności oraz o realizację transakcji w terminalach POS. Mowa również o metodzie zbliżeniowej, a nie tylko tej wykorzystującej tradycyjny kod. Przyjrzyjmy się twardym liczbom dotyczącym rozwoju PSP.

Aż 63,2 % wszystkich operacji realizowanych w ramach BLIK stanowiły transakcje w obszarze e-commerce. Średnia wartość zakupu online w Q1 2022 wynosiła 120 zł, a użytkownicy wydali łącznie 18,8 mld złotych. Dla skali – w Q1 2021 było to „jedynie” 12,8 mld złotych. Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIK, komentuje: biorąc pod uwagę jego (BLIK-a) główne zalety, czyli szybkość i bezpieczeństwo, jesteśmy przekonani, że ta tendencja wzrostowa będzie się utrzymywać także w kolejnych kwartałach. Co ciekawe, w przypadku zakupów przez internet BLIK jest wykorzystywany jest o 230 % częściej niż karty płatnicze. Gdzie jeszcze odnotowano tak świetne wyniki?

Aż 136 % progres dotyczy zainteresowania przelewami na telefon. W Q1 2022 wykonano ich aż 36,8 mln. To jednak nic przy wzroście płatności BLIK w terminalach POS, który wyniósł aż 172 %. W ramach BLIK-a coraz śmielej wypłacamy gotówkę oraz realizujemy transfery na coraz wyższe kwoty. Usługę płatności zbliżeniowych BLIK aktywowało już 800 tys. użytkowników, a wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek. Na koniec jedna ważna liczba... w systemie BLIK zarejestrowanych jest aż 22,6 mln aplikacji mobilnych umożliwiających korzystanie z rozwiązania Polskiego Standardu Płatności.

