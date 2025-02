Baza danych PassMark pokazuje, że średnia wydajność procesorów spadała względem 2024 roku. To pierwszy taki przypadek w historii

Zeszły rok przyniósł premierę kolejnej generacji desktopowych procesorów AMD oraz Intela. W obu tych przypadkach nie obyło się bez rozczarowań, jednak CPU Granite Ridge doczekały się też wariantów z dopiskiem X3D, które spisują się w grach dużo lepiej. Nie zmienia to jednak faktu, że od obecnej generacji CPU oczekiwano więcej. Widać to też w statystykach z bazy danych PassMark. Okazuje się, że średnia wydajność procesorów jest obecnie niższa niż w 2024 roku.

Statystyki z bazy danych PassMark pokazują, że mamy obecnie regres w kwestii średniej wydajności procesorów komputerowych. Jedną z przyczyn jest zapewne ograniczony wzrost wydajności jednostek nowej generacji.

Statystyki, o których mowa dotyczą komputerów z systemami operacyjnymi Windows. Są publikowane zwykle co dwa tygodnie. Oczywiście przy takiej częstotliwości możliwe są rozmaite fluktuacje, jednak obecne wyniki w kontekście rocznych zestawień mogą nieco niepokoić. Dane PassMark obejmują pokaźną część historii branży procesorów. Sięgają bowiem 2004 roku. Każdy kolejny przynosił choćby minimalny wzrost średniej wydajności CPU. Tak pokazują dane do 2024 roku włącznie. Dnia 10 lutego opublikowano nowe zestawienie, które przyniosło jednak spadek średniej wydajności procesorów. Jednostki desktopowe osiągnęły średni wynik 26311 punktów (na podstawie 47810 testów). W przypadku laptopów było to 14130 punktów (25541 testów). To oznacza spadek odpowiednio o 0,5% i 3,4% w porównaniu do wyników z końca 2024 roku.

Trzeba oczywiście wziąć tutaj poprawkę na fakt, że najnowsze dane nie obejmują całego 2025 roku. Mogą jednak wskazywać na zarysowywanie się pewnego trendu, który będzie rzutował na końcowy wynik w bieżącym roku. Od nowych procesorów oczekiwano zdecydowanie więcej, zatem nie można wykluczyć możliwości, że zamknie się on obniżeniem średniej wydajności CPU lub zaledwie minimalnym wzrostem. Przyczyn tego zjawiska jest jednak z pewnością więcej. Spekuluje się, że spora część użytkowników może sięgać teraz po bardziej przystępny cenowo sprzęt, który oferuje równocześnie niższą wydajność i niższy pobór mocy. Na wyniki rzutuje potencjalnie także obecność wirusów lub bloatware, jednak nie było ostatnio doniesień o większej niż zwykle liczbie zainfekowanych komputerów. Przyczyny mogą leżeć także w problemach optymalizacyjnych Windowsa 11, na który przesiada się coraz więcej użytkowników.

Źródło: PassMark, Tom's Hardware