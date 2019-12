Aktywne matryce w telewizorach Mini-LED zapewnią lepszą jakość

Technologia Mini-LED wspomaga panele telewizorów LCD. Dzięki niej możemy otrzymać znacznie precyzyjniejsze podświetlenie. W chwili obecnej najlepszym rozwiązaniem tego typu jest wielostrefowe podświetlenie z lokalnym wygaszaniem diod LED (Full Array Local Dimming). Możemy jednak na nie liczyć tylko w topowych modelach z najwyższej półki. Dzięki zaś Mini-LED większa liczba telewizorów, także z tańszych półek cenowych, może dostarczyć dobrej jakości podświetlenia, a to ze względu na dużą liczbę stref wygaszania. W przypadku modeli TCL (jedyna firma, która podaje ich liczbę) sięgają piętnastu-dwudziestu pięciu tysięcy. Dla porównania taki Samsung QLED Q70R posiada ich jedynie czterdzieści osiem. Segment Mini-LED ma według najnowszego raportu WitsView wpłynąć w znaczny sposób na rynek telewizorów LCD.

Wkrótce mają pojawić się pierwsze telewizory LCD z aktywnymi matrycami z Mini-LED. Mają one zapewnić lepszy poziom kontrastu i kątów widzenia, który zdaniem WitsView nie będzie mocno odbiegał od ekranów OLED.

Z opracowania WitsView dowiadujemy się, że technologia produkcyjna Mini-LED jest już na tyle zoptymalizowana, że koszt wytwarzania paneli tego typu (dla ekranów 65-calowych) zmalał już o 5-10% w porównaniu z rokiem 2018 i ma to wpłynąć na znacznie szybsze upowszechnienie się Mini-LED w telewizorach. Julian Lee, analityk TrendForce (firmy, w której skład wchodzi WitsView) zauważa, że pomimo dwóch lat od wyłonienia się technologii Mini-LED, jest już ona znacznie bardziej wydajna aniżeli poprzednie rozwiązania dotyczące paneli telewizorów, które rozwijały się w dłuższym czasie.

Ponadto na rynek mają także wkroczyć nowe modele odbiorników z aktywnymi matrycami, które zaoferują lepszą jakość. Będą one mogły zaoferować więcej stref wygaszania, a także lepszy kontrast, kąty widzenia i niższy input lag, zachowując nadal przystępne koszty produkcji. Co więcej, według WitsView osiągi paneli LCD wykorzystujących technologię Mini-LED mają w znaczny sposób zbliżyć się do OLED-ów. Dlatego też wielu czołowych producentów paneli, w tym tajwańskie i chińskie koncerny Innolux (produkujący dla Panasonica), AUO (Sony), BOE i CSOT obecnie pracują nad panelami z aktywnymi matrycami. Niedawno firma TCL ogłosiła, że na targach CES 2020 zaprezentuje telewizory Mini-LED nowej generacji, a więc być może one właśnie będą pierwszymi ogłoszonymi modelami z aktywną matrycą.

