ASUS ROG Xbox Ally oraz ROG Xbox Ally X - Ruszyła przedsprzedaż nowych, przenośnych konsol. Poznaliśmy polskie ceny

W czerwcu tego roku firmy Microsoft oraz ASUS oficjalnie zapowiedziały przenośne konsole ROG Xbox Ally oraz ROG Xbox Ally X, które są efektem współpracy pomiędzy obydwoma producentami. Konsole, choć bazujące na systemie Windows 11 Home, będą oferowały odświeżony interfejs. Po włączeniu konsoli trafimy do głównej aplikacji Xbox, nieco przypominającej to co znamy z konsol Microsoftu. Interfejs ten ma zostać dostosowany specjalne pod przenośne konsole, dzięki czemu użytkowanie ich ma być znacznie przyjemniejsze niż wcześniej. Mimo że premiera odbędzie się w połowie października, przedsprzedaż ruszyła dopiero dzisiaj.

Ruszyła przedsprzedaż przenośnych konsol ASUS ROG Xbox Ally oraz ROG Xbox Ally X. Ceny w Polsce wynoszą odpowiednio 2599 zł oraz 3799 zł.

ASUS ROG Xbox Ally oraz ROG Xbox Ally X trafią do sprzedaży 16 października i od tego dnia będą oferowane również w Polsce. Cena słabszej konfiguracji wynosi oficjalnie 2599 złotych, podczas gdy mocniejszy wariant wyceniono na 3799 złotych. ASUS ROG Ally wykorzystuje 4-rdzeniowy i 8-wątkowy procesor AMD Ryzen Z2 A, oparty na mikroarchitekturze Zen 2. APU oferuje ponadto zintegrowany układ graficzny Radeon Graphics, wykorzystujący architekturę RDNA 2 i pracujący z zegarem do 1800 MHz. Bazowe TDP wynosi 15 W z możliwością konfiguracji pomiędzy 6 a 20 W. Model ten posiada również 16 GB RAM oraz 512 GB nośnik SSD.

ASUS ROG Xbox Ally ASUS ROG Xbox Ally X Procesor AMD Ryzen Z2 A (4C/8T) Zen 2

2800 - 3800 MHz

TDP 15 W (cTDP 6 - 20 W) AMD Ryzen AI Z2 Extreme (8C/16T)

3 Zen 5 + 5 Zen 5c

2000 - 5000 MHz

TDP 28 W (cTDP 15 - 35 W) Zintegrowany układ graficzny AMD Radeon Graphics

8 CU RDNA 2 / do 1800 MHz AMD Radeon 890M

16 CU RDNA 3.5 / do 2900 MHz Pamięć RAM 16 GB LPDDR5X 6400 MT/s

Dual Channel, RAM lutowany 24 GB LPDDR5X 8000 MT/s

Dual Channel, RAM lutowany Magazyn danych 1x M.2 2280 SSD PCIe (512 GB)

Możliwość wymiany na pojemniejszy 1x M.2 2280 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (1 TB), możliwość wymiany na pojemniejszy Ekran 7" 1920 x 1080 pikseli, 16:9 IPS

500 nitów, 120 Hz

AMD FreeSync Premium

Corning Gorilla Glass Victus + DXC Anti-Reflection Akumulator 60 Wh 80 Wh Łączność Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.4 Wymiary 290,8 x 121,5 x 50,7 mm 290,8 x 121,5 x 50,7 mm Waga 670 gramów 715 gramów System Windows 11 Home Windows 11 Home Cena 2599 złotych 3799 złotych

ASUS ROG Xbox Ally X posiada z kolei flagowy obecnie procesor dla handheldów, czyli AMD Ryzen AI Z2 Extreme. Układ Strix Point oparto na 8 rdzeniach, w tym 3 rdzeniach Zen 5 oraz 5 rdzeniach Zen 5c o taktowaniu od 2 GHz do maksymalnie 5 GHz. Ryzen AI Z2 Extreme ma wbudowany także zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 890M, posiadający 16 bloków CU zbudowanych na architekturze RDNA 3.5 i taktowaniu do 2900 MHz. Procesor połączono z 24 GB pamięci RAM LPDDR5X 8000 MT/s oraz 1 TB SSD. Polski oddział ASUS przygotował również specjalną ofertę przedsprzedaży dla osób, które zdecydują się na zakup w ich sklepie ASUS eShop. Chodzi o możliwość zakupu rozszerzonej gwarancji ASUS Premium Care+ (2-letnia ochrona przed przypadkowymi uszkodzeniami) w cenie 1 zł.

