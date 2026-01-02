ASUS wycofuje się z rynku smartfonów? Nic nie wskazuje na premierę nowego modelu ROG Phone ani Zenfone

Pamięci drożeją w zatrważającym tempie, a wyższe ceny modułów wpływają na niemal wszystkie segmenty rynku. Dla przykładu, szacuje się, że już w tym roku ceny materiałów dla smartfonów (BoM) wzrosną nawet o 25%. O ile najwięksi producenci jakoś sobie z tym poradzą, tak mniejsi gracze mogą mieć problemy z utrzymaniem się na powierzchni. Nic dziwnego zatem, że wracają do nas doniesienia o wycofaniu się ASUS-a z rynku smartfonów.

Warto zwrócić uwagę, że topowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 zadebiutował we wrześniu 2025 roku i od tego czasu na rynek trafiło już wiele smartfonów z tym SoC. Tymczasem nadal nie odnotowano ani jednego przecieku o nowym modelu ROG Phone czy Zenfone.

ASUS podobno nie planuje już premiery nowych modeli ROG ani Zenfone. Firma rzekomo poinformowała o tym odpowiednie media i wybranych partnerów biznesowych. Mimo tego dział smartfonów będzie kontynuował obsługę posprzedażową, więc posiadacze dotychczasowych modeli nie zostaną bez wsparcia. Bezpośrednim powodem ma być rzecz jasna wyraźny wzrost pamięci DRAM. Wydaje się, że jedynym sposobem, aby ASUS przetrwał (z nowymi modelami ROG Phone i Zenfone), jest zatwierdzenie wzrostu kosztów, jednak biorąc pod uwagę konkurencyjność i skalę działalności firm takich jak Apple, Samsung, Xiaomi i innych, lepszą decyzją biznesową może okazać się po prostu ciche pożegnanie się z rynkiem smartfonów.

To nie pierwszy raz, kiedy mówi się o wycofaniu ASUS-a z rynku smartfonów - podobne informacje pojawiły się w sieci w sierpniu 2023 roku. Na szczęście ASUS szybko je zdementował, jednak wydaje się mało prawdopodobne, by ten scenariusz się powtórzył. Póki co nie mamy jeszcze oficjalnego potwierdzenia, ale gdy tylko uda nam się dowiedzieć czegoś więcej, na pewno Was o tym poinformujemy.

Źródło: WCCFTech, Economic Daily News, DigiTimes