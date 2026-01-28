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ARC Raiders - pozytywna niespodzianka ubiegłego roku już dziś z pierwszą ważną aktualizacją. Nowy matchmaking i nie tylko

Szymon Góraj | 28-01-2026 10:00 |

ARC Raiders - pozytywna niespodzianka ubiegłego roku już dziś z pierwszą ważną aktualizacją. Nowy matchmaking i nie tylko2026 rok od początku jest testem dla pewnych stale rozwijających się pozycji. Szósta odsłona Battlefielda jak na razie zawodzi z kolejnymi aktualizacjami, do tego ważne nowości zaliczają opóźnienia. Co się tyczy ARC Raiders, wygląda na to, że jeszcze przed upływem stycznia odniosą spory sukces bądź odbiją się od pewnych konceptów. Roadmapa już została wypuszczona parę dni temu, pora zatem na jej pierwszy akcent, czyli całkiem obiecujące Headwinds.

ARC Raiders otrzymało pierwszą w tym roku aktualizację. Headwinds wprowadza przede wszystkim nową opcję matchmakingu.

ARC Raiders - pozytywna niespodzianka ubiegłego roku już dziś z pierwszą ważną aktualizacją. Nowy matchmaking i nie tylko [1]

Test ARC Raiders PC - Porównanie jakości obrazu NVIDIA DLSS i AMD FSR. Wpływ Reflex oraz Multi Frame Generation na opóźnienia

Embark Studios zaliczyło wyjątkowo udane wejście ze swoim najnowszym projektem. Kooperacyjny shooter wciągnął już naprawdę wielu graczy, do tego deweloperzy mogą się pochwalić porządną optymalizacją - i to pomimo opierania się na zazwyczaj bardzo problematycznym Unreal Engine 5. Lwia część decyzji związanych z dotychczasowym rozwojem ARC Raiders była trafiona, niemniej nikt tutaj się nie zatrzymuje. Headwinds to pierwszy większy update na wyznaczonej przez twórców drodze i obiecuje on całkiem sporo:

ARC Raiders - dostarczono dużą aktualizację do kooperacyjnej strzelanki. Nowa mapa, przeciwnicy i inne atrakcje

Przede wszystkim dochodzi nowa opcja matchmakingu: Solo vs Squads. Gracze szczególnie lubiący PvP i mający postać na co najmniej 40 poziomie mogą stanąć w szranki z całymi ekipami. Otrzymują wtedy premię 20% punktów doświadczenia na koniec rundy, i to niezależnie od rezultatu. Z innych ciekawszych nowości, Embark ułatwia również opcje doboru graczy, a także oferuje specjalną gablotę do przechowywania trofeów. Bird City zaś to nowy modyfikator mapy, w ramach którego będziemy rozglądać się za specjalnymi trofeami w ptasich gniazdach. No i jeszcze możemy liczyć na garść nowych przedmiotów oraz questów.

ARC Raiders - pozytywna niespodzianka ubiegłego roku już dziś z pierwszą ważną aktualizacją. Nowy matchmaking i nie tylko [2]

ARC Raiders - pozytywna niespodzianka ubiegłego roku już dziś z pierwszą ważną aktualizacją. Nowy matchmaking i nie tylko [3]

Źródło: WCCFtech
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