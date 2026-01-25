Większość procesorów APU AMD Ryzen zachowa architekturę RDNA 3.5 aż do 2029 roku. Tylko topowe modele z nowym RDNA 5

Tegoroczne procesory APU od AMD - głównie Gorgon Point - są wyłącznie lekkim odświeżeniem w stosunku do zarówno Strix Point jak i Krackan Point. Oznacza to wykorzystanie tylko mikroarchitektury Zen 5 dla rdzeni CPU, ale również RDNA 3.5 dla zintegrowanych układów graficznych. W przyszłym roku odbędzie się premiera nowego APU z serii Medusa Point, gdzie jednak w dalszym ciągu ma występować iGPU RDNA 3.5. Nowe informacje sugerują z kolei, że owa architektura jeszcze długo będzie żyła w portfolio AMD.

Według najnowszych doniesień, architektura RDNA 3.5 w procesorach AMD będzie wykorzystywana aż do 2029 roku. Jedynie następcy układów Strix Halo / Gorgon Halo otrzymają nowsze iGPU, oparte na RDNA 5 / UDNA.

Wygląda na to, że architektura RDNA 3.5 pozostanie w zintegrowanych układach graficznych od AMD jeszcze przez długi czas. Według Kepler_L2, producent zamierza podzielić segment APU na dwie główne grupy, gdzie w każdej z nich wykorzystywana będzie inna architektura dla układów graficznych. Układy o słabszej specyfikacji oraz przeznaczone dla urządzeń, gdzie mocne iGPU nie jest potrzebne, będą oferowały architekturę RDNA 3.5 przynajmniej do 2029 roku. Oznacza to, że nie tylko Medusa Point nie otrzyma RDNA 5 (lub UDNA lub jakkolwiek nowa architektura będzie nazwana), ale również następcy Medusa Point mogą nie dostać ulepszonego iGPU.

AMD is dividing their APU roadmap into:



a) Products targeting lower end markets or markets that don't need good iGPU performance (i.e office laptops, and also laptops using high-end dGPUs). These will continue to use RDNA 3.5 until 2029.



b) "Premium" iGPU products with RDNA5. https://t.co/dfPw4G2Ee9 — Kepler (@Kepler_L2) January 24, 2026

Druga kategoria APU to tak zwane układy premium i to w tym wypadku mamy liczyć na najnowszą architekturę RDNA 5. Najprawdopodobniej mowa tutaj o najwyższej obecnie w hierarchii APU serii "Halo", do której należeć będzie następca Strix Halo / Gorgon Halo (Medusa Halo według dotychczasowych informacji). Procesory te są obecnie pozycjonowane przez AMD właśnie jako układy premium. Nawet jeśli Medusa Halo otrzyma nowe iGPU, to będzie to bardzo rozczarowujące jeśli Medusa Point (Ryzen AI 500) oraz potencjalny następca utknie na architekturze RDNA 3.5, które za 2-3 lata będzie już dość przestarzałym rozwiązaniem.

Źródło: VideoCardz, X @Kepler_L2