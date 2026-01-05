Apple TV+ – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Teheran, Krople Boga i Terapia bez trzymanki
Apple TV+ zadebiutowało w Polsce w listopadzie 2019 roku i od tego czasu prężnie rozwija się na rynku streamingowym. Platforma oferuje szeroką gamę oryginalnych produkcji, które zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia, a także cieszą się dużym uznaniem krytyków i widzów. Apple TV+ jest dostępne nie tylko dla użytkowników sprzętu od Apple, ale także na wielu innych urządzeniach oraz w aplikacjach dostępnych w Microsoft Store i Google Play Store.
Co przyniesie styczeń 2026 r. na platformie streamingowej Apple TV+? Wśród premier pojawi się m.in. Teheran, Porwanie, Krople Boga oraz uwielbiana przez widzów komedia - Terapia bez trzymanki.
Teheran (Tehran) - Sezon 3
- Opis: W trzecim sezonie "Teheranu", określanego jako intrygujący i najbardziej trzymających w napięciu z izraelskich seriali w historii, śledzimy dalsze losy Tamar, agentki Mossadu infiltrującej Teheran pod fałszywą tożsamością, która po zerwaniu kontaktu z centralą i utracie sojuszników musi na nowo zdefiniować swój cel, odzyskać wsparcie Mossadu i przede wszystkim przetrwać. W obsadzie m.in. Hugh Laurie, znany z serialu "Dr. House", wcielający się w Erica Petersona, południowoafrykańskiego inspektora dozoru jądrowego.
- Występują: Niv Sultan, Shaun Toub, Shila Ommi, Nofar Boker, Hugh Laurie
- Światowa data premiery: 22 czerwca 2020 roku
- W Apple TV+ od: 9 stycznia 2026 roku
- Tytuł oryginalny: Tehran
- Gatunek: Dramat, Thriller, Szpiegowski, Kryminał, Akcja
- Kraj produkcji: Izrael
- Ocena na portalu IMDb: 7,6/10 (28 tys. ocen)
- Ocena na portalu Filmweb: 7,3/10 (3,1 tys. ocen)
- Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 88% / 87%
Porwanie (Hijack) - Sezon 2
- Opis: W "Porwaniu" pasażerowie berlińskiego metra stają się zakładnikami, a służby robią wszystko, by ocalić setki ludzi. Sam Nelson ponownie znajduje się w centrum kryzysu, gdzie jedna błędna decyzja może doprowadzić do katastrofy. Drugi sezon ponownie gromadzi obsadę znaną z pierwszej odsłony, w tym Idrisa Elbę, nominowanego za tę rolę do nagrody Emmy. Serial znany jest w Polsce również pod tytułem "W powietrzu".
- Występują: Idris Elba, Christiane Paul, Neil Maskell, Gabrielle Scharnitzky, Max Beesley
- Światowa data premiery: 28 czerwca 2023 roku
- W Apple TV+ od: 14 stycznia 2026 roku
- Tytuł oryginalny: Hijack
- Gatunek: Dramat, Thriller
- Kraj produkcji: USA
- Ocena na portalu IMDb: 7,4/10 (84 tys. ocen)
- Ocena na portalu Filmweb: 6,8/10 (6,7 tys. ocen)
- Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 90% / 51%
Krople Boga (Drops of God) - Sezon 2
- Opis: Gdy świat winiarski opłakuje śmierć Alexandre’a Legera, jego córka Camille, z którą od lat nie utrzymywał kontaktu, dowiaduje się, że może odziedziczyć jego niezwykłą kolekcję. Warunkiem uzyskania spadku jest jednak pokonanie podopiecznego Alexandre’a, Isseia, w wymagającym teście smakowym. W rolach głównych występuje m.in. Tomohisa Yamashita, znany ze świetnej roli w "Alice in Borderland".
- Występują: Fleur Geffrier, Tomohisa Yamashita, Tom Wozniczka, Makiko Watanabe
- Światowa data premiery: 21 kwietnia 2023 roku
- W Apple TV+ od: 21 stycznia 2026 roku
- Tytuł oryginalny: Les Gouttes de Dieu
- Gatunek: Dramat, Psychologiczny
- Kraj produkcji: USA, Japonia, Francja
- Ocena na portalu IMDb: 8,1/10 (16 tys. ocen)
- Ocena na portalu Filmweb: 7,5/10 (1,4 tys. ocen)
- Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 100% / 93%
Terapia bez trzymanki (Shrinking) - Sezon 3
- Opis: "Terapia bez trzymanki" opowiada historię pogrążonego w żałobie terapeuty, który zaczyna łamać zawodowe zasady i mówi swoim pacjentom to, co naprawdę myśli. Jimmy nie radzi sobie ze stratą żony, próbując jednocześnie funkcjonować jako ojciec, przyjaciel i terapeuta, dlatego decyduje się na ten radykalny eksperyment. Lekceważąc zasady etyki zawodowej, wywołuje głębokie zmiany w życiu swoich pacjentów oraz we własnym, zadając pytanie, czy pomagając innym, zdoła ocalić samego siebie i wrócić do normalnego życia.
- Występują: Jason Segel, Harrison Ford, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie
- Światowa data premiery: 27 stycznia 2023 roku
- W Apple TV+ od: 28 stycznia 2026 roku
- Tytuł oryginalny: Shrinking
- Gatunek: Dramat, Komedia
- Kraj produkcji: USA
- Ocena na portalu IMDb: 8,1/10 (110 tys. ocen)
- Ocena na portalu Filmweb: 7,7/10 (12 tys. ocen)
- Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 94% / 89%