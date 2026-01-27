Apple wprowadza AirTag 2. generacji z ulepszoną łącznością Bluetooth, większym zasięgiem i współpracą z Apple Watch
Apple zaprezentował drugą generację lokalizatora AirTag. Po prawie pięciu latach od debiutu oryginalnego modelu, firma z Cupertino zdecydowała się na stosunkowo subtelne, choć istotne ulepszenia. W nowym urządzeniu znalazł się chip ultraszerokopasmowy drugiej generacji, znany z iPhone 17, a także ulepszony moduł Bluetooth i wyraźnie głośniejszy głośnik. Cena pozostaje bez zmian, 149 złotych za pojedynczy egzemplarz i 499 złotych za zestaw czterech sztuk.
Apple po pięciu latach odświeża AirTaga, wprowadzając ultraszerokopasmowy chip drugiej generacji, który zwiększa zasięg precyzyjnego lokalizowania o połowę, oraz głośniejszy głośnik słyszalny z dwukrotnie większej odległości.
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Największą zmianą w AirTagu drugiej generacji jest implementacja ultraszerokopasmowego chipu (UWB) drugiej generacji. To właśnie ten element odpowiada za najbardziej odczuwalną poprawę. Apple deklaruje, że funkcja Znajdowanie dokładne działa teraz o 50 procent dalej niż w poprzedniku, a źródła branżowe szacują nowy zasięg nawet na około 60 metrów. Dla porównania, konkurencyjny Tile Pro deklaruje zasięg Bluetooth wynoszący nawet 150 metrów, ale w przypadku tego urządzenia chodzi o zwykłą łączność, a nie precyzyjne naprowadzanie z wykorzystaniem UWB. Samsung SmartTag 2 oferuje podobną technologię, ale zasięg BLE na poziomie 120 metrów. Tu Apple nadal ma sporo do nadrobienia.
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Apple poprawił również moduł Bluetooth, choć nie podaje konkretnych wartości zasięgu. Producent chwali się za to głośnikiem, który jest o 50 proc. donośniejszy i słyszalny z dwukrotnie większej odległości. To istotna kwestia w kontekście bezpieczeństwa. AirTag od momentu premiery w 2021 roku budził kontrowersje ze względu na potencjalne wykorzystanie do stalkingu. Osoby trzecie mogły wyłączać lub fizycznie uszkadzać wbudowany głośnik, uniemożliwiając ofiarom wykrycie nielegalnego śledzenia. Większa głośność to krok w dobrym kierunku, jednak Apple nie wspomina o rozwiązaniach utrudniających jego demontaż.
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Nowością jest także wsparcie dla Apple Watch. Właściciele modeli Series 9, Series 11 oraz obydwu generacji Apple Watch Ultra mogą teraz korzystać z funkcji Znajdowanie dokładne bezpośrednio z nadgarstka po aktualizacji do watchOS 26.2.1. To wygodne rozwiązanie, które eliminuje konieczność wyciągania iPhone'a z kieszeni podczas poszukiwań zgubionego przedmiotu. Pod względem konstrukcji i baterii nic się nie zmieniło, Nadal mamy tu wymienną baterię CR2032 zapewniającą do roku pracy.