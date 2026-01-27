Apple wprowadza AirTag 2. generacji z ulepszoną łącznością Bluetooth, większym zasięgiem i współpracą z Apple Watch

Apple zaprezentował drugą generację lokalizatora AirTag. Po prawie pięciu latach od debiutu oryginalnego modelu, firma z Cupertino zdecydowała się na stosunkowo subtelne, choć istotne ulepszenia. W nowym urządzeniu znalazł się chip ultraszerokopasmowy drugiej generacji, znany z iPhone 17, a także ulepszony moduł Bluetooth i wyraźnie głośniejszy głośnik. Cena pozostaje bez zmian, 149 złotych za pojedynczy egzemplarz i 499 złotych za zestaw czterech sztuk.

Apple po pięciu latach odświeża AirTaga, wprowadzając ultraszerokopasmowy chip drugiej generacji, który zwiększa zasięg precyzyjnego lokalizowania o połowę, oraz głośniejszy głośnik słyszalny z dwukrotnie większej odległości.

Największą zmianą w AirTagu drugiej generacji jest implementacja ultraszerokopasmowego chipu (UWB) drugiej generacji. To właśnie ten element odpowiada za najbardziej odczuwalną poprawę. Apple deklaruje, że funkcja Znajdowanie dokładne działa teraz o 50 procent dalej niż w poprzedniku, a źródła branżowe szacują nowy zasięg nawet na około 60 metrów. Dla porównania, konkurencyjny Tile Pro deklaruje zasięg Bluetooth wynoszący nawet 150 metrów, ale w przypadku tego urządzenia chodzi o zwykłą łączność, a nie precyzyjne naprowadzanie z wykorzystaniem UWB. Samsung SmartTag 2 oferuje podobną technologię, ale zasięg BLE na poziomie 120 metrów. Tu Apple nadal ma sporo do nadrobienia.

Apple poprawił również moduł Bluetooth, choć nie podaje konkretnych wartości zasięgu. Producent chwali się za to głośnikiem, który jest o 50 proc. donośniejszy i słyszalny z dwukrotnie większej odległości. To istotna kwestia w kontekście bezpieczeństwa. AirTag od momentu premiery w 2021 roku budził kontrowersje ze względu na potencjalne wykorzystanie do stalkingu. Osoby trzecie mogły wyłączać lub fizycznie uszkadzać wbudowany głośnik, uniemożliwiając ofiarom wykrycie nielegalnego śledzenia. Większa głośność to krok w dobrym kierunku, jednak Apple nie wspomina o rozwiązaniach utrudniających jego demontaż.

Nowością jest także wsparcie dla Apple Watch. Właściciele modeli Series 9, Series 11 oraz obydwu generacji Apple Watch Ultra mogą teraz korzystać z funkcji Znajdowanie dokładne bezpośrednio z nadgarstka po aktualizacji do watchOS 26.2.1. To wygodne rozwiązanie, które eliminuje konieczność wyciągania iPhone'a z kieszeni podczas poszukiwań zgubionego przedmiotu. Pod względem konstrukcji i baterii nic się nie zmieniło, Nadal mamy tu wymienną baterię CR2032 zapewniającą do roku pracy.

Źródło: Apple