Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Smartfony i tablety

Apple wprowadza AirTag 2. generacji z ulepszoną łącznością Bluetooth, większym zasięgiem i współpracą z Apple Watch

Maciej Lewczuk | 27-01-2026 15:00 |

Apple wprowadza AirTag 2. generacji z ulepszoną łącznością Bluetooth, większym zasięgiem i współpracą z Apple WatchApple zaprezentował drugą generację lokalizatora AirTag. Po prawie pięciu latach od debiutu oryginalnego modelu, firma z Cupertino zdecydowała się na stosunkowo subtelne, choć istotne ulepszenia. W nowym urządzeniu znalazł się chip ultraszerokopasmowy drugiej generacji, znany z iPhone 17, a także ulepszony moduł Bluetooth i wyraźnie głośniejszy głośnik. Cena pozostaje bez zmian, 149 złotych za pojedynczy egzemplarz i 499 złotych za zestaw czterech sztuk.

Apple po pięciu latach odświeża AirTaga, wprowadzając ultraszerokopasmowy  chip drugiej generacji, który zwiększa zasięg precyzyjnego lokalizowania o połowę, oraz głośniejszy głośnik słyszalny z dwukrotnie większej odległości.

Apple wprowadza AirTag 2. generacji z ulepszoną łącznością Bluetooth, większym zasięgiem i współpracą z Apple Watch [1]

Chińczycy poprawili iPhone'a Air. Najcieńszy smartfon Apple jednak jest w stanie pomieścić gniazdo na kartę SIM

Największą zmianą w AirTagu drugiej generacji jest implementacja ultraszerokopasmowego chipu (UWB) drugiej generacji. To właśnie ten element odpowiada za najbardziej odczuwalną poprawę. Apple deklaruje, że funkcja Znajdowanie dokładne działa teraz o 50 procent dalej niż w poprzedniku, a źródła branżowe szacują nowy zasięg nawet na około 60 metrów. Dla porównania, konkurencyjny Tile Pro deklaruje zasięg Bluetooth wynoszący nawet 150 metrów, ale w przypadku tego urządzenia chodzi o zwykłą łączność, a nie precyzyjne naprowadzanie z wykorzystaniem UWB. Samsung SmartTag 2 oferuje podobną technologię, ale zasięg BLE na poziomie 120 metrów. Tu Apple nadal ma sporo do nadrobienia.

Apple wprowadza AirTag 2. generacji z ulepszoną łącznością Bluetooth, większym zasięgiem i współpracą z Apple Watch [2]

Nikt się tego nie spodziewał. Apple wraca do Intela po 5 latach. Trump ujawnił tajemnicę wartą miliardy

Apple poprawił również moduł Bluetooth, choć nie podaje konkretnych wartości zasięgu. Producent chwali się za to głośnikiem, który jest o 50 proc. donośniejszy i słyszalny z dwukrotnie większej odległości. To istotna kwestia w kontekście bezpieczeństwa. AirTag od momentu premiery w 2021 roku budził kontrowersje ze względu na potencjalne wykorzystanie do stalkingu. Osoby trzecie mogły wyłączać lub fizycznie uszkadzać wbudowany głośnik, uniemożliwiając ofiarom wykrycie nielegalnego śledzenia. Większa głośność to krok w dobrym kierunku, jednak Apple nie wspomina o rozwiązaniach utrudniających jego demontaż.

Apple wprowadza AirTag 2. generacji z ulepszoną łącznością Bluetooth, większym zasięgiem i współpracą z Apple Watch [3]

Jak wyglądały dostawy smartfonów w 2025 roku? Apple liderem, a tuż za nim... Sprawdź nowe statystyki

Nowością jest także wsparcie dla Apple Watch. Właściciele modeli Series 9, Series 11 oraz obydwu generacji Apple Watch Ultra mogą teraz korzystać z funkcji Znajdowanie dokładne bezpośrednio z nadgarstka po aktualizacji do watchOS 26.2.1. To wygodne rozwiązanie, które eliminuje konieczność wyciągania iPhone'a z kieszeni podczas poszukiwań zgubionego przedmiotu. Pod względem konstrukcji i baterii nic się nie zmieniło, Nadal mamy tu wymienną baterię CR2032 zapewniającą do roku pracy.

Źródło: Apple
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Samsung Galaxy S26 FE coraz bliżej premiery. Smartfon pojawił się na grafikach w trzech kolorach

Samsung Galaxy S26 FE coraz bliżej premiery. Smartfon pojawił się na grafikach w trzech kolorach

5
Google Pixel 11 - nadchodząca seria smartfonów nie kryje przed nami tajemnic. Oto wszystko, co wiemy na ich temat

Google Pixel 11 - nadchodząca seria smartfonów nie kryje przed nami tajemnic. Oto wszystko, co wiemy na ich temat

19
Apple oficjalnie uruchamia program Upgrade. Klienci mogą wziąć urządzenia firmy w leasing zamiast na własność

Apple oficjalnie uruchamia program Upgrade. Klienci mogą wziąć urządzenia firmy w leasing zamiast na własność

43
Nothing jednak nie pójdzie drogą OnePlusa? Marka dementuje plotki o wycofaniu się z globalnych rynków

Nothing jednak nie pójdzie drogą OnePlusa? Marka dementuje plotki o wycofaniu się z globalnych rynków

3
Premiera Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 i Galaxy Z Flip8. Debiutuje nowa generacja składanych smartfonów

Premiera Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 i Galaxy Z Flip8. Debiutuje nowa generacja składanych smartfonów

36
Liczba komentarzy: 26

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.