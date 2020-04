Aplikacje mobilne w czasach zarazy - z tych korzystamy najwięcej

Aplikacje mobilne niezależnie od formy i kategorii, skutecznie bronią się przed negatywnym wpływem koronawirusa. Podczas gdy większość gałęzi gospodarki notuje spadki, branża mobilna radzi sobie lepiej niż dobrze. Dane z raportu firmy Adjust pokazują, że wspomniany okres był nieporównywalnie korzystniejszy aniżeli analogiczna część 2019 roku. Progres zanotowano nie tylko w aplikacjach użytkowych potrzebnych do pracy, ale także w czysto rozrywkowych produkcjach growych i społecznościowych. Co ważne trend ten dotyczy nie tylko czasu spędzonego wewnątrz gry czy aplikacji, ale również liczby nowych pobrań z repozytoriów Google Play oraz Apple App Store.

Aplikacje mobilne oraz gry na smartfony w okresie pandemii koronawirusa cieszą się niezwykłą popularnością. Wystarczy spojrzeć na twarde liczby opisujące aktualną sytuację na rynku mobilnym.



fot. Adjust

Pandemia to realny problem nie tylko dla służby zdrowia. COVID-19 stanowi kłopot dla rządzących, przedsiębiorców oraz pracowników. Pierwsi muszą bowiem poskładać wszystko do kupy, ci drudzy utrzymać biznesy, o ostatnich nawet nie wspomnę. To szeregowi pracownicy mają w tym czasie naprawdę ciężko. Zdarza się bowiem, że z dnia na dzień tracą jedyne źródło zarobku. To nierzadki scenariusz. Powody do radości mają za to deweloperzy działający w obszarze gier i aplikacji mobilnych. Łączny wzrost aktywnych sesji w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku wzrósł o 105 proc., liczba instalacji o 60 proc., przychody płynące z wariantów premium aplikacji wynoszą aż 75 więcej niż w Q1 2019. Dotyczy to oczywiście aplikacji do pracy, czyli klientów poczty, komunikatorów oraz programów biurowych.



fot. Adjust

Jak nietrudno zgadnąć, trend jest najbardziej widoczny w aplikacjach biznesowych. Jednak zauważymy go również w aplikacjach do zamawiania jedzenia oraz przepisów, a także w grach, czyli rozrywce w czystej postaci. Zainstalowaliśmy bowiem 47 proc. więcej gier, które uruchamialiśmy aż 75 proc. częściej. Aplikacje służące do zamówień jedzenia pobieraliśmy 21 proc. częściej. Liczba sesji wzrosła zaś o 73 proc. Jak widać, nie są to puste instalacje, po których użytkownik otwiera aplikację raz lub dwa. Mamy do czynienia z regularnym użytkowaniem programów. Deweloperzy zacierają ręce.



fot. Adjust

Źródło: Adjust, VentureBeat