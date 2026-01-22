Aplikacja Xbox jest już dostępna dla systemu Windows 11 pod ARM. Zwiększa się także lista gier zgodnych ze Snapdragonami

Gdy wypuszczana była pierwsza generacja procesorów Snapdragon X dla laptopów z systemem Windows 11 (w specjalnej wersji pod układy ARM), nie brakowało jednoznacznej krytyki w stronę ograniczonego wsparcia zarówno wśród programów jak i gier. Mnóstwo popularnych pozycji nie miało natywnych wersji pod układy Snapdragon X, co wiązało się albo z gorszą wydajnością (poprzez działanie emulacji) albo wręcz brak możliwości uruchomienia tego programu czy tamtej gry. W tym ostatnim aspekcie jednak widać światełko w tunelu, co może mieć istotne znaczenie w kontekście nadchodzącej premiery Snapdragon X2.

Windows 11 pod ARM doczekał się wsparcia dla aplikacji Xbox, jednocześnie Microsoft sukcesywnie powiększa liczbę kompatybilnych gier. Obecnie mowa już o około 85% pozycjach z usługi Game Pass.

Od teraz posiadacze urządzeń z procesorami ARM oraz dostosowanym do nich systemem Windows 11 mogą pobrać aplikację Xbox. Dzięki temu możliwy jest łatwy dostęp do katalogu gier z usługi PC Game Pass. Jednocześnie Microsoft konsekwentnie zwiększa kompatybilność z kolejnymi grami. Obecnie mowa już o około 85% produkcji, dostępnych za pośrednictwem wymienionego przed momentem abonamentu. Przynajmniej na razie, jeśli jakaś gra nie jest zgodna z ARM, pozostaje możliwość grania poprzez chmurę (Xbox Cloud Gaming).

Zwiększanie kompatybilności wśród programów oraz (zwłaszcza) gier jest możliwe dzięki rozwojowi emulatora Prism, który przekształca instrukcje aplikacji x86 na kod zgodny z architekturą ARM64. Jedna z ostatnich aktualizacji Prism wprowadziła obsługę instrukcji AVX oraz AVX2, co jest głównym powodem zwiększenia kompatybilności wśród gier. Obecne działania Microsoftu są bardzo pożądane z punktu widzenia nadchodzącej premiery procesorów Qualcomm Snapdragon X2, które mają być nawet dwukrotnie wydajniejsze w grach względem poprzedniej generacji. Prym wiedzie tutaj zwłaszcza Snapdragon X2 Elite Extreme z budową typu Memory-on-package na wzór procesorów Apple oraz Intel Lunar Lake, co wpływa na wyraźnie wyższą przepustowość pamięci oraz niższe opóźnienia (228 GB/s dla Snapdragon X2 Elite Extreme w porównaniu do 152 GB/s dla standardowego Snapdragona X2 Elite). Zwiększona intensywność działań Microsoftu dodatkowo może mieć związek z ostatnimi informacjami o nadchodzącej premierze chipów NVIDIA N1 oraz N1X, które też będą działać pod kontrolą systemu Windows 11 ARM.



Procesor Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme

Źródło: Microsoft