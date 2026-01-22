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Aplikacja Xbox jest już dostępna dla systemu Windows 11 pod ARM. Zwiększa się także lista gier zgodnych ze Snapdragonami

Damian Marusiak | 22-01-2026 17:00 |

Aplikacja Xbox jest już dostępna dla systemu Windows 11 pod ARM. Zwiększa się także lista gier zgodnych ze SnapdragonamiGdy wypuszczana była pierwsza generacja procesorów Snapdragon X dla laptopów z systemem Windows 11 (w specjalnej wersji pod układy ARM), nie brakowało jednoznacznej krytyki w stronę ograniczonego wsparcia zarówno wśród programów jak i gier. Mnóstwo popularnych pozycji nie miało natywnych wersji pod układy Snapdragon X, co wiązało się albo z gorszą wydajnością (poprzez działanie emulacji) albo wręcz brak możliwości uruchomienia tego programu czy tamtej gry. W tym ostatnim aspekcie jednak widać światełko w tunelu, co może mieć istotne znaczenie w kontekście nadchodzącej premiery Snapdragon X2.

Windows 11 pod ARM doczekał się wsparcia dla aplikacji Xbox, jednocześnie Microsoft sukcesywnie powiększa liczbę kompatybilnych gier. Obecnie mowa już o około 85% pozycjach z usługi Game Pass.

Aplikacja Xbox jest już dostępna dla systemu Windows 11 pod ARM. Zwiększa się także lista gier zgodnych ze Snapdragonami [nc1]

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Od teraz posiadacze urządzeń z procesorami ARM oraz dostosowanym do nich systemem Windows 11 mogą pobrać aplikację Xbox. Dzięki temu możliwy jest łatwy dostęp do katalogu gier z usługi PC Game Pass. Jednocześnie Microsoft konsekwentnie zwiększa kompatybilność z kolejnymi grami. Obecnie mowa już o około 85% produkcji, dostępnych za pośrednictwem wymienionego przed momentem abonamentu. Przynajmniej na razie, jeśli jakaś gra nie jest zgodna z ARM, pozostaje możliwość grania poprzez chmurę (Xbox Cloud Gaming).

Aplikacja Xbox jest już dostępna dla systemu Windows 11 pod ARM. Zwiększa się także lista gier zgodnych ze Snapdragonami [nc1]

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Zwiększanie kompatybilności wśród programów oraz (zwłaszcza) gier jest możliwe dzięki rozwojowi emulatora Prism, który przekształca instrukcje aplikacji x86 na kod zgodny z architekturą ARM64. Jedna z ostatnich aktualizacji Prism wprowadziła obsługę instrukcji AVX oraz AVX2, co jest głównym powodem zwiększenia kompatybilności wśród gier. Obecne działania Microsoftu są bardzo pożądane z punktu widzenia nadchodzącej premiery procesorów Qualcomm Snapdragon X2, które mają być nawet dwukrotnie wydajniejsze w grach względem poprzedniej generacji. Prym wiedzie tutaj zwłaszcza Snapdragon X2 Elite Extreme z budową typu Memory-on-package na wzór procesorów Apple oraz Intel Lunar Lake, co wpływa na wyraźnie wyższą przepustowość pamięci oraz niższe opóźnienia (228 GB/s dla Snapdragon X2 Elite Extreme w porównaniu do 152 GB/s dla standardowego Snapdragona X2 Elite). Zwiększona intensywność działań Microsoftu dodatkowo może mieć związek z ostatnimi informacjami o nadchodzącej premierze chipów NVIDIA N1 oraz N1X, które też będą działać pod kontrolą systemu Windows 11 ARM.

Aplikacja Xbox jest już dostępna dla systemu Windows 11 pod ARM. Zwiększa się także lista gier zgodnych ze Snapdragonami [nc1]
Procesor Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme

Źródło: Microsoft
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