Amerykańskie sankcje dotyczące technologii AI uderzają także w Polskę. Nasz kraj został uznany za państwo drugiej kategorii

Administracja Joe Bidena w ostatnich dniach swojego urzędowania wprowadziła kolejne restrykcje dotyczące najbardziej zaawansowanych technologii. Tym razem chodzi o sektor sztucznej inteligencji. W ich wyniku cały świat został podzielony na trzy kategorie, które różnią się skalą obostrzeń dotyczących zakresu dozwolonego eksportu chipów AI. Niestety Polska została zaliczona do krajów poziomu drugiego, który nie gwarantuje nieograniczonego dostępu do tej technologii.

O nowych amerykańskich obostrzeniach informowaliśmy już wczoraj (14 stycznia) w kontekście sprzeciwu NVIDII. Wszystkie kraje świata zostały w ich wyniku podzielone na trzy szczeble dostępu do najnowszych chipów AI. Poziom pierwszy zapewnia niemalże pełny dostęp do tych technologii. Do tej grupy trafiło, obok USA i Kanady, większość krajów Europy Zachodniej (w tym Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy i Szwecja). Państwa ze szczebla drugiego będą musiały mierzyć się z poważnymi ograniczeniami, choć eksport chipów nie będzie do nich całkowicie zabroniony. Do tej kategorii zaliczona została Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, a także większość Afryki i Ameryki Południowej. Znajdziemy tutaj jednak także Portugalię i Szwajcarię. Do trzeciego szczebla zaklasyfikowane zostały kraje nieprzyjazne USA, czyli między innymi Rosja, Chiny czy Białoruś. W tym przypadku restrykcje będą najsurowsze i praktycznie całkowicie uniemożliwią eksport nowoczesnych chipów.

W przypadku kategorii drugiej, do której trafiła Polska, w latach 2025-2027 obowiązywał będzie limit eksportu 50 tys. akceleratorów AI, z możliwością rozszerzenia go do 100 tys. Choć taka liczba może już umożliwić trening i wdrożenie zaawansowanych modeli językowych, to mówimy tutaj o limicie nałożonym na cały kraj. To zaś oznacza, że liczbę tę należy podzielić na poszczególne podmioty. W praktyce limit 50 tys. akceleratorów uniemożliwia opracowanie najbardziej zaawansowanych technologii AI o charakterystyce globalnej. Nasz kraj będzie musiał zatem ograniczyć się do implementacji na ograniczoną skalę. Podział krajów Unii Europejskiej na dwie kategorie wywołał sprzeciw Komisji Europejskiej. Na razie wydano jedynie krótkie oświadczenie prasowe, jednak należy mieć na uwadze, że nowe regulacje wejdą w życie dopiero w przeciągu 60 dni od ich ogłoszenia. Zaczną zatem obowiązywać już podczas kadencji Donalda Trumpa, co teoretycznie otwiera pole do negocjacji z nowym prezydentem USA.

Jednak ta mapka okazała się prawdą! A my w Polsce nie powinniśmy myśleć o jakiś globalnych zastosowaniach AI.



Na podstawie decyzji administracji prezydenta Bidena, Polska jest objęta restrykcjami w imporcie najnowszych chipów NVIDIA. Ostateczny dokument jest dostępny tutaj:… pic.twitter.com/fD2jsYhXzP — Piotr Sankowski (@piotrsankowski) January 14, 2025

Źródło: Piotr Sankowski (X), Bloomberg