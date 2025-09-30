AMD Zen 6 - nadchodzące procesory Ryzen mogą wykorzystać nowy interkonekt oraz technologię pakowania TSMC InFO-oS
AMD w procesorach Ryzen zaczęło stosować technologię chipletową wraz z architekturą Zen 2, gdy po raz pierwszy pojawiła się wewnętrzna magistrala Infinity Fabric. Od tego czasu konstrukcja była stale udoskonalana - aż do najnowszych Ryzenów 9000 i architektury Zen 5 - ale jej podstawowe zadanie pozostawało niezmienne. Teraz jednak budowa tej magistrali może się zasadniczo zmienić, przynosząc niższe zużycie energii i niższe opóźnienia transferów danych.
Procesory AMD Ryzen z rodziny Olympic Ridge (Zen 6) mogą wykorzystać nowy interkonekt oraz technologię pakowania TSMC InFO-oS znaną z mobilnych APU z rodziny Strix Halo, m.in. Ryzen AI Max+ PRO 395.
AMD w procesorach Ryzen od architektury Zen 2 do Zen 5 stosuje magistralę Infinity Fabric, której głównym zadaniem jest łączenie chipletów obliczeniowych z chipletem I/O. Realizuje to fragment układu zwany GMI (Global Memory Interconnect). Łącze GMI może pracować w dwóch trybach: GMI-narrow lub GMI-wide - przy czym w tym drugim przypadku dwa GMI-narrow działają razem jako jedno, szersze łącze. W procesorach konsumenckich chiplet I/O wyposażony jest w dwa łącza GMI-narrow, z których każde obsługuje jeden chiplet obliczeniowy CCD, co w praktyce daje dwa niezależne połączenia. W jednostkach serwerowych natomiast stosowany jest tryb GMI-wide, oferujący znacznie wyższą przepustowość i lepszą wydajność komunikacji.
Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że pojedyncze GMI składa się z dziewięciu bloków logiki, które zajmują się serializacją i deserializacją sygnałów, czyli operacjami SERDES. Pozwala to przekształcać sygnały równoległe (np. różne instrukcje) w sygnały szeregowe. Dokładnie miesza się bity z różnych poleceń i puszcza je jednym ciągiem, a następnie z tego ciągu wydobywa i ponownie układa w sygnał właściwy. Rozróżnialność bitów zawdzięcza się specjalnym technikom kodowania danych (np. 8b/10b, 64b/66b), które gwarantują odpowiednią liczbę przejść sygnału 0 - 1, dzięki czemu odbiornik może odzyskać zegar z samego strumienia danych i wiedzieć, gdzie zaczyna się i kończy każdy bit. Dodatkowo stosuje się equalizację i korekcję, aby sygnał przy bardzo wysokich częstotliwościach nie zlewał się w szum. Dzięki temu możliwe jest przesłanie dużej ilości danych mniejszą liczbą fizycznych linii, jednak kosztem dodatkowych opóźnień i zwiększonego zużycia energii na operacje SERDES i wysokie taktowanie magistrali Infinity Fabric.
Oczywiście możliwe jest rozwiązanie tego problemu bez stosowania całego mechanizmu SERDES, poprzez bezpośrednie łączenie wyjść chipletu I/O z chipletem obliczeniowym CCD. Wymaga to jednak zastosowania bardzo gęstej siatki połączeń, określanej przez AMD mianem "sea of wires". Taka magistrala Infinity Fabric w topologii fan-out wymaga niezwykle precyzyjnego procesu pakowania oraz wysokiej jakości organicznych interposerów - laminatów z tworzyw sztucznych ze ścieżkami miedzianymi o mikroskopijnych rozmiarach. Dodatkowym warunkiem jest bezpośrednie sąsiedztwo CCD i chipletu I/O. Tak skonstruowany interkonekt pozwala wyeliminować opóźnienia wynikające z operacji SERDE i znacząco zmniejsza zużycie energii (szacowane zmniejszenie do 0,2 pJ/bit z 2 pJ/bit) i zwalnia cenne miejsce na inne elementy CPU.
Warto dodać, że rozwiązanie to nie jest już wyłącznie koncepcją – istnieje w gotowych produktach, bowiem do takiego pakowania chipów służy technologia TSMC InFO-oS, z której korzystają mobilne APU z rodziny Strix Halo, m.in. Ryzen AI Max+ PRO 395. To sugeruje wysokie prawdopodobieństwo zastosowania tego rodzaju pakowania i zmian w interkonekcie również w przyszłych procesorach Ryzen z rodziny Olympic Ridge (Zen 6). Otwartą kwestią pozostaje jednak implementacja 3D V-Cache, gdyż połączenie go z gęstą siatką przewodów pod układem może być bardzo trudne technologicznie - istnieje więc możliwość, że pamięć podręczna ponownie trafi na wierzch CCD. W tym kontekście youtuber High Yield wskazuje, że układy APU Strix Halo faktycznie oferują zauważalnie wyższą przepustowość danych i niższe opóźnienia dzięki nowemu podejściu do interkonektów. Porównanie nie jest jednak idealne, bo zestawia APU z CPU, a więc różne klasy układów. Mimo to widać w tym duży potencjał, jeśli AMD zdecyduje się na podobne rozwiązanie w Zen 6 i może to przynieść realne korzyści, choć na razie są to jedynie poszlaki.