Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Procesory

AMD Zen 6 - nadchodzące procesory Ryzen mogą wykorzystać nowy interkonekt oraz technologię pakowania TSMC InFO-oS

Mateusz Szlęzak | 30-09-2025 19:30 |

AMD Zen 6 - nadchodzące procesory Ryzen mogą wykorzystać nowy interkonekt oraz technologię pakowania TSMC InFO-oSAMD w procesorach Ryzen zaczęło stosować technologię chipletową wraz z architekturą Zen 2, gdy po raz pierwszy pojawiła się wewnętrzna magistrala Infinity Fabric. Od tego czasu konstrukcja była stale udoskonalana - aż do najnowszych Ryzenów 9000 i architektury Zen 5 - ale jej podstawowe zadanie pozostawało niezmienne. Teraz jednak budowa tej magistrali może się zasadniczo zmienić, przynosząc niższe zużycie energii i niższe opóźnienia transferów danych.

Procesory AMD Ryzen z rodziny Olympic Ridge (Zen 6) mogą wykorzystać nowy interkonekt oraz technologię pakowania TSMC InFO-oS znaną z mobilnych APU z rodziny Strix Halo, m.in. Ryzen AI Max+ PRO 395.

AMD Zen 6 - nadchodzące procesory Ryzen mogą wykorzystać nowy interkonekt oraz technologię pakowania TSMC InFO-oS [1]

AMD Medusa Point oraz Gator Range z rdzeniami Zen 6 z premierą w 2027 roku. Intel Panther Lake i Wildcat Lake w 2026 roku

AMD w procesorach Ryzen od architektury Zen 2 do Zen 5 stosuje magistralę Infinity Fabric, której głównym zadaniem jest łączenie chipletów obliczeniowych z chipletem I/O. Realizuje to fragment układu zwany GMI (Global Memory Interconnect). Łącze GMI może pracować w dwóch trybach: GMI-narrow lub GMI-wide - przy czym w tym drugim przypadku dwa GMI-narrow działają razem jako jedno, szersze łącze. W procesorach konsumenckich chiplet I/O wyposażony jest w dwa łącza GMI-narrow, z których każde obsługuje jeden chiplet obliczeniowy CCD, co w praktyce daje dwa niezależne połączenia. W jednostkach serwerowych natomiast stosowany jest tryb GMI-wide, oferujący znacznie wyższą przepustowość i lepszą wydajność komunikacji.

AMD Zen 6 - nadchodzące procesory Ryzen mogą wykorzystać nowy interkonekt oraz technologię pakowania TSMC InFO-oS [2]

AMD Olympic Ridge, Gator Range oraz Medusa Point - Procesory Zen 6 w większości skorzystają z litografii TSMC N2P

Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że pojedyncze GMI składa się z dziewięciu bloków logiki, które zajmują się serializacją i deserializacją sygnałów, czyli operacjami SERDES. Pozwala to przekształcać sygnały równoległe (np. różne instrukcje) w sygnały szeregowe. Dokładnie miesza się bity z różnych poleceń i puszcza je jednym ciągiem, a następnie z tego ciągu wydobywa i ponownie układa w sygnał właściwy. Rozróżnialność bitów zawdzięcza się specjalnym technikom kodowania danych (np. 8b/10b, 64b/66b), które gwarantują odpowiednią liczbę przejść sygnału 0 - 1, dzięki czemu odbiornik może odzyskać zegar z samego strumienia danych i wiedzieć, gdzie zaczyna się i kończy każdy bit. Dodatkowo stosuje się equalizację i korekcję, aby sygnał przy bardzo wysokich częstotliwościach nie zlewał się w szum. Dzięki temu możliwe jest przesłanie dużej ilości danych mniejszą liczbą fizycznych linii, jednak kosztem dodatkowych opóźnień i zwiększonego zużycia energii na operacje SERDES i wysokie taktowanie magistrali Infinity Fabric.

AMD Zen 6 - nadchodzące procesory Ryzen mogą wykorzystać nowy interkonekt oraz technologię pakowania TSMC InFO-oS [3]

AMD EPYC Venice - Nowe informacje o specyfikacji oraz poborze mocy serwerowych procesorów Zen 6 oraz Zen 6c

Oczywiście możliwe jest rozwiązanie tego problemu bez stosowania całego mechanizmu SERDES, poprzez bezpośrednie łączenie wyjść chipletu I/O z chipletem obliczeniowym CCD. Wymaga to jednak zastosowania bardzo gęstej siatki połączeń, określanej przez AMD mianem "sea of wires". Taka magistrala Infinity Fabric w topologii fan-out wymaga niezwykle precyzyjnego procesu pakowania oraz wysokiej jakości organicznych interposerów - laminatów z tworzyw sztucznych ze ścieżkami miedzianymi o mikroskopijnych rozmiarach. Dodatkowym warunkiem jest bezpośrednie sąsiedztwo CCD i chipletu I/O. Tak skonstruowany interkonekt pozwala wyeliminować opóźnienia wynikające z operacji SERDE i znacząco zmniejsza zużycie energii (szacowane zmniejszenie do 0,2 pJ/bit z 2 pJ/bit) i zwalnia cenne miejsce na inne elementy CPU.

AMD Zen 6 - nadchodzące procesory Ryzen mogą wykorzystać nowy interkonekt oraz technologię pakowania TSMC InFO-oS [4]

Pierwsze próbki inżynieryjne nowej generacji procesorów AMD Ryzen, opartych na rdzeniach Zen 6, trafiły do partnerów firmy

Warto dodać, że rozwiązanie to nie jest już wyłącznie koncepcją – istnieje w gotowych produktach, bowiem do takiego pakowania chipów służy technologia TSMC InFO-oS, z której korzystają mobilne APU z rodziny Strix Halo, m.in. Ryzen AI Max+ PRO 395. To sugeruje wysokie prawdopodobieństwo zastosowania tego rodzaju pakowania i zmian w interkonekcie również w przyszłych procesorach Ryzen z rodziny Olympic Ridge (Zen 6). Otwartą kwestią pozostaje jednak implementacja 3D V-Cache, gdyż połączenie go z gęstą siatką przewodów pod układem może być bardzo trudne technologicznie - istnieje więc możliwość, że pamięć podręczna ponownie trafi na wierzch CCD. W tym kontekście youtuber High Yield wskazuje, że układy APU Strix Halo faktycznie oferują zauważalnie wyższą przepustowość danych i niższe opóźnienia dzięki nowemu podejściu do interkonektów. Porównanie nie jest jednak idealne, bo zestawia APU z CPU, a więc różne klasy układów. Mimo to widać w tym duży potencjał, jeśli AMD zdecyduje się na podobne rozwiązanie w Zen 6 i może to przynieść realne korzyści, choć na razie są to jedynie poszlaki.

AMD Zen 6 - nadchodzące procesory Ryzen mogą wykorzystać nowy interkonekt oraz technologię pakowania TSMC InFO-oS [5]

Źródło: TechPowerUp, YT (@High Yield)
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

TSMC osiągnie miesięcznie 140 000 wafli w litografii 2 nm już pod koniec 2026 roku. Rekordowe tempo skalowania produkcji

TSMC osiągnie miesięcznie 140 000 wafli w litografii 2 nm już pod koniec 2026 roku. Rekordowe tempo skalowania produkcji

2
MediaTek Dimensity 7100 - nowa platforma mobilna dla tanich smartfonów. To wcale nie jest następca Dimensity 7050

MediaTek Dimensity 7100 - nowa platforma mobilna dla tanich smartfonów. To wcale nie jest następca Dimensity 7050

9
NVIDIA wydała trzykrotność wartości firmy Groq! To największy deal w historii firmy. Co kupują za 20 miliardów dolarów?

NVIDIA wydała trzykrotność wartości firmy Groq! To największy deal w historii firmy. Co kupują za 20 miliardów dolarów?

27
AMD Ryzen 9 9950X3D2 pojawił się w bazach Geekbench oraz PassMark. Częściowa specyfikacja procesora została potwierdzona

AMD Ryzen 9 9950X3D2 pojawił się w bazach Geekbench oraz PassMark. Częściowa specyfikacja procesora została potwierdzona

47
Intel Core Ultra 5 335 oraz Core Ultra 5 325 - Budżetowe układy Panther Lake o konfiguracji zbliżonej do Lunar Lake

Intel Core Ultra 5 335 oraz Core Ultra 5 325 - Budżetowe układy Panther Lake o konfiguracji zbliżonej do Lunar Lake

17
Liczba komentarzy: 68

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.