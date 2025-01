AMD Ryzen - programowe załatanie luki "Zenbleed" ma ograniczony wpływ na wydajność procesorów z rodziny Zen 2

Z dużą regularnością pojawiają się doniesienia o nowych lukach bezpieczeństwa zarówno w procesorach Intela, jak i AMD. Jednym z przykładów jest luka Zenbleed obecna w CPU z rodziny Zen 2. Została ona wykryta już jakiś czas temu, ale ciągle trwa proces jej łatania. Jeden z serwisów technologicznych postanowił zbadać, jak duży wpływ na wydajność ma zastosowanie poprawki programowej. Okazuje się, że większość zwykłych użytkowników nie ma powodów do niepokoju.

Programowe załatanie luki Zenbleed nie ma znaczącego wpływu na wydajność procesorów Zen 2 w większości zwykłych zastosowań. Różnice pojawiają się jednak w bardziej profesjonalnych zadaniach.

O luce Zenbleed, obecnej w procesorach AMD z rodziny Zen 2, pisaliśmy już jakiś czas temu. Dotyczy całego przekroju CPU, od jednostek do komputerów stacjonarnych, przez rozwiązania mobilne, aż po serwerowe procesory EPYC. W dużym uproszczeniu, dzięki wykorzystaniu luki możliwa jest kradzież chronionych informacji z CPU, a całą operację da się przeprowadzić zdalnie. Na chwilę obecną AMD wydało poprawki firmware do procesorów serwerowych. Desktopowe jednostki otrzymają je dopiero w grudniu bieżącego roku. Możliwe jest także programowe załatanie luki Zenbleed, poprzez odpowiednie ustawienie parametru MSR za pomocą aplikacji RWEverything. Cały proces nie jest skomplikowany, ale może narazić użytkownika na inne luki, ponieważ jego użycie wiąże się z dezaktywacją funkcji Hypervisor-Protected Code Integrity (HVCI) i Microsoft Vulnerable Driver Blocklist.

Jak zatem przedstawia się wydajność procesorów po zastosowaniu poprawki? W przypadku gier różnicy praktycznie nie ma. Serwis Tom's Hardware przetestował jednostki AMD Ryzen 9 3950X i Ryzen 5 3600 w pięciu grach, wśród których znalazły się Watch Dogs Legion, Cyberpunk 2077, Far Cry 6, Hitman 3 i Total War: Warhammer 3. W przypadku słabszego procesora średnia nie pokazała żadnych różnic. Ryzen 9 3950X okazał się z poprawką wolniejszy o niecały 1%. Jedyną wyraźniejszą różnicę odnotowano w przypadku gry Total War: Warhammer 3, gdzie CPU z poprawką spowolnił o około 3%.

Sytuacja niewiele zmieniła się w przypadku testów w aplikacjach Cinebench, POV-ray, vray, Blender, y-cruncher oraz HandBreak (procesory z poprawkami były wręcz średnio około 1 do 1,5% szybsze). W niektórych przypadkach dało się jednak odczuć zauważalne różnice. Dotyczy to zwłaszcza ostatniego z wymienionych zastosowań, gdzie w przypadku kodeku x264 po zastosowaniu poprawki odnotowano wzrost wydajności na poziomie około 5% i 9% (w zależności od procesora). W większości pozostałych z wymienionych wyżej testów, poprawka nie wpłynęła w sposób znaczący na uzyskiwane rezultaty.

Interesująco przedstawia się sytuacja w benchmarku LuxMark. Według zaprezentowanych informacji, Ryzen 9 3950X z poprawką przyspieszył o 5%, a Ryzen 5 3600 o blisko 12%. Wynika to zapewne z dezaktywacji HVCI, które znane jest z tego, że może obniżać wydajność. Największe różnice zanotowano w teście C-Ray, wykorzystującym Ray Tracing. Tutaj znaczący był z kolei spadek, ponieważ sięgnął niemal 20%. Jak pokazują testy, wiele zależy od konkretnego modelu procesora. Idealnie widać to na przykładzie Ryzena 9 3950X i kodowania SVT-HEVC. CPU po zastosowaniu poprawki spowolnił w tym zadaniu o około 16%, podczas gdy wydajność Ryzena 5 3600 prawie w ogóle się nie zmieniła.

Sposób łatania luki wykorzystany przez serwis Tom’s Hardware jest daleki od idealnego, ale pokazuje czego można mniej więcej spodziewać się po aktualizacji firmware’u. Prawdopodobnie programowa poprawka okaże się mniej efektywna, niż rozwiązanie zaimplementowane ostatecznie przez AMD. W rezultacie spadki wydajności mogą być niższe, a nawet całkowicie się zacierać. To sama zasada będzie dotyczyła zapewne zanotowanych wzrostów wydajności, ponieważ aktualizacja producenta nie będzie wiązała się z wyłączeniem funkcji HVCI. Niezależnie do tego, większość zwykłych użytkowników jednostek Zen 2 nie ma powodów do niepokoju, chyba że wykorzystują swoje procesory do bardziej profesjonalnych zastosowań.

Źródło: Tom's Hardware