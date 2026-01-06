AMD Ryzen AI Max+ 392 oraz Ryzen AI Max+ 388 - Odświeżone procesory Strix Halo. Zen 5 i RDNA 3.5 na pokładzie

Rok temu AMD zaprezentowało procesory Ryzen AI Max z serii Strix Halo. To nietypowe jednostki, w których wykorzystano do 16 rdzeni Zen 5 oraz znacznie większe, wbudowane układy graficzne, oferujące nawet 40 bloków CU RDNA 3.5, co byłoby niemożliwe w przypadku klasycznych APU o mniejszych rozmiarach. Strix Halo, jak na zintegrowane rozwiązanie, radzi sobie bardzo dobrze zarówno w grach jak i programach oraz zastosowaniach AI, gdzie sam układ graficzny może mieć przyporządkowane do 96 GB pamięci z łącznej puli 128 GB. Podczas targów CES 2026, AMD ujawniło dwie kolejne jednostki z tej serii.

AMD zaprezentowało odświeżone procesory Strix Halo w postaci Ryzen AI Max+ 392 oraz Ryzen AI Max+ 388. Obie jednostki oferują najmocniejszy wariant iGPU, czyli Radeon 8060S z 40 jednostkami CU RDNA 3.5. Ponadto producent potwierdza, że w 2026 roku powinna znacząco poprawić się dostępność układów z serii Strix Halo.

AMD Strix Halo w tym roku rozszerzy się o dwie jednostki, a do tego potwierdzono lepszą dostępność całej serii w 2026 roku. Nowe układy to Ryzen AI Max+ 392 oraz Ryzen AI Max+ 388. Ich nazwy nie powinny być dla Was zaskoczeniem, ponieważ informacje o obu jednostkach pojawiły się jeszcze jesienią 2025 roku. Pierwszy z wymienionych procesorów ma wykorzystać 12 rdzeni Zen 5 oraz układ graficzny AMD Radeon 8060S z 40 blokami CU RDNA 3.5. Druga jednostka jest jeszcze ciekawsza, ponieważ AMD Ryzen AI Max+ 388 łączy w sobie 8 rdzeni Zen 5 oraz iGPU Radeon 8060S w tej samej konfiguracji, a więc z 40 blokami CU. To właśnie ten układ wydaje się teraz mieć najbardziej optymalną specyfikację.

Ryzen AI Max+ 395 Ryzen AI Max+ 392 Ryzen AI Max (PRO) 390 Ryzen AI Max+ 388 Ryzen AI Max (PRO) 385 Ryzen AI Max PRO 380 Seria Strix Halo Architektura Zen 5 (CPU) + RDNA 3.5 (iGPU) + XDNA 2 (NPU) Litografia TSMC 4 nm Rdzenie 16C/32T 12C/24T 12C/24T 8C/16T 8C/16T 6C/12T Zegar bazowy 3,0 GHz ? 3,2 GHz ? 3,6 GHz 3,6 GHz Turbo 5,1 GHz 5,0 GHz 5,0 GHz 5,0 GHz 5,0 GHz 4,9 GHz Cache L2+L3 80 MB 76 MB 76 MB 40 MB 40 MB 38 MB Układ iGPU Radeon 8060S Radeon 8060S Radeon 8050S Radeon 8060S Radeon 8050S Radeon 8040S Budowa iGPU 40 CU 40 CU 32 CU 40 CU 32 CU 16 CU Kontroler 256-bit LPDDR5X

8000 MT/s 128-bit LPDDR5X

8000 MT/s NPU 50 TOPS TDP 55 W cTDP 45 - 120 W

Taktowanie w trybie Turbo sięga maksymalnie 5,0 GHz zarówno dla AMD Ryzen AI Max+ 392 jak i Ryzen AI Max+ 388. Niezmieniony pozostaje także kontroler pamięci (256-bitowy LPDDR5X 8000 MT/s), współczynnik TDP oraz wbudowany chip NPU o mocy do 50 TOPS (XDNA 2). To samo dotyczy pamięci cache L2+L3, która wynosi 76 MB w przypadku Ryzen AI Max+ 392 oraz 40 MB dla Ryzen AI Max+ 388. Oba układy Strix Halo powinny pojawić się w pierwszych urządzeniach w pierwszym kwartale 2026 roku. AMD dodatkowo udostępniło kilka wstępnych wyników wydajności, gdzie procesory Ryzen AI Max+ 392 oraz Ryzen AI Max+ 388 są porównywane do układów Intel Arrow Lake-H: odpowiednio Core Ultra 9 285H oraz Core Ultra 7 255H. Wydajność iGPU w Cyberpunku 2077 przykładowo ma być blisko 2.6x wyższa w porównaniu do układu graficznego Intel ARC 140T z Core Ultra 7 255H.

