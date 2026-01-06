AMD Ryzen AI Max+ 392 oraz Ryzen AI Max+ 388 - Odświeżone procesory Strix Halo. Zen 5 i RDNA 3.5 na pokładzie
Rok temu AMD zaprezentowało procesory Ryzen AI Max z serii Strix Halo. To nietypowe jednostki, w których wykorzystano do 16 rdzeni Zen 5 oraz znacznie większe, wbudowane układy graficzne, oferujące nawet 40 bloków CU RDNA 3.5, co byłoby niemożliwe w przypadku klasycznych APU o mniejszych rozmiarach. Strix Halo, jak na zintegrowane rozwiązanie, radzi sobie bardzo dobrze zarówno w grach jak i programach oraz zastosowaniach AI, gdzie sam układ graficzny może mieć przyporządkowane do 96 GB pamięci z łącznej puli 128 GB. Podczas targów CES 2026, AMD ujawniło dwie kolejne jednostki z tej serii.
AMD zaprezentowało odświeżone procesory Strix Halo w postaci Ryzen AI Max+ 392 oraz Ryzen AI Max+ 388. Obie jednostki oferują najmocniejszy wariant iGPU, czyli Radeon 8060S z 40 jednostkami CU RDNA 3.5. Ponadto producent potwierdza, że w 2026 roku powinna znacząco poprawić się dostępność układów z serii Strix Halo.
AMD Strix Halo w tym roku rozszerzy się o dwie jednostki, a do tego potwierdzono lepszą dostępność całej serii w 2026 roku. Nowe układy to Ryzen AI Max+ 392 oraz Ryzen AI Max+ 388. Ich nazwy nie powinny być dla Was zaskoczeniem, ponieważ informacje o obu jednostkach pojawiły się jeszcze jesienią 2025 roku. Pierwszy z wymienionych procesorów ma wykorzystać 12 rdzeni Zen 5 oraz układ graficzny AMD Radeon 8060S z 40 blokami CU RDNA 3.5. Druga jednostka jest jeszcze ciekawsza, ponieważ AMD Ryzen AI Max+ 388 łączy w sobie 8 rdzeni Zen 5 oraz iGPU Radeon 8060S w tej samej konfiguracji, a więc z 40 blokami CU. To właśnie ten układ wydaje się teraz mieć najbardziej optymalną specyfikację.
|Ryzen AI Max+ 395
|Ryzen AI Max+ 392
|Ryzen AI Max (PRO) 390
|Ryzen AI Max+ 388
|Ryzen AI Max (PRO) 385
|Ryzen AI Max PRO 380
|Seria
|Strix Halo
|Architektura
|Zen 5 (CPU) + RDNA 3.5 (iGPU) + XDNA 2 (NPU)
|Litografia
|TSMC 4 nm
|Rdzenie
|16C/32T
|12C/24T
|12C/24T
|8C/16T
|8C/16T
|6C/12T
|Zegar bazowy
|3,0 GHz
|?
|3,2 GHz
|?
|3,6 GHz
|3,6 GHz
|Turbo
|5,1 GHz
|5,0 GHz
|5,0 GHz
|5,0 GHz
|5,0 GHz
|4,9 GHz
|Cache L2+L3
|80 MB
|76 MB
|76 MB
|40 MB
|40 MB
|38 MB
|Układ iGPU
|Radeon 8060S
|Radeon 8060S
|Radeon 8050S
|Radeon 8060S
|Radeon 8050S
|Radeon 8040S
|Budowa iGPU
|40 CU
|40 CU
|32 CU
|40 CU
|32 CU
|16 CU
|Kontroler
|256-bit LPDDR5X
8000 MT/s
|128-bit LPDDR5X
8000 MT/s
|NPU
|50 TOPS
|TDP
|55 W
|cTDP
|45 - 120 W
Taktowanie w trybie Turbo sięga maksymalnie 5,0 GHz zarówno dla AMD Ryzen AI Max+ 392 jak i Ryzen AI Max+ 388. Niezmieniony pozostaje także kontroler pamięci (256-bitowy LPDDR5X 8000 MT/s), współczynnik TDP oraz wbudowany chip NPU o mocy do 50 TOPS (XDNA 2). To samo dotyczy pamięci cache L2+L3, która wynosi 76 MB w przypadku Ryzen AI Max+ 392 oraz 40 MB dla Ryzen AI Max+ 388. Oba układy Strix Halo powinny pojawić się w pierwszych urządzeniach w pierwszym kwartale 2026 roku. AMD dodatkowo udostępniło kilka wstępnych wyników wydajności, gdzie procesory Ryzen AI Max+ 392 oraz Ryzen AI Max+ 388 są porównywane do układów Intel Arrow Lake-H: odpowiednio Core Ultra 9 285H oraz Core Ultra 7 255H. Wydajność iGPU w Cyberpunku 2077 przykładowo ma być blisko 2.6x wyższa w porównaniu do układu graficznego Intel ARC 140T z Core Ultra 7 255H.