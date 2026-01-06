Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Procesory

AMD Ryzen AI Max+ 392 oraz Ryzen AI Max+ 388 - Odświeżone procesory Strix Halo. Zen 5 i RDNA 3.5 na pokładzie

Damian Marusiak | 06-01-2026 04:30 |

AMD Ryzen AI Max+ 392 oraz Ryzen AI Max+ 388 - Odświeżone procesory Strix Halo. Zen 5 i RDNA 3.5 na pokładzieRok temu AMD zaprezentowało procesory Ryzen AI Max z serii Strix Halo. To nietypowe jednostki, w których wykorzystano do 16 rdzeni Zen 5 oraz znacznie większe, wbudowane układy graficzne, oferujące nawet 40 bloków CU RDNA 3.5, co byłoby niemożliwe w przypadku klasycznych APU o mniejszych rozmiarach. Strix Halo, jak na zintegrowane rozwiązanie, radzi sobie bardzo dobrze zarówno w grach jak i programach oraz zastosowaniach AI, gdzie sam układ graficzny może mieć przyporządkowane do 96 GB pamięci z łącznej puli 128 GB. Podczas targów CES 2026, AMD ujawniło dwie kolejne jednostki z tej serii.

AMD zaprezentowało odświeżone procesory Strix Halo w postaci Ryzen AI Max+ 392 oraz Ryzen AI Max+ 388. Obie jednostki oferują najmocniejszy wariant iGPU, czyli Radeon 8060S z 40 jednostkami CU RDNA 3.5. Ponadto producent potwierdza, że w 2026 roku powinna znacząco poprawić się dostępność układów z serii Strix Halo.

AMD Ryzen AI Max+ 392 oraz Ryzen AI Max+ 388 - Odświeżone procesory Strix Halo. Zen 5 i RDNA 3.5 na pokładzie [1]

AMD Ryzen 7 9850X3D - Oficjalna zapowiedź jeszcze szybszego procesora dla gier. Specyfikacja oraz wydajność układu Zen 5

AMD Strix Halo w tym roku rozszerzy się o dwie jednostki, a do tego potwierdzono lepszą dostępność całej serii w 2026 roku. Nowe układy to Ryzen AI Max+ 392 oraz Ryzen AI Max+ 388. Ich nazwy nie powinny być dla Was zaskoczeniem, ponieważ informacje o obu jednostkach pojawiły się jeszcze jesienią 2025 roku. Pierwszy z wymienionych procesorów ma wykorzystać 12 rdzeni Zen 5 oraz układ graficzny AMD Radeon 8060S z 40 blokami CU RDNA 3.5. Druga jednostka jest jeszcze ciekawsza, ponieważ AMD Ryzen AI Max+ 388 łączy w sobie 8 rdzeni Zen 5 oraz iGPU Radeon 8060S w tej samej konfiguracji, a więc z 40 blokami CU. To właśnie ten układ wydaje się teraz mieć najbardziej optymalną specyfikację.

  Ryzen AI Max+ 395 Ryzen AI Max+ 392 Ryzen AI Max (PRO) 390 Ryzen AI Max+ 388 Ryzen AI Max (PRO) 385 Ryzen AI Max PRO 380
Seria Strix Halo
Architektura Zen 5 (CPU) + RDNA 3.5 (iGPU) + XDNA 2 (NPU)
Litografia TSMC 4 nm
Rdzenie 16C/32T 12C/24T 12C/24T 8C/16T 8C/16T 6C/12T
Zegar bazowy 3,0 GHz ? 3,2 GHz ? 3,6 GHz 3,6 GHz
Turbo 5,1 GHz 5,0 GHz 5,0 GHz 5,0 GHz 5,0 GHz 4,9 GHz
Cache L2+L3 80 MB 76 MB 76 MB 40 MB 40 MB 38 MB
Układ iGPU Radeon 8060S Radeon 8060S Radeon 8050S Radeon 8060S Radeon 8050S Radeon 8040S
Budowa iGPU 40 CU 40 CU 32 CU 40 CU 32 CU 16 CU
Kontroler 256-bit LPDDR5X
8000 MT/s		 128-bit LPDDR5X
8000 MT/s
NPU 50 TOPS
TDP 55 W
cTDP 45 - 120 W

AMD Ryzen AI 9 HX 475, Ryzen AI 9 HX 470, Ryzen AI 7 450 i inne - Oficjalna zapowiedź procesorów Gorgon Point

Taktowanie w trybie Turbo sięga maksymalnie 5,0 GHz zarówno dla AMD Ryzen AI Max+ 392 jak i Ryzen AI Max+ 388. Niezmieniony pozostaje także kontroler pamięci (256-bitowy LPDDR5X 8000 MT/s), współczynnik TDP oraz wbudowany chip NPU o mocy do 50 TOPS (XDNA 2). To samo dotyczy pamięci cache L2+L3, która wynosi 76 MB w przypadku Ryzen AI Max+ 392 oraz 40 MB dla Ryzen AI Max+ 388. Oba układy Strix Halo powinny pojawić się w pierwszych urządzeniach w pierwszym kwartale 2026 roku. AMD dodatkowo udostępniło kilka wstępnych wyników wydajności, gdzie procesory Ryzen AI Max+ 392 oraz Ryzen AI Max+ 388 są porównywane do układów Intel Arrow Lake-H: odpowiednio Core Ultra 9 285H oraz Core Ultra 7 255H. Wydajność iGPU w Cyberpunku 2077 przykładowo ma być blisko 2.6x wyższa w porównaniu do układu graficznego Intel ARC 140T z Core Ultra 7 255H.

AMD Ryzen AI Max+ 392 oraz Ryzen AI Max+ 388 - Odświeżone procesory Strix Halo. Zen 5 i RDNA 3.5 na pokładzie [2]

AMD Ryzen AI Max+ 392 oraz Ryzen AI Max+ 388 - Odświeżone procesory Strix Halo. Zen 5 i RDNA 3.5 na pokładzie [3]

AMD Ryzen AI Max+ 392 oraz Ryzen AI Max+ 388 - Odświeżone procesory Strix Halo. Zen 5 i RDNA 3.5 na pokładzie [4]

Źródło: PurePC
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Intel Panther Lake - Oficjalna zapowiedź procesorów Core Ultra 300 dla notebooków i Mini PC. Specyfikacja i wydajność układów

Intel Panther Lake - Oficjalna zapowiedź procesorów Core Ultra 300 dla notebooków i Mini PC. Specyfikacja i wydajność układów

3
AMD Ryzen AI 9 HX 475, Ryzen AI 9 HX 470, Ryzen AI 7 450 i inne - Oficjalna zapowiedź procesorów Gorgon Point

AMD Ryzen AI 9 HX 475, Ryzen AI 9 HX 470, Ryzen AI 7 450 i inne - Oficjalna zapowiedź procesorów Gorgon Point

0
TSMC osiągnie miesięcznie 140 000 wafli w litografii 2 nm już pod koniec 2026 roku. Rekordowe tempo skalowania produkcji

TSMC osiągnie miesięcznie 140 000 wafli w litografii 2 nm już pod koniec 2026 roku. Rekordowe tempo skalowania produkcji

18
AMD Ryzen 7 9850X3D - Oficjalna zapowiedź jeszcze szybszego procesora dla gier. Specyfikacja oraz wydajność układu Zen 5

AMD Ryzen 7 9850X3D - Oficjalna zapowiedź jeszcze szybszego procesora dla gier. Specyfikacja oraz wydajność układu Zen 5

1
MediaTek Dimensity 7100 - nowa platforma mobilna dla tanich smartfonów. To wcale nie jest następca Dimensity 7050

MediaTek Dimensity 7100 - nowa platforma mobilna dla tanich smartfonów. To wcale nie jest następca Dimensity 7050

9
Liczba komentarzy: 0
Ten wpis nie ma jeszcze komentarzy. Zaloguj się i napisz pierwszy komentarz.

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.