AMD Ryzen AI 5 330 - Oficjalna prezentacja nowego procesora Krackan Point, przygotowanego z myślą o tańszych laptopach
Na początku lipca pojawiły się informacje, jakby AMD przygotowywało się do wprowadzenia kolejnego procesora z serii APU Krackan Point (Ryzen AI 300). Mowa o AMD Ryzen AI 5 330, który pojawił się w bazie popularnego programu GeekBench. Stąd pojawiło się trochę danych dotyczących specyfikacji rzeczonego układu. AMD postanowiło nie zwlekać zbyt długo i już teraz poznaliśmy wszystkie szczegóły dotyczące parametrów najtańszego z procesorów Krackan Point.
AMD oficjalnie zaprezentowało procesor Ryzen AI 5 330 z serii Krackan Point. Nowy układ ma być wykorzystywany w tańszych laptopach.
AMD Ryzen AI 5 330 - Nadchodzi budżetowy procesor Krackan Point 2 z rdzeniami Zen 5 i Zen 5c oraz iGPU Radeon 820M
AMD Ryzen AI 5 330 bazuje na innym chipie w porównaniu do pozostałych układów z serii Strix Point oraz Krackan Point - widać to po poniższym renderze, gdzie rdzeń jest mniejszy. Do dyspozycji oddano łącznie cztery rdzenie: jeden Zen 5 oraz trzy Zen 5c. Jest to zatem układ 4-rdzeniowy i 8-wątkowy o bazowym taktowaniu 2,0 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo do maksymalnie 4,5 GHz dla rdzenia Zen 5 oraz 3,4 GHz dla rdzeni Zen 5c. Bazowy współczynnik TDP wynosi 28 W z możliwością konfigurowania w zakresie od 15 do 28 W.
|AMD Ryzen AI 9 HX 370
|AMD Ryzen AI 9 365
|AMD Ryzen AI 7 350
|AMD Ryzen AI 5 340
|AMD Ryzen AI 5 330
|Seria
|Strix Point
|Strix Point
|Krackan Point
|Krackan Point
|Krackan Point 2
|Architektura
|Zen 5(c) + RDNA 3.5 + XDNA 2
|Zen 5(c) + RDNA 3.5 + XDNA 2
|Zen 5(c) + RDNA 3.5 + XDNA 2
|Zen 5(c) + RDNA 3.5 + XDNA 2
|Zen 5(c) + RDNA 3.5 + XDNA 2
|Litografia
|TSMC 4 nm
|TSMC 4 nm
|TSMC 4 nm
|TSMC 4 nm
|TSMC 4 nm
|Liczba rdzeni
|12C/24T
|10C/20T
|8C/16T
|6C/12T
|4C/8T
|Konfiguracja
|4x Zen 5
8x Zen 5c
|4x Zen 5
6x Zen 5c
|4x Zen 5
4x Zen 5c
|3x Zen 5
3x Zen 5c
|1x Zen 5
3x Zen 5c
|Zegar bazowy
|2,0 GHz
|2,0 GHz
|2,0 GHz
|2,0 GHz
|2,0 GHz
|Zegar Turbo
|5,1 GHz
|5,0 GHz
|5,0 GHz
|4,8 GHz
|4,5 GHz
|Cache L2
|12 MB
|10 MB
|8 MB
|6 MB
|4 MB
|Cache L3
|24 MB
|24 MB
|16 MB
|16 MB
|8 MB
|Cache L2+L3
|36 MB
|34 MB
|24 MB
|22 MB
|12 MB
|Układ graficzny
|AMD Radeon 890M
|AMD Radeon 880M
|AMD Radeon 860M
|AMD Radeon 840M
|AMD Radeon 820M
|Budowa iGPU
|16 CU RDNA 3.5
|12 CU RDNA 3.5
|8 CU RDNA 3.5
|4 CU RDNA 3.5
|2 CU RDNA 3.5
|Taktowanie iGPU
|2900 MHz
|2900 MHz
|3000 MHz
|2900 MHz
|2800 MHz
|Kontroler RAM
|DDR5-5600
LPDDR5X-8000
|DDR5-5600
LPDDR5X-8000
|DDR5-5600
LPDDR5X-8000
|DDR5-5600
LPDDR5X-8000
|DDR5-5600
LPDDR5X-8000
|Obsługiwany RAM
|Do 256 GB
|Do 256 GB
|Do 256 GB
|Do 256 GB
|Do 256 GB
|NPU
|50 TOPS
|50 TOPS
|50 TOPS
|50 TOPS
|50 TOPS
|TDP
|15 - 54 W
|15 - 54 W
|15 - 54 W
|15 - 54 W
|15 - 28 W
Pierwsze próbki inżynieryjne nowej generacji procesorów AMD Ryzen, opartych na rdzeniach Zen 6, trafiły do partnerów firmy
Pomimo skromniejszej budowy, AMD Ryzen AI 5 330 wykorzystuje ten sam kontroler pamięci, obsługujący RAM typu DDR5 (5600 MT/s) lub LPDDR5X (8000 MT/s) o maksymalnej pojemności 256 GB. Procesor posiada również zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 820M, zbudowany na bazie 2 bloków CU RDNA 3.5 o taktowaniu 2800 MHz. Oczywiście nie brakuje wsparcia m.in. dla HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 UHBR10 czy Adaptive-Sync. AMD Ryzen AI 5 330 wyposażono w dokładnie ten sam blok NPU, oparty na architekturze XDNA 2 i o mocy do 50 TOPS, stąd oficjalna certyfikacja dla Copilot+ PC. Procesor ma trafić do tańszych notebooków, choć konkretnych kwot na razie nie poznaliśmy - laptopy takich marek jak ASUS, Acer, Lenovo czy HP dopiero będą prezentowane z tym układem.