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Start Aktualności Procesory

AMD Ryzen AI 5 330 - Oficjalna prezentacja nowego procesora Krackan Point, przygotowanego z myślą o tańszych laptopach

Damian Marusiak | 16-07-2025 17:00 |

AMD Ryzen AI 5 330 - Oficjalna prezentacja nowego procesora Krackan Point, przygotowanego z myślą o tańszych laptopachNa początku lipca pojawiły się informacje, jakby AMD przygotowywało się do wprowadzenia kolejnego procesora z serii APU Krackan Point (Ryzen AI 300). Mowa o AMD Ryzen AI 5 330, który pojawił się w bazie popularnego programu GeekBench. Stąd pojawiło się trochę danych dotyczących specyfikacji rzeczonego układu. AMD postanowiło nie zwlekać zbyt długo i już teraz poznaliśmy wszystkie szczegóły dotyczące parametrów najtańszego z procesorów Krackan Point.

AMD oficjalnie zaprezentowało procesor Ryzen AI 5 330 z serii Krackan Point. Nowy układ ma być wykorzystywany w tańszych laptopach.

AMD Ryzen AI 5 330 - Oficjalna prezentacja nowego procesora Krackan Point, przygotowanego z myślą o tańszych laptopach [1]

AMD Ryzen AI 5 330 - Nadchodzi budżetowy procesor Krackan Point 2 z rdzeniami Zen 5 i Zen 5c oraz iGPU Radeon 820M

AMD Ryzen AI 5 330 bazuje na innym chipie w porównaniu do pozostałych układów z serii Strix Point oraz Krackan Point - widać to po poniższym renderze, gdzie rdzeń jest mniejszy. Do dyspozycji oddano łącznie cztery rdzenie: jeden Zen 5 oraz trzy Zen 5c. Jest to zatem układ 4-rdzeniowy i 8-wątkowy o bazowym taktowaniu 2,0 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo do maksymalnie 4,5 GHz dla rdzenia Zen 5 oraz 3,4 GHz dla rdzeni Zen 5c. Bazowy współczynnik TDP wynosi 28 W z możliwością konfigurowania w zakresie od 15 do 28 W.

  AMD Ryzen AI 9 HX 370 AMD Ryzen AI 9 365 AMD Ryzen AI 7 350 AMD Ryzen AI 5 340 AMD Ryzen AI 5 330
Seria Strix Point Strix Point Krackan Point Krackan Point Krackan Point 2
Architektura Zen 5(c) + RDNA 3.5 + XDNA 2 Zen 5(c) + RDNA 3.5 + XDNA 2 Zen 5(c) + RDNA 3.5 + XDNA 2 Zen 5(c) + RDNA 3.5 + XDNA 2 Zen 5(c) + RDNA 3.5 + XDNA 2
Litografia TSMC 4 nm TSMC 4 nm TSMC 4 nm TSMC 4 nm TSMC 4 nm
Liczba rdzeni 12C/24T 10C/20T 8C/16T 6C/12T 4C/8T
Konfiguracja 4x Zen 5
8x Zen 5c		 4x Zen 5
6x Zen 5c		 4x Zen 5
4x Zen 5c		 3x Zen 5
3x Zen 5c		 1x Zen 5
3x Zen 5c
Zegar bazowy 2,0 GHz 2,0 GHz 2,0 GHz 2,0 GHz 2,0 GHz
Zegar Turbo 5,1 GHz 5,0 GHz 5,0 GHz 4,8 GHz 4,5 GHz
Cache L2 12 MB 10 MB 8 MB 6 MB 4 MB
Cache L3 24 MB 24 MB 16 MB 16 MB 8 MB
Cache L2+L3 36 MB 34 MB 24 MB 22 MB 12 MB
Układ graficzny AMD Radeon 890M AMD Radeon 880M AMD Radeon 860M AMD Radeon 840M AMD Radeon 820M
Budowa iGPU 16 CU RDNA 3.5 12 CU RDNA 3.5 8 CU RDNA 3.5 4 CU RDNA 3.5 2 CU RDNA 3.5
Taktowanie iGPU 2900 MHz 2900 MHz 3000 MHz 2900 MHz 2800 MHz
Kontroler RAM DDR5-5600
LPDDR5X-8000		 DDR5-5600
LPDDR5X-8000		 DDR5-5600
LPDDR5X-8000		 DDR5-5600
LPDDR5X-8000		 DDR5-5600
LPDDR5X-8000
Obsługiwany RAM Do 256 GB Do 256 GB Do 256 GB Do 256 GB Do 256 GB
NPU 50 TOPS 50 TOPS 50 TOPS 50 TOPS 50 TOPS
TDP 15 - 54 W 15 - 54 W 15 - 54 W 15 - 54 W 15 - 28 W

Pierwsze próbki inżynieryjne nowej generacji procesorów AMD Ryzen, opartych na rdzeniach Zen 6, trafiły do partnerów firmy

Pomimo skromniejszej budowy, AMD Ryzen AI 5 330 wykorzystuje ten sam kontroler pamięci, obsługujący RAM typu DDR5 (5600 MT/s) lub LPDDR5X (8000 MT/s) o maksymalnej pojemności 256 GB. Procesor posiada również zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 820M, zbudowany na bazie 2 bloków CU RDNA 3.5 o taktowaniu 2800 MHz. Oczywiście nie brakuje wsparcia m.in. dla HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 UHBR10 czy Adaptive-Sync. AMD Ryzen AI 5 330 wyposażono w dokładnie ten sam blok NPU, oparty na architekturze XDNA 2 i o mocy do 50 TOPS, stąd oficjalna certyfikacja dla Copilot+ PC. Procesor ma trafić do tańszych notebooków, choć konkretnych kwot na razie nie poznaliśmy - laptopy takich marek jak ASUS, Acer, Lenovo czy HP dopiero będą prezentowane z tym układem.

AMD Ryzen AI 5 330 - Oficjalna prezentacja nowego procesora Krackan Point, przygotowanego z myślą o tańszych laptopach [2]

Źródło: AMD
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