AMD Ryzen AI 5 330 - Oficjalna prezentacja nowego procesora Krackan Point, przygotowanego z myślą o tańszych laptopach

Na początku lipca pojawiły się informacje, jakby AMD przygotowywało się do wprowadzenia kolejnego procesora z serii APU Krackan Point (Ryzen AI 300). Mowa o AMD Ryzen AI 5 330, który pojawił się w bazie popularnego programu GeekBench. Stąd pojawiło się trochę danych dotyczących specyfikacji rzeczonego układu. AMD postanowiło nie zwlekać zbyt długo i już teraz poznaliśmy wszystkie szczegóły dotyczące parametrów najtańszego z procesorów Krackan Point.

AMD oficjalnie zaprezentowało procesor Ryzen AI 5 330 z serii Krackan Point. Nowy układ ma być wykorzystywany w tańszych laptopach.

AMD Ryzen AI 5 330 bazuje na innym chipie w porównaniu do pozostałych układów z serii Strix Point oraz Krackan Point - widać to po poniższym renderze, gdzie rdzeń jest mniejszy. Do dyspozycji oddano łącznie cztery rdzenie: jeden Zen 5 oraz trzy Zen 5c. Jest to zatem układ 4-rdzeniowy i 8-wątkowy o bazowym taktowaniu 2,0 GHz z możliwością zwiększenia w trybie Turbo do maksymalnie 4,5 GHz dla rdzenia Zen 5 oraz 3,4 GHz dla rdzeni Zen 5c. Bazowy współczynnik TDP wynosi 28 W z możliwością konfigurowania w zakresie od 15 do 28 W.

AMD Ryzen AI 9 HX 370 AMD Ryzen AI 9 365 AMD Ryzen AI 7 350 AMD Ryzen AI 5 340 AMD Ryzen AI 5 330 Seria Strix Point Strix Point Krackan Point Krackan Point Krackan Point 2 Architektura Zen 5(c) + RDNA 3.5 + XDNA 2 Zen 5(c) + RDNA 3.5 + XDNA 2 Zen 5(c) + RDNA 3.5 + XDNA 2 Zen 5(c) + RDNA 3.5 + XDNA 2 Zen 5(c) + RDNA 3.5 + XDNA 2 Litografia TSMC 4 nm TSMC 4 nm TSMC 4 nm TSMC 4 nm TSMC 4 nm Liczba rdzeni 12C/24T 10C/20T 8C/16T 6C/12T 4C/8T Konfiguracja 4x Zen 5

8x Zen 5c 4x Zen 5

6x Zen 5c 4x Zen 5

4x Zen 5c 3x Zen 5

3x Zen 5c 1x Zen 5

3x Zen 5c Zegar bazowy 2,0 GHz 2,0 GHz 2,0 GHz 2,0 GHz 2,0 GHz Zegar Turbo 5,1 GHz 5,0 GHz 5,0 GHz 4,8 GHz 4,5 GHz Cache L2 12 MB 10 MB 8 MB 6 MB 4 MB Cache L3 24 MB 24 MB 16 MB 16 MB 8 MB Cache L2+L3 36 MB 34 MB 24 MB 22 MB 12 MB Układ graficzny AMD Radeon 890M AMD Radeon 880M AMD Radeon 860M AMD Radeon 840M AMD Radeon 820M Budowa iGPU 16 CU RDNA 3.5 12 CU RDNA 3.5 8 CU RDNA 3.5 4 CU RDNA 3.5 2 CU RDNA 3.5 Taktowanie iGPU 2900 MHz 2900 MHz 3000 MHz 2900 MHz 2800 MHz Kontroler RAM DDR5-5600

LPDDR5X-8000 DDR5-5600

LPDDR5X-8000 DDR5-5600

LPDDR5X-8000 DDR5-5600

LPDDR5X-8000 DDR5-5600

LPDDR5X-8000 Obsługiwany RAM Do 256 GB Do 256 GB Do 256 GB Do 256 GB Do 256 GB NPU 50 TOPS 50 TOPS 50 TOPS 50 TOPS 50 TOPS TDP 15 - 54 W 15 - 54 W 15 - 54 W 15 - 54 W 15 - 28 W

Pomimo skromniejszej budowy, AMD Ryzen AI 5 330 wykorzystuje ten sam kontroler pamięci, obsługujący RAM typu DDR5 (5600 MT/s) lub LPDDR5X (8000 MT/s) o maksymalnej pojemności 256 GB. Procesor posiada również zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 820M, zbudowany na bazie 2 bloków CU RDNA 3.5 o taktowaniu 2800 MHz. Oczywiście nie brakuje wsparcia m.in. dla HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 UHBR10 czy Adaptive-Sync. AMD Ryzen AI 5 330 wyposażono w dokładnie ten sam blok NPU, oparty na architekturze XDNA 2 i o mocy do 50 TOPS, stąd oficjalna certyfikacja dla Copilot+ PC. Procesor ma trafić do tańszych notebooków, choć konkretnych kwot na razie nie poznaliśmy - laptopy takich marek jak ASUS, Acer, Lenovo czy HP dopiero będą prezentowane z tym układem.

Źródło: AMD