AMD Ryzen AI 9 HX 475, Ryzen AI 9 HX 470, Ryzen AI 7 450 i inne - Oficjalna zapowiedź procesorów Gorgon Point

W nocy odbyła się konferencja firmy AMD w ramach rozpoczynających się właśnie targów CES w Las Vegas. O procesorze Ryzen 7 9850X3D napisaliśmy już w osobnym materiale, tutaj natomiast skupimy się na mobilnych jednostkach Ryzen AI 400, o których również przedpremierowo krążyło sporo informacji. Seria Gorgon Point, bo o niej mowa, to odświeżone procesory APU, które wcześniej wchodziły w skład serii Strix Point oraz Krackan Point. Na znaczące zmiany w wydajności nie ma co liczyć tym razem, ponieważ architektura CPU / iGPU / NPU nie uległa zmianie, niemniej producent wprowadził kilka oczekiwanych modyfikacji w samej specyfikacji.

Firma AMD, podczas konferencji na targach CES 2026, oficjalnie zaprezentowała procesory Ryzen AI 400 należące do serii Gorgon Point. Mowa o odświeżonych układach Strix Point i Krackan Point, które zaoferują nieco wyższe taktowania, ulepszony kontroler pamięci i trochę mocniejsze NPU.

Procesory AMD Ryzen AI 400 z serii Gorgon Point trafią zarówno do notebooków jak i w formie desktopowej na podstawkę AM5. Wygląda na to, że AMD utrzyma identyczne (lub bardzo zbliżone) nazewnictwo w przypadku wersji mobilnej oraz desktopowej. Topowymi jednostkami będą AMD Ryzen AI 9 HX 475 oraz Ryzen AI 9 HX 470. Obie te jednostki różnią się tylko nieco mocniejszym NPU w pierwszym z wymienionych procesorów, gdzie moc wynosi 60 TOPS, natomiast w drugim 55 TOPS. W pozostałych procesorach Gorgon Point, NPU zaoferuje identyczną wydajność jak w poprzedniej serii Ryzen AI 300 - 50 TOPS.

Ryzen AI 9 HX 475 Ryzen AI 9 HX 470 Ryzen AI 9 465 Ryzen AI 7 450 Ryzen AI 7 445 Ryzen AI 5 435 Ryzen AI 5 430 Seria Gorgon Point Litografia TSMC 4 nm Architektura Zen 5 + Zen 5c (CPU) + RDNA 3.5 (iGPU) + XDNA 2 (NPU) Konfiguracja 12C/24T

4 x Zen 5

8 x Zen 5c 12C/24T

4 x Zen 5

8 x Zen 5c 10C/20T

4 x Zen 5

6 x Zen 5c 8C/16T

4 x Zen 5

4 x Zen 5c 6C/12T

2 x Zen 5

4 x Zen 5c 6C/12T

2 x Zen 5

4 x Zen 5c 4C/8T

1 x Zen 5

3 x Zen 5c Zegar bazowy 2,0 GHz Turbo 5,2 GHz 5,2 GHz 5,0 GHz 5,1 GHz 4,6 GHz 4,5 GHz 4,5 GHz Cache L2+L3 36 MB 36 MB 34 MB 24 MB 14 MB 14 MB 12 MB iGPU Radeon 890M Radeon 890M Radeon 880M Radeon 860M Radeon 840M Radeon 840M Radeon 840M Budowa iGPU 16 CU 16 CU 12 CU 8 CU 4 CU 4 CU 4 CU Zegar iGPU 3100 MHz 3100 MHz 2900 MHz 3100 MHz 2900 MHz 2800 MHz 2800 MHz Kontroler RAM Do

8533 MT/s Do

8533 MT/s Do

8533 MT/s Do

8533 MT/s Do

8000 MT/s Do

8000 MT/s Do

8000 MT/s NPU 60 TOPS 55 TOPS 50 TOPS 50 TOPS 50 TOPS 50 TOPS 50 TOPS cTDP 15 - 54 W

Wszystkie procesory Gorgon Point mają identyczne taktowanie bazowe jak wcześniej - 2,0 GHz - natomiast teraz nieco wyższe jest taktowanie Turbo, sięgające 5,2 GHz dla Ryzen AI 9 HX 475 i Ryzen AI 9 HX 470 oraz 5,1 GHz dla Ryzen AI 7 450. Wszystkie te trzy jednostki zaoferują również zintegrowany układ graficzny z taktowaniem sięgającym 3100 MHz. Niestety AMD pokusiło się o pewne modyfikacje w specyfikacji, w wyniku którego mamy np. Ryzen AI 7 450 oraz Ryzen AI 7 445 o odmiennej konfiguracji (8 rdzeni i 6 rdzeni odpowiednio oraz inne układy graficzne), a także Ryzen AI 5 435 oraz Ryzen AI 5 430 (6 rdzeni w pierwszym i tylko 4 rdzenie w drugim). Warto pamiętać, że pomiędzy tymi konkretnymi procesorami różnice są znacznie większe niż mogłoby to wynikać z samego nazewnictwa.

Część procesorów Gorgon Point zaoferuje teraz także usprawniony kontroler pamięci, obsługujący moduły LPDDR5X o efektywnym zegarze do 8533 MT/s (wcześniej 8000 MT/s). AMD w swoich porównaniach do układu Intel Lunar Lake w postaci Core Ultra 9 288V ujawnia, iż przykładowy model Ryzen AI 9 HX 470 zaoferuje do 30% wyższą wydajność w wielozadaniowości, do 70% wyższe osiągi w content creation, dłuższy czas pracy na zasilaniu akumulatorowym (sięgający 24 godzin), o 10% wyższą wydajność w grach oraz do 25% mocniejsze NPU. Pierwsze laptopy z procesorami AMD Ryzen AI 400 trafią do sprzedaży w pierwszym kwartale 2026 roku. Dostępność desktopowych modeli nie została na wcześniejszej prezentacji ogłoszona. Jeśli pojawią się dodatkowe informacje w trakcie konferencji AMD na CES 2026, materiał zostanie uzupełniony o stosowne adnotacje.

Źródło: PurePC