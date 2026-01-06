Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Procesory

AMD Ryzen AI 9 HX 475, Ryzen AI 9 HX 470, Ryzen AI 7 450 i inne - Oficjalna zapowiedź procesorów Gorgon Point

Damian Marusiak | 06-01-2026 04:30 |

AMD Ryzen AI 9 HX 475, Ryzen AI 9 HX 470, Ryzen AI 7 450 i inne - Oficjalna zapowiedź procesorów Gorgon PointW nocy odbyła się konferencja firmy AMD w ramach rozpoczynających się właśnie targów CES w Las Vegas. O procesorze Ryzen 7 9850X3D napisaliśmy już w osobnym materiale, tutaj natomiast skupimy się na mobilnych jednostkach Ryzen AI 400, o których również przedpremierowo krążyło sporo informacji. Seria Gorgon Point, bo o niej mowa, to odświeżone procesory APU, które wcześniej wchodziły w skład serii Strix Point oraz Krackan Point. Na znaczące zmiany w wydajności nie ma co liczyć tym razem, ponieważ architektura CPU / iGPU / NPU nie uległa zmianie, niemniej producent wprowadził kilka oczekiwanych modyfikacji w samej specyfikacji.

Firma AMD, podczas konferencji na targach CES 2026, oficjalnie zaprezentowała procesory Ryzen AI 400 należące do serii Gorgon Point. Mowa o odświeżonych układach Strix Point i Krackan Point, które zaoferują nieco wyższe taktowania, ulepszony kontroler pamięci i trochę mocniejsze NPU.

AMD Ryzen AI 9 HX 475, Ryzen AI 9 HX 470, Ryzen AI 7 450 i inne - Oficjalna zapowiedź procesorów Gorgon Point [1]

AMD Ryzen 7 9850X3D - Oficjalna zapowiedź jeszcze szybszego procesora dla gier. Specyfikacja oraz wydajność układu Zen 5

Procesory AMD Ryzen AI 400 z serii Gorgon Point trafią zarówno do notebooków jak i w formie desktopowej na podstawkę AM5. Wygląda na to, że AMD utrzyma identyczne (lub bardzo zbliżone) nazewnictwo w przypadku wersji mobilnej oraz desktopowej. Topowymi jednostkami będą AMD Ryzen AI 9 HX 475 oraz Ryzen AI 9 HX 470. Obie te jednostki różnią się tylko nieco mocniejszym NPU w pierwszym z wymienionych procesorów, gdzie moc wynosi 60 TOPS, natomiast w drugim 55 TOPS. W pozostałych procesorach Gorgon Point, NPU zaoferuje identyczną wydajność jak w poprzedniej serii Ryzen AI 300 - 50 TOPS.

  Ryzen AI 9 HX 475 Ryzen AI 9 HX 470 Ryzen AI 9 465 Ryzen AI 7 450 Ryzen AI 7 445 Ryzen AI 5 435 Ryzen AI 5 430
Seria Gorgon Point
Litografia TSMC 4 nm
Architektura Zen 5 + Zen 5c (CPU) + RDNA 3.5 (iGPU) + XDNA 2 (NPU)
Konfiguracja 12C/24T
4 x Zen 5
8 x Zen 5c		 12C/24T
4 x Zen 5
8 x Zen 5c		 10C/20T
4 x Zen 5
6 x Zen 5c		 8C/16T
4 x Zen 5
4 x Zen 5c		 6C/12T
2 x Zen 5
4 x Zen 5c		 6C/12T
2 x Zen 5
4 x Zen 5c		 4C/8T
1 x Zen 5
3 x Zen 5c
Zegar bazowy 2,0 GHz
Turbo 5,2 GHz 5,2 GHz 5,0 GHz 5,1 GHz 4,6 GHz 4,5 GHz 4,5 GHz
Cache L2+L3 36 MB 36 MB 34 MB 24 MB 14 MB 14 MB 12 MB
iGPU Radeon 890M Radeon 890M Radeon 880M Radeon 860M Radeon 840M Radeon 840M Radeon 840M
Budowa iGPU 16 CU 16 CU 12 CU 8 CU 4 CU 4 CU 4 CU
Zegar iGPU 3100 MHz 3100 MHz 2900 MHz 3100 MHz 2900 MHz 2800 MHz 2800 MHz
Kontroler RAM Do
8533 MT/s		 Do
8533 MT/s		 Do
8533 MT/s		 Do
8533 MT/s		 Do
8000 MT/s		 Do
8000 MT/s		 Do
8000 MT/s
NPU 60 TOPS 55 TOPS 50 TOPS 50 TOPS 50 TOPS 50 TOPS 50 TOPS
cTDP 15 - 54 W

AMD Ryzen AI 7 445 - Szykuje się kolejny procesor z serii Gorgon Point. Wbrew pozorom nie będzie to układ 8-rdzeniowy

Wszystkie procesory Gorgon Point mają identyczne taktowanie bazowe jak wcześniej - 2,0 GHz - natomiast teraz nieco wyższe jest taktowanie Turbo, sięgające 5,2 GHz dla Ryzen AI 9 HX 475 i Ryzen AI 9 HX 470 oraz 5,1 GHz dla Ryzen AI 7 450. Wszystkie te trzy jednostki zaoferują również zintegrowany układ graficzny z taktowaniem sięgającym 3100 MHz. Niestety AMD pokusiło się o pewne modyfikacje w specyfikacji, w wyniku którego mamy np. Ryzen AI 7 450 oraz Ryzen AI 7 445 o odmiennej konfiguracji (8 rdzeni i 6 rdzeni odpowiednio oraz inne układy graficzne), a także Ryzen AI 5 435 oraz Ryzen AI 5 430 (6 rdzeni w pierwszym i tylko 4 rdzenie w drugim). Warto pamiętać, że pomiędzy tymi konkretnymi procesorami różnice są znacznie większe niż mogłoby to wynikać z samego nazewnictwa.

AMD Ryzen AI 9 HX 475, Ryzen AI 9 HX 470, Ryzen AI 7 450 i inne - Oficjalna zapowiedź procesorów Gorgon Point [2]

AMD Ryzen AI 9 HX 475, Ryzen AI 9 HX 470, Ryzen AI 7 450 i inne - Oficjalna zapowiedź procesorów Gorgon Point [3]

AMD Ryzen AI 9 HX 475, Ryzen AI 9 HX 470, Ryzen AI 7 450 i inne - Oficjalna zapowiedź procesorów Gorgon Point [4]

AMD Ryzen AI 9 HX 470, Ryzen AI 9 465, Ryzen AI 7 450 - Specyfikacja procesorów Gorgon Point dla laptopów

Część procesorów Gorgon Point zaoferuje teraz także usprawniony kontroler pamięci, obsługujący moduły LPDDR5X o efektywnym zegarze do 8533 MT/s (wcześniej 8000 MT/s). AMD w swoich porównaniach do układu Intel Lunar Lake w postaci Core Ultra 9 288V ujawnia, iż przykładowy model Ryzen AI 9 HX 470 zaoferuje do 30% wyższą wydajność w wielozadaniowości, do 70% wyższe osiągi w content creation, dłuższy czas pracy na zasilaniu akumulatorowym (sięgający 24 godzin), o 10% wyższą wydajność w grach oraz do 25% mocniejsze NPU. Pierwsze laptopy z procesorami AMD Ryzen AI 400 trafią do sprzedaży w pierwszym kwartale 2026 roku. Dostępność desktopowych modeli nie została na wcześniejszej prezentacji ogłoszona. Jeśli pojawią się dodatkowe informacje w trakcie konferencji AMD na CES 2026, materiał zostanie uzupełniony o stosowne adnotacje.

AMD Ryzen AI 9 HX 475, Ryzen AI 9 HX 470, Ryzen AI 7 450 i inne - Oficjalna zapowiedź procesorów Gorgon Point [5]

AMD Ryzen AI 9 HX 475, Ryzen AI 9 HX 470, Ryzen AI 7 450 i inne - Oficjalna zapowiedź procesorów Gorgon Point [6]

AMD Ryzen AI 9 HX 475, Ryzen AI 9 HX 470, Ryzen AI 7 450 i inne - Oficjalna zapowiedź procesorów Gorgon Point [7]

AMD Ryzen AI 9 HX 475, Ryzen AI 9 HX 470, Ryzen AI 7 450 i inne - Oficjalna zapowiedź procesorów Gorgon Point [8]

AMD Ryzen AI 9 HX 475, Ryzen AI 9 HX 470, Ryzen AI 7 450 i inne - Oficjalna zapowiedź procesorów Gorgon Point [9]

AMD Ryzen AI 9 HX 475, Ryzen AI 9 HX 470, Ryzen AI 7 450 i inne - Oficjalna zapowiedź procesorów Gorgon Point [10]AMD Ryzen AI 9 HX 475, Ryzen AI 9 HX 470, Ryzen AI 7 450 i inne - Oficjalna zapowiedź procesorów Gorgon Point [11]

AMD Ryzen AI 9 HX 475, Ryzen AI 9 HX 470, Ryzen AI 7 450 i inne - Oficjalna zapowiedź procesorów Gorgon Point [12]

AMD Ryzen AI 9 HX 475, Ryzen AI 9 HX 470, Ryzen AI 7 450 i inne - Oficjalna zapowiedź procesorów Gorgon Point [13]

AMD Ryzen AI 9 HX 475, Ryzen AI 9 HX 470, Ryzen AI 7 450 i inne - Oficjalna zapowiedź procesorów Gorgon Point [14]

Źródło: PurePC
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Intel Panther Lake - Oficjalna zapowiedź procesorów Core Ultra 300 dla notebooków i Mini PC. Specyfikacja i wydajność układów

Intel Panther Lake - Oficjalna zapowiedź procesorów Core Ultra 300 dla notebooków i Mini PC. Specyfikacja i wydajność układów

3
AMD Ryzen AI Max+ 392 oraz Ryzen AI Max+ 388 - Odświeżone procesory Strix Halo. Zen 5 i RDNA 3.5 na pokładzie

AMD Ryzen AI Max+ 392 oraz Ryzen AI Max+ 388 - Odświeżone procesory Strix Halo. Zen 5 i RDNA 3.5 na pokładzie

0
TSMC osiągnie miesięcznie 140 000 wafli w litografii 2 nm już pod koniec 2026 roku. Rekordowe tempo skalowania produkcji

TSMC osiągnie miesięcznie 140 000 wafli w litografii 2 nm już pod koniec 2026 roku. Rekordowe tempo skalowania produkcji

18
AMD Ryzen 7 9850X3D - Oficjalna zapowiedź jeszcze szybszego procesora dla gier. Specyfikacja oraz wydajność układu Zen 5

AMD Ryzen 7 9850X3D - Oficjalna zapowiedź jeszcze szybszego procesora dla gier. Specyfikacja oraz wydajność układu Zen 5

1
MediaTek Dimensity 7100 - nowa platforma mobilna dla tanich smartfonów. To wcale nie jest następca Dimensity 7050

MediaTek Dimensity 7100 - nowa platforma mobilna dla tanich smartfonów. To wcale nie jest następca Dimensity 7050

9
Liczba komentarzy: 0
Ten wpis nie ma jeszcze komentarzy. Zaloguj się i napisz pierwszy komentarz.

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.