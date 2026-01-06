AMD Ryzen AI 9 HX 475, Ryzen AI 9 HX 470, Ryzen AI 7 450 i inne - Oficjalna zapowiedź procesorów Gorgon Point
W nocy odbyła się konferencja firmy AMD w ramach rozpoczynających się właśnie targów CES w Las Vegas. O procesorze Ryzen 7 9850X3D napisaliśmy już w osobnym materiale, tutaj natomiast skupimy się na mobilnych jednostkach Ryzen AI 400, o których również przedpremierowo krążyło sporo informacji. Seria Gorgon Point, bo o niej mowa, to odświeżone procesory APU, które wcześniej wchodziły w skład serii Strix Point oraz Krackan Point. Na znaczące zmiany w wydajności nie ma co liczyć tym razem, ponieważ architektura CPU / iGPU / NPU nie uległa zmianie, niemniej producent wprowadził kilka oczekiwanych modyfikacji w samej specyfikacji.
Firma AMD, podczas konferencji na targach CES 2026, oficjalnie zaprezentowała procesory Ryzen AI 400 należące do serii Gorgon Point. Mowa o odświeżonych układach Strix Point i Krackan Point, które zaoferują nieco wyższe taktowania, ulepszony kontroler pamięci i trochę mocniejsze NPU.
Procesory AMD Ryzen AI 400 z serii Gorgon Point trafią zarówno do notebooków jak i w formie desktopowej na podstawkę AM5. Wygląda na to, że AMD utrzyma identyczne (lub bardzo zbliżone) nazewnictwo w przypadku wersji mobilnej oraz desktopowej. Topowymi jednostkami będą AMD Ryzen AI 9 HX 475 oraz Ryzen AI 9 HX 470. Obie te jednostki różnią się tylko nieco mocniejszym NPU w pierwszym z wymienionych procesorów, gdzie moc wynosi 60 TOPS, natomiast w drugim 55 TOPS. W pozostałych procesorach Gorgon Point, NPU zaoferuje identyczną wydajność jak w poprzedniej serii Ryzen AI 300 - 50 TOPS.
|Ryzen AI 9 HX 475
|Ryzen AI 9 HX 470
|Ryzen AI 9 465
|Ryzen AI 7 450
|Ryzen AI 7 445
|Ryzen AI 5 435
|Ryzen AI 5 430
|Seria
|Gorgon Point
|Litografia
|TSMC 4 nm
|Architektura
|Zen 5 + Zen 5c (CPU) + RDNA 3.5 (iGPU) + XDNA 2 (NPU)
|Konfiguracja
|12C/24T
4 x Zen 5
8 x Zen 5c
|12C/24T
4 x Zen 5
8 x Zen 5c
|10C/20T
4 x Zen 5
6 x Zen 5c
|8C/16T
4 x Zen 5
4 x Zen 5c
|6C/12T
2 x Zen 5
4 x Zen 5c
|6C/12T
2 x Zen 5
4 x Zen 5c
|4C/8T
1 x Zen 5
3 x Zen 5c
|Zegar bazowy
|2,0 GHz
|Turbo
|5,2 GHz
|5,2 GHz
|5,0 GHz
|5,1 GHz
|4,6 GHz
|4,5 GHz
|4,5 GHz
|Cache L2+L3
|36 MB
|36 MB
|34 MB
|24 MB
|14 MB
|14 MB
|12 MB
|iGPU
|Radeon 890M
|Radeon 890M
|Radeon 880M
|Radeon 860M
|Radeon 840M
|Radeon 840M
|Radeon 840M
|Budowa iGPU
|16 CU
|16 CU
|12 CU
|8 CU
|4 CU
|4 CU
|4 CU
|Zegar iGPU
|3100 MHz
|3100 MHz
|2900 MHz
|3100 MHz
|2900 MHz
|2800 MHz
|2800 MHz
|Kontroler RAM
|Do
8533 MT/s
|Do
8533 MT/s
|Do
8533 MT/s
|Do
8533 MT/s
|Do
8000 MT/s
|Do
8000 MT/s
|Do
8000 MT/s
|NPU
|60 TOPS
|55 TOPS
|50 TOPS
|50 TOPS
|50 TOPS
|50 TOPS
|50 TOPS
|cTDP
|15 - 54 W
Wszystkie procesory Gorgon Point mają identyczne taktowanie bazowe jak wcześniej - 2,0 GHz - natomiast teraz nieco wyższe jest taktowanie Turbo, sięgające 5,2 GHz dla Ryzen AI 9 HX 475 i Ryzen AI 9 HX 470 oraz 5,1 GHz dla Ryzen AI 7 450. Wszystkie te trzy jednostki zaoferują również zintegrowany układ graficzny z taktowaniem sięgającym 3100 MHz. Niestety AMD pokusiło się o pewne modyfikacje w specyfikacji, w wyniku którego mamy np. Ryzen AI 7 450 oraz Ryzen AI 7 445 o odmiennej konfiguracji (8 rdzeni i 6 rdzeni odpowiednio oraz inne układy graficzne), a także Ryzen AI 5 435 oraz Ryzen AI 5 430 (6 rdzeni w pierwszym i tylko 4 rdzenie w drugim). Warto pamiętać, że pomiędzy tymi konkretnymi procesorami różnice są znacznie większe niż mogłoby to wynikać z samego nazewnictwa.
Część procesorów Gorgon Point zaoferuje teraz także usprawniony kontroler pamięci, obsługujący moduły LPDDR5X o efektywnym zegarze do 8533 MT/s (wcześniej 8000 MT/s). AMD w swoich porównaniach do układu Intel Lunar Lake w postaci Core Ultra 9 288V ujawnia, iż przykładowy model Ryzen AI 9 HX 470 zaoferuje do 30% wyższą wydajność w wielozadaniowości, do 70% wyższe osiągi w content creation, dłuższy czas pracy na zasilaniu akumulatorowym (sięgający 24 godzin), o 10% wyższą wydajność w grach oraz do 25% mocniejsze NPU. Pierwsze laptopy z procesorami AMD Ryzen AI 400 trafią do sprzedaży w pierwszym kwartale 2026 roku. Dostępność desktopowych modeli nie została na wcześniejszej prezentacji ogłoszona. Jeśli pojawią się dodatkowe informacje w trakcie konferencji AMD na CES 2026, materiał zostanie uzupełniony o stosowne adnotacje.