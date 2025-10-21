AMD Ryzen 9 9950X3D2 oraz Ryzen 7 9850X3D - Nadchodzą nowe, high-endowe procesory Zen 5 z technologią 3D V-Cache

Obecnie firma AMD ma w swojej ofercie kilka bardzo interesujących procesorów Zen 5 z 3D. Z jednej strony mamy 8-rdzeniowego Ryzena 7 9800X3D, który jest wciąż jednym z najlepszych (w wielu wypadkach najlepszym) procesorów do gier. Z drugiej mamy wszechstronnego Ryzena 9 9950X3D, który jest świetny zarówno do gier jak i do programów. Wygląda jednak na to, że firma nie zamierza na tym poprzestać i już szykuje bardziej rozbudowane wersje obu układów.

Według nieoficjalnych informacji, AMD przygotowuje się do debiutu dwóch nowych procesorów Ryzen 9000 z 3D V-Cache: Ryzen 7 9850X3D oraz nowego flagowca w postaci Ryzen 9 9950X3D2 z dwoma stosami cache L3.

Według nieoficjalnych informacji, AMD przygotowuje się do wprowadzenia na rynek procesorów Ryzen 9 9950X3D2 oraz Ryzen 7 9850X3D. Zacznijmy najpierw od tego drugiego układu. Jego budowa jest bliźniacza do Ryzena 7 9800X3D, posiada zatem 8 rdzeni Zen 5 o takim samym taktowaniu bazowym oraz z identyczną ilością pamięci cache - 104 MB w tym 96 MB L3. Różnica polega na wyraźnie wyższym taktowaniu Turbo, sięgającym 5,6 GHz. Dla porównania Ryzen 7 9800X3D operuje domyślnie na zegarze 5,2 GHz w Boost. TDP ma pozostać na poziomie 120 W.

Ryzen 9 9950X3D2 Ryzen 9 9950X3D Ryzen 7 9850X3D Ryzen 7 9800X3D Architektura Zen 5 Zen 5 Zen 5 Zen 5 Litografia TSMC 4 nm TSMC 4 nm TSMC 4 nm TSMC 4 nm Rdzenie/wątki 16C/32T 16C/32T 8C/16T 8C/16T Bazowy zegar 4,3 GHz 4,3 GHz 4,7 GHz 4,7 GHz Taktowanie Turbo 5,6 GHz 5,7 GHz 5,6 GHz 5,2 GHz Cache L2 16 MB 16 MB 8 MB 8 MB Cache L3 192 MB 128 MB 96 MB 96 MB Cache L2+L3 208 MB 144 MB 104 MB 104 MB TDP 200 W 170 W 120 W 120 W

Znacznie bardziej interesujący może być nowy flagowiec w postaci AMD Ryzen 9 9950X3D2. Jeśli jego specyfikacja się potwierdzi, będzie to pierwszy procesor z podwójnym stosem pamięci cache L3, po jednym na każdy blok CCD. Tym samym układ zaoferuje łącznie 192 MB cache L3 (2x 32 MB plus 2x 64 MB) lub 208 MB, jeśli dołożymy do tego 16 MB cache L2. Co ciekawe, procesor ten ma mieć identyczne taktowanie bazowe (4,3 GHz), ale o 100 MHz niższy zegar w trybie Boost (5,6 GHz zamiast 5,7 GHz). Zwiększone będzie natomiast TDP ze 170 W na 200 W. Procesor z dodatkowym stosem cache na każdym z bloków CCD może świetnie sprawdzić się w grach, które dobrze reagują na dodatkową pamięć. Pozostaje czekać na oficjalne stanowisko AMD w tym temacie.

New Ryzen coming...

Ryzen 9 9950X3D2 - 200W, 16C32T, 192MB L3 cache, 5.6GHz/4.3GHz.

Ryzen 7 9850X3D - 120W, 8C16T, 96MB L3 cache, 5.6GHz/4.7GHz. — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) October 21, 2025

Źródło: VideoCardz, X@ chi11eddog