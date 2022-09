AMD Ryzen 9 7900X po skalpowaniu osiąga zauważalnie niższe temperatury i wyższe taktowania. Ryzyko może się opłacić

Skalpowanie procesorów zdecydowanie nie jest dla amatorów. Operacja ta wymaga sporej wiedzy i obycia z procesorami - jeden niewłaściwy ruch może prowadzić do zepsucia układu, dlatego nie ma się co dziwić, że biorą się za to wyłącznie entuzjaści, którym zależy na choćby nieznacznie niższych temperaturach i wyższych zegarach. Czasem jednak gra jest warta świeczki, co pokazuje najnowszy przykład Ryzena 9 7900X. Chip po skalpowaniu spisuje się zauważalnie lepiej.

Oskalpowany procesor AMD Ryzen 9 7900X @ 5,5 GHz nagrzewał się do zaledwie 74,9 °C, a więc był aż 20 °C chłodniejszy od standardowego układu. Taki wynik robi spore wrażenie. Zdejmowanie IHS zazwyczaj nie przynosi aż tak dużych korzyści.

Operacji podjął się znany overclocker Roman „der8auer” Hartung, a jej rezultaty pojawiły się już na YouTubie. Okazuje się, że 12-rdzeniowy procesor Zen 4 po zdjęciu odpromiennika ciepła (IHS) jest w stanie pracować z zauważalnie niższą temperaturą. Chip bez "czapki" pozwolił na uzyskanie taktowania 5,5 GHz na wszystkich rdzeniach przy nieznacznie podwyższonym napięciu (+30 mV). Co ważne, tak skonfigurowany Ryzen 9 7900X nagrzewał się do zaledwie 74,9 °C, a więc był aż 20 °C chłodniejszy od standardowej wersji układu (test z Cinebench R20). Taki wynik robi spore wrażenie. Zdejmowanie IHS zazwyczaj nie przynosi aż tak dużych korzyści.

Z czego wynikają tak dobre rezultaty? Wydaje się, że są dwa podstawowe powody. Po pierwsze, IHS nowych Ryzenów uchodzi ogólnie za dosyć gruby - być może taki właśnie musi być by zachować kompatybilność z coolerami przeznaczonymi dla podstawki AM4. Po drugie, overclocker użył własnej, niedostępnej nigdzie pasty termoprzewodzącej z ciekłym metalem, która rzekomo ma przewyższać istniejące pasty na bazie ciekłego metalu. Na ten moment eksperyment wydaje się wręcz niemożliwy do powtórzenia, jednak autor poniższego filmu zapowiedział już, że odpowiednie narzędzia do skalpowania (w tym niestandardowa ramka AM5) będą niebawem dostępne do kupienia na jego stronie internetowej.

Źródło: Tom's Hardware, der8auer