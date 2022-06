AMD Ryzen 7000 dla laptopów - nieoficjalna specyfikacja układów Zen 4 z serii Phoenix Point oraz Dragon Range

Choć dostępność laptopów z procesorami AMD Ryzen 6000 jest, delikatnie mówiąc, skromna, to producent już pracuje nad przyszłą generacją, która zadebiutuje na rynku w 2023 roku. Po raz pierwszy zostaną wprowadzone dwie różne serie w ramach jednej generacji. Pierwsze to typowe APU (Phoenix) z bardziej rozbudowanym układem graficznym. Druga kategoria to procesory Dragon Range, będące desktopowymi układami Raphael przeniesionymi do obudowy BGA.

W sieci pojawiły się nieoficjalne informacje na temat specyfikacji procesorów AMD Ryzen 7000 dla laptopów. Mowa zarówno o APU Phoenix Point jak również serii Dragon Range, czyli desktopowych Raphael przeniesionych do laptopowej obudowy typu BGA.

W sieci pojawiły się nieoficjalne informacje dotyczące nazewnictwa oraz częściowej specyfikacji przyszłorocznych procesorów. Linia Dragon Range wykorzysta dotychczasowe nazewnictwo z literami "HX" odpowiadającymi najwydajniejszym SKU. Wśród jednostek znajdziemy m.in. 6-rdzeniowego Ryzena 5 7600HX, 8-rdzeniowego Ryzena 7 7800HX, 12-rdzeniowego Ryzena 9 7900HX oraz 16-rdzeniowego Ryzena 9 7980HX. Zegary procesorów w trybie Turbo mogą przekraczać nawet 5 GHz, choć z pewnością dotyczy to topowych jednostek. Wszystkie procesory Dragon Range miałyby być także wyposażone w iGPU RDNA 2 z 2 blokami CU (1 WGP). W końcu topowe laptopy do gier nie potrzebują tak rozbudowanych iGPU, a już na pewno nie takich jakie zadebiutują wraz z APU Phoenix Point...

AMD Ryzen 5 7600HX AMD Ryzen 7 7800HX AMD Ryzen 9 7900HX AMD Ryzen 9 7980HX Architektura Zen 4 + RDNA 2 Zen 4 + RDNA 2 Zen 4 + RDNA 2 Zen 4 + RDNA 2 Rodzina Dragon Range Dragon Range Dragon Range Dragon Range Litografia TSMC N5 TSMC N5 TSMC N5 TSMC N5 Rdzenie / wątki 6C/12T 8C/16T 12C/24T 16C/32T Taktowanie bazowe ? Taktowanie Turbo ~4,8 - 5,0+ GHz iGPU RDNA 2 2 CU RDNA 2 2 CU RDNA 2 2 CU RDNA 2 2 CU Kontroler DDR5 / LPDDR5 DDR5 / LPDDR5 DDR5 / LPDDR5 DDR5 / LPDDR5

AMD Ryzen 5 7600HS AMD Ryzen 7 7800HS AMD Ryzen 9 7900HS AMD Ryzen 9 7980HS Architektura Zen 4 + RDNA 3 Zen 4 + RDNA 3 Zen 4 + RDNA 3 Zen 4 + RDNA 3 Litografia TSMC N4 + N5 + N6 TSMC N4 + N5 + N6 TSMC N4 + N5 + N6 TSMC N4 + N5 + N6 Rdzenie / wątki 6C/12T 8C/16T 8C/16T 8C/16T iGPU RDNA 3: do 6 WGP (1536 procesorów FP32), zegar ~2,6-3,0 GHz

Teoretyczna moc obliczeniowa FP32: 9,2 TFLOPS (przy zegarze 3,0 GHz) Budowa iGPU 3 WGP / 6 CU

768 FP32 6 WGP / 12 CU

1536 FP32 6 WGP / 12 CU

1536 FP32 6 WGP / 12 CU

1536 FP32 Kontroler DDR5 / LPDDR5(X) DDR5 / LPDDR5(X) DDR5 / LPDDR5(X) DDR5 / LPDDR5(X) PCIe PCIe 5.0 TDP 35-45 W

W tym wypadku mamy otrzymać przynajmniej 4 SKU: Ryzen 5 7600HS, Ryzen 7 7800HS, Ryzen 9 7900HS oraz Ryzen 9 7980HS. Pod znakiem zapytania stoją natomiast niskonapięciowe jednostki z literką U i niższym TDP. Wbudowany układ graficzny ma oferować do 12 bloków CU opartych na architekturze RDNA 3. Ze względu na podwojenie liczby procesorów w ramach pojedynczego CU, tym razem układ graficzny z 12 CU zaoferuje 1536 procesorów FP32, z kolei skromniejszy wariant przygotowany dla Ryzena 5 7600HS otrzyma 768 FP32 (6 CU). Nowe układy graficzne zaoferują taktowanie do nawet 3 GHz, co przełoży się na teoretyczną moc FP32 na poziomie 9,2 TFLOPS. APU Phoenix Point, według nieoficjalnych informacji, ma również wprowadzić nową budowę, opartą na chipletach. Główny blok z rdzeniami Zen 4 oraz I/O miałby wykorzystać litografię TSMC N4. Blok graficzny RDNA 3 (GFX1103) skorzysta z procesu TSMC N5, z kolei obok pojawi się dodatkowy chiplet z 32 MB pamięci cache L3 - ten wykorzysta proces TSMC N6.

Źródło: VideoCardz, RedGamingTech