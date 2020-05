AMD Ryzen 4000 PRO - procesory APU dla biznesowych laptopów

Kilka miesięcy temu AMD zaprezentowało trzecią generację APU wykorzystującą architekturę Zen - mowa oczywiście o APU Renoir ze sporą ilością usprawnień wynikających z zastosowania odświeżonej mikroarchitektury Zen 2. Nie brakuje także zauważalnego wzrostu zwłaszcza wydajności wielowątkowej dzięki zwiększeniu ilości rdzeni i wątków. Jak to jednak bywa z harmonogramem AMD, zwykle kilka miesięcy po debiucie konsumenckich APU debiutują także wersje PRO, przeznaczone głównie dla biznesu. Nie inaczej jest w przypadku procesorów AMD Ryzen PRO serii 4000, które dzisiaj zostają oficjalnie zaprezentowane. O procesorach tych słyszeliśmy już kilka tygodni temu, teraz jednak mamy dla was garść oficjalnych informacji dotyczących nie tylko wydajności, ale również dodatkowych funkcji nieobecnych w zwykłych APU Renoir.

AMD oficjalnie dzisiaj prezentuje trzy nowe procesory Ryzen PRO dla biznesu serii 4000 w postaci układów AMD Ryzen 3 PRO 4350U, Ryzen 5 PRO 4650U oraz Ryzen 7 PRO 4750U.

AMD przygotował trzy nowe procesory z linii Ryzen PRO. Mowa o układach AMD Ryzen 3 PRO 4350U, Ryzen 5 PRO 4650U oraz Ryzen 7 PRO 4750U. Wszystkie procesory APU wspierają wielowątkowość, dzięki czemu Ryzen 3 PRO posiada 4 rdzenie i 8 wątków; Ryzen 5 PRO posiada 6 rdzeni i 12 wątków, natomiast flagowy Ryzen 7 PRO 4750U wyposażono w 8 rdzeni i 16 wątków. Wszystkie układy APU mają również współczynnik TDP ustalony na poziomie 15 W. Nie zabraknie ponadto odświeżonych zintegrowanych układów graficznych Radeon Graphics bazujących na usprawnionej architekturze Vega i przeniesionej do 7 nm procesu technologicznego.

Nowe procesory Ryzen PRO serii 4000 mogą bez problemu konkurować z jednostkami Intel Comet Lake-U zarówno na polu wydajności jednowątkowej jak również wielowątkowej. Według oficjalnych grafik producenta, układ AMD Ryzen PRO 7 4750U jest konkurentem dla Intel Core i7-10710U; Ryzen 5 PRO 4650U jest konkurentem dla Intel Core i5-10210U, natomiast Ryzen 3 PRO 4350U jest zestawiany z Intel Core i3-10110U. Nowe APU Renoir dla biznesu mają te same udoskonalenia co konsumenckie wersje Ryzen serii 4000. Wszystko dzięki znacząco usprawnionej mikroarchitekturze Zen 2 w połączeniu z energooszczędnym, 7 nm procesem technologicznym. Już 35 W / 45 W jednostki pod tym względem wypadają imponująco, ale największe korzyści doświadczymy właśnie w serii U.

Usprawnienia w zakresie efektywności energetycznej tj. zmiany w działaniu procesora w trybie idle czy szybsze przechodzenie ze stanów uśpienia do stanu pełnej wydajności ma skutkować ogólnym, lepszym zarządzeniem energią i w konsekwencji dłuższym czasem pracy na baterii. Już przy testach ASUS TUF Gaming A15 oraz ASUS ROG Zephyrus G14 bardzo chwaliłem czas pracy na baterii przy stosunkowo niewielkim obciążeniu - w laptopach z serii U przy biznesowym wykorzystaniu powinniśmy oczekiwać bardzo dobrych rezultatów. AMD chwali się ponadto, że laptop klasy premium z 8-rdzeniowym i 16-wątkowym układem Ryzen 7 PRO 4750U utrzyma ponad 20 godzin przy pracy z dala od gniazdka sieciowego. Po pierwszych testach procesorów serii H jestem jak najbardziej skłonny uwierzyć w deklaracje dotyczące jeszcze bardziej energooszczędnych procesorów linii U.

Wraz z debiutem procesorów AMD Ryzen PRO serii 4000, producent oficjalnie przedstawia kolejne laptopy bazujące na nowych APU. W przypadku HP otrzymamy modele HP ProBook x360 435 G7 oraz HP ProBook 445/455 G7 - w tym jednak wypadku mowa tylko o konsumenckich procesorach APU Renoir. Dla kontrastu Lenovo szykuje cztery serie urządzeń, wszystkie bazujące na debiutujących dzisiaj układach AMD Ryzen PRO serii 4000. Mowa o laptopach Lenovo ThinkPad T14 Gen.1, Lenovo ThinkPad T14s Gen.1, Lenovo ThinkPad X13 Gen.1 oraz Lenovo ThinkPad L14/L15 Gen.1. Najlepszy pod katem czasu pracy na baterii może okazać się model ThinkPad T14s Gen.1, gdyż deklarowany czas na akumulatorze sięga tutaj 20 godzin.

Nowe procesory AMD Ryzen PRO serii 4000 cechują się jeszcze bardziej skomplikowanymi zabezpieczeniami, które dodatkowo mają chronić wrażliwe dane znajdujące się w laptopach. Samą podstawą jest usprawniona architektura Zen 2, od podstaw przygotowana z myślą o lepszym zabezpieczeniu komputerów. Do tego dochodzi także nowa technologia AMD Memory Guard, której celem jest pełne szyfrowanie pamięci, w celu zabezpieczenia danych z powodu kradzieży bądź ich utraty. Co ciekawe, AMD Memory Guard nie jest dostępne na konsumenckich APU Renoir, a tylko w ich biznesowych odpowiednikach. Dochodzą do tego także zabezpieczenia przygotowane przez Microsoft na poczet systemu Windows 10. Według producenta, układy APU Renoir PRO są najbardziej zaawansowanymi procesorami pod kątem stabilności oraz oferowanych zabezpieczeń dla klientów.

Źródło: AMD