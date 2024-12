AMD nadwyrężyło swoje relacje z producentami laptopów. Może to mieć daleko posunięte konsekwencje dla całego rynku

Na rynku procesorów dedykowanych PC-tom liczą się w zasadzie tylko dwie firmy: AMD oraz Intel. Ostatnio próbę ekspansji na ten segment podjął także Qualcomm, jednak minie jeszcze sporo czasu zanim propozycje tej firmy będą tutaj prawdziwie konkurencyjne. Wzbudziły one jednak większy entuzjazm wśród producentów laptopów niż procesory z serii Ryzen AI 300. Relacje firmy AMD z partnerami są obecnie ponoć chłodniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Relacje AMD z producentami laptopów mocno ochłodziły się po tym, gdy firma zaczęła poświęcać znacznie więcej uwagi rynkowi sztucznej inteligencji. Nie brakuje też narzekań na ogólnie złe traktowanie partnerów.

Pogorszenie stosunków pomiędzy AMD, a jej partnerami na rynku laptopów jest spowodowane zmianą priorytetów amerykańskiej spółki. Firma z Santa Clara postanowiła skupić się na segmencie centrów danych, w wyniku czego ucierpiał rynek konsumencki. Problemy zaczęły się na poważnie pod koniec 2023 roku, kiedy zadebiutowały procesory Hawk Point. Jak donoszą niektórzy partnerzy AMD, wystąpiły wtedy problemy z pozyskaniem nowych jednostek, które utrzymywały się nie tylko w okolicach premiery, ale także przez pierwszy kwartał 2024 roku. Padają też narzekania na niewłaściwą komunikację, niespełnione obietnice i ogólnie złe traktowanie partnerów OEM.

Niezbyt dobre relacje AMD z producentami laptopów zaczynają mocno oddziaływać na rynek. Zaowocowały bowiem ograniczeniem dostępności komputerów z procesorami Strix Point. Zapowiedziane podczas Computex 2024 APU nie wzbudziły większych emocji wśród producentów laptopów. Do sprzedaży trafiły tylko nieliczne modele notebooków z tymi jednostkami, wśród których wyróżniały się głównie propozycje ASUS-a. O wiele lepiej wyglądało to nawet w przypadku debiutu Snapdragon X Elite na tym rynku. Sytuacji nie pomaga także z pewnością fakt, że procesory Strix Point są ponoć dwa razy droższe od APU Hawk Point. Producenci laptopów umieją liczyć i przekalkulowali, że wykorzystanie tych jednostek w swoim sprzęcie nie ma wystarczającego uzasadnienia finansowego.

Z powyższych doniesień płyną niepokojące wnioski. Niezbyt korzystna sytuacja rynkowa procesorów Strix Point może zostać dodatkowo skomplikowana przez jednostki Intel Lunar Lake oraz Arrow Lake. Nie można wykluczyć możliwości, że AMD poprawi swoją pozycję dzięki kolejnym generacjom. Będzie to jednak wymagało większej uwagi i poprawy nadszarpniętych relacji z partnerami. Bardzo niekorzystne byłoby całkowite wypadnięcie amerykańskiej firmy z tego rynku, ponieważ oznaczałoby to znaczące osłabienie konkurencji. To z kolei doprowadziłoby zapewne do całkowitej dominacji Intela, który mógłby dyktować niemalże dowolne warunki.

Źródło: ACAnalysis, VideoCardz