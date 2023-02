AMD konsekwentnie zwiększa udziały na rynku procesorów. Który segment napędza dobre wyniki?

Wiele wskazuje na to, że firma AMD może mieć powody do zadowolenia. Najnowszy raport, opublikowany przez Mercury Research, pokazuje, że jej udziały na rynku procesorów stale rosną. Jednocześnie spadają udziały Intela, choć nadal przeważająca większość sprzedanych CPU pochodzi z obozu "niebieskich". Nie każdy segment rynku poradził sobie równie dobrze, czemu dowodzą wyniki obszaru obejmującego procesory desktopowe i mobilne.

Według opublikowanych danych, ogólne udziały AMD na rynku procesorów x86 stale rosną. Duża w tym zasługa segmentu jednostek serwerowych, gdzie wzrost był największy.

Według danych dostarczanych regularnie przez amerykańskich badaczy, ogólny udział AMD na rynku procesorów x86 wzrósł pod koniec zeszłego roku do poziomu 31,3%. Jest to wzrost o 5,7% w porównaniu z rokiem 2021. Co więcej, widać wyraźny trend na przestrzeni kolejnych lat, który pokazuje, że AMD zagospodarowuje coraz większą przestrzeń na rynku. Wystarczy wspomnieć, że jeszcze pod koniec 2018 roku "czerwoni" mieli udział na poziomie zaledwie 12,3%. Doszło zatem przez ten czas do ponad 2,5-krotnego wzrostu. Udziały Intela spadają, ale do firmy wciąż należy przeważająca część rynku. Pod koniec 2022 roku było to 68,7%, co przekłada się oczywiście na spadek o analogiczną do wzrostu AMD wartość 5,7%.

Q4 2022 Q4 2021 Q4 2020 Q4 2019 Q4 2018 Udział AMD - CPU desktopowe 18,6% 16,2% 19,3% 18,3% 15,8% Udział AMD - CPU mobilne 16,4% 21,6% 19,0% 16,2% 12,2% Udział AMD - CPU serwerowe 17,6% 10,7% 7,1% 4,5% 4,2% Udział AMD - CPU ogólnie 31,3% 25,6% 21,7% 15,5% 12,3%

Nie wszystkie segmenty poradziły sobie jednak równie dobrze. Firma AMD swoje wyniki zawdzięcza głównie procesorom serwerowym. Nastąpił tutaj bowiem wzrost z 10,7% pod koniec roku 2021 do 17,6% w zeszłym roku. Gorzej wypadł segment procesorów desktopowych. Udziały AMD w tym przypadku dobiły do 18,6%. Odnotowano, co prawda, skromny wzrost o 2,4% w porównaniu z danymi obejmującymi końcówkę roku 2021, ale jest to wartość niższa niż w 2020 roku. Spadły też wyraźnie udziały AMD na rynku mobilnych CPU z 21,6% do 16,4%.

Powyższe dane dobrze odzwierciedlają ostatnie wyniki finansowe firmy AMD. Spodziewane jest, że niezwykle udane procesory serwerowe EPYC będą przyczyniać się do dalszego wzrostu udziałów "czerwonych" na rynku CPU. Kwestią otwartą pozostaje nadal to, czy Intel skutecznie odpowie na ten trend za pomocą nowych procesorów Xeon Sapphire Rapids, które miały ostatnio swoją premierę. Ponadto trzeba wyraźnie zaznaczyć, że wyniki segmentu procesorów desktopowych i mobilnych z pewnością nie są satysfakcjonujące dla AMD. Choć CPU Ryzen z serii 3000 cieszyły się dużą popularnością, to już ich następcy nie oferują aż tak korzystnego stosunku wydajności do ceny, zwłaszcza w porównaniu z produktami konkurencji. Nie bez znaczenia jest też ugruntowana pozycja Intela na tym obszarze rynku, przez co nawiązanie skutecznej walki z "niebieskimi" jest mocno utrudnione.

Źródło: WCCFTech, Reuters